Политика

15:12 03.07.2019

Данилюк не видит влияния Коломойского на президента Зеленского

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Данилюк не видит влияния Коломойского на президента Зеленского

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк заявил, что не видит влияния бизнесмена Игоря Коломойского на нового президента Украины Владимира Зеленского.

Так, в интервью интернет-изданию "Украинская правда", опубликованном в среду, на вопрос, насколько реально влияние Коломойского на Зеленского, и как оно изменилось, когда Зеленский стал президентом, Данилюк ответил: "Я в своей работе такого влияния не вижу. Есть люди, которые ассоциируются с Коломойским по прошлой работе, кто-то по другим связям. Они есть и в списке (партии "Слуга народа" – ред.)... Но я непосредственного влияния Коломойского на Зеленского не вижу".

Секретарь СНБО также отметил, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, которого часто трактуют как адвоката Коломойского, сейчас проводит самостоятельную политику.

"Он уже не адвокат Коломойского. Сейчас он проводит самостоятельную политику. Если бы он этого не делал, я думаю, что президент Зеленский быстро бы эту ситуацию исправил", - сказал Данилюк.

Теги: #зеленский #данилюк #коломойский
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