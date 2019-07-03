Политика

15:38 03.07.2019

СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

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СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов собрал служебное совещание по запросу председателя Верховной Рады Андрей Парубий о пребывании Андрея Клюева, Анатолия Шария и Рената Кузьмина на территории Украины в течение последних пяти лет.

"СБУ в пределах компетенции начала проверку соответствующих обстоятельств. Это общественно чувствительный и очень важный вопрос, потому Служба уже сегодня уведомит ЦИК о результатах его обработки. Мы обязательно проинформируем общественность о содержании этих материалов", - сообщает пресс-центр СБ Украины на странице Службы в соцсети Фейсбук в среду днем.

Ранее спикер в среду Верховной Рады Андрей Парубий призвал Госпогранслужбу, Генпрокуратуру и СБУ предоставить данные о проживании на территории Украины в последние 5 лет адвоката, первого замгенпрокурора (2010-2013) Рената Кузьмина, экс-главы администрации президента времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария.

Помимо этого Парубий призвал Центральную избирательную комиссию пересмотреть свои решения о регистрации этих лиц кандидатами в народные депутаты Украины.

Теги: #парубий #шарий #клюев #баканов #цик #сбу #кузьмин
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