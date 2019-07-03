Политика

15:15 03.07.2019

Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева кандидатом в нардепы

1 мин читать
Члены ЦИК от партии Порошенко голосовали против регистрации Клюева кандидатом в нардепы

Все шесть членов Центральной избирательной комиссии (ЦИК), которые были поданы от партии пятого президента Петра Порошенко (на то время партия "БПП "Солидарность"), голосовали против регистрации экс-главы администрации президента Виктора Януковича Андрея Клюева на досрочных выборах в Верховную Раду, сообщает интернет-издание "Главком" со ссылкой на источник в Центризбиркоме.

В частности, по информации издания, против голосовали глава ЦИК Татьяна Слипачук, а также члены Комиссии Олег Конопольский, Ольга Желтова, Светлана Кустова, Олег Диденко, Михаил Вербенский.

Как сообщалось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации.

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение последних 5 лет.

Теги: #порошенко #цик #клюев
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:38 03.07.2019
СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

13:14 03.07.2019
В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария, а не регистрировать их

13:12 03.07.2019
В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

11:33 03.07.2019
Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

11:22 03.07.2019
Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

07:37 03.07.2019
Аваков направил в ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

Аваков направил в ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

07:22 03.07.2019
Аваков направил главе ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

Аваков направил главе ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

07:20 03.07.2019
ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

00:30 03.07.2019
ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

ЦИК выделила партиям по 60 минут на агитацию на телевидении и радио

21:23 02.07.2019
ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Первомайске

ЦИК зарегистрировала Корнацкого кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Первомайске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

СБУ начала проверку по запросу Парубия о пребывании Клюева, Шария и Кузьмина в Украине в последние 5 лет

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

Парубий просит Офис президента сообщить о судьбе переданного на подпись Зеленскому закона о ВСК с нормами об импичменте

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса

ПОСЛЕДНЕЕ

Нардепа Святаша забросали яйцами после эфира на телевидении в Харькове

Данилюк не видит влияния Коломойского на президента Зеленского

В посольстве США обеспокоены нападением на волонтеров политсил, привлеченных к предвыборной кампании в Раду

В МВД предостерегают политические команды от соблазнов организовать "карусели" на УИК на выборах в Раду

Парубий просит Офис президента сообщить о судьбе переданного на подпись Зеленскому закона о ВСК с нормами об импичменте

ЕБРР будет продолжать сотрудничество с Украиной независимо от предвыборной парламентской кампании

Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса

Премьер Нидерландов говорил с Путиным об MH17

Зеленский сообщил вице-президенту ВБ Мюллеру о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в инфраструктуру Донбасса

Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА