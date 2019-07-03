В МВД предостерегают политические команды от соблазнов организовать "карусели" на УИК на выборах в Раду

В Министерстве внутренних дел предупреждают субъектов избирательного процесса от запуска "каруселей" в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

"Мы понимаем, что есть одна особенность в этой избирательной кампании – что будет два бюллетеня в руках каждого избирателя, что порождает соблазн для политических команд организовать карусель на избирательном участке", - сказал советник министра внутренних дел Иван Варченко на брифинге в среду в Киеве.

В частности, речь идет о том, что можно вынести один бюллетень из участка и передать заинтересованным лицам, которые отметят в нем нужного кандидата. Далее они передадут документ другому избирателю, который в свою очередь кинет его в урну для голосования, а чистый бюллетень вновь вынесет из участка.

"Мы обращаем внимание субъектов избирательного процесса на то, что вся правоохранительная система будет ориентирована на то, чтобы работать не только в помещении избирательного участка, но и в большом радиусе около участков. И если будут наблюдаться нездоровые движения по передаче каких-либо бумаг, лица будут привлекаться к ответственности", - добавил Варченко.