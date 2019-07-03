Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева кандидатом в нардепы

Все шесть членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые были поданы от партии пятого президента Петра Порошенко (на то время партия "БПП "Солидарность"), голосовали против регистрации экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева на досрочных выборах в Верховную Раду, сообщает интернет-издание "Главком" со ссылкой на источник в Центризбиркоме.

В частности, по информации издания, против голосовали глава ЦИК Татьяна Слипачук, а также члены Комиссии Олег Конопольский, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Олег Диденко, Михаил Вербенский.

Как сообщалось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации.

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение последних 5 лет.