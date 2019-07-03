Политика

14:40 03.07.2019

В посольстве США обеспокоены нападением на волонтеров политсил, привлеченных к предвыборной кампании в Раду

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В посольстве США обеспокоены нападением на волонтеров политсил, привлеченных к предвыборной кампании в Раду

Посольство США в Украине выражает обеспокоенность в связи с недавними нападениями на волонтеров, участвующих в предвыборной кампании в Верховную Раду.

"Кандидаты в депутаты и волонтеры заслуживают иметь возможность вести законную и мирную кампанию, не боясь нападения или преследования. Мы обеспокоены недавними известиями о нападениях и вандализме, направленных против различных людей и групп, которые участвуют в демократическом процессе Украины", - говорится в сообщении американского посольства в микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, 2 июля неизвестные напали во Львове на волонтеров партии "Голос" (лидер Святослав Вакарчук), и повредили офис "Коворкинг змин" этой политической силы.

Теги: #сша #украина #выборы
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