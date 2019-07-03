Политика

14:07 03.07.2019

В МВД предостерегают политические команды от соблазнов организовать "карусели" на УИК на выборах в Раду

1 мин читать
В МВД предостерегают политические команды от соблазнов организовать "карусели" на УИК на выборах в Раду

В Министерстве внутренних дел предупреждают субъектов избирательного процесса от запуска "каруселей" в день голосования на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

"Мы понимаем, что есть одна особенность в этой избирательной кампании – что будет два бюллетеня в руках каждого избирателя, что порождает соблазн для политических команд организовать карусель на избирательном участке", - сказал советник министра внутренних дел Иван Варченко на брифинге в среду в Киеве.

В частности, речь идет о том, что можно вынести один бюллетень из участка и передать заинтересованным лицам, которые отметят в нем нужного кандидата. Далее они передадут документ другому избирателю, который в свою очередь кинет его в урну для голосования, а чистый бюллетень вновь вынесет из участка.

"Мы обращаем внимание субъектов избирательного процесса на то, что вся правоохранительная система будет ориентирована на то, чтобы работать не только в помещении избирательного участка, но и в большом радиусе около участков. И если будут наблюдаться нездоровые движения по передаче каких-либо бумаг, лица будут привлекаться к ответственности", - добавил Варченко.

Теги: #мвд #выборы #варченко
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:19 03.07.2019
В МВД поступило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах в Раду, в основном – о незаконной агитации

В МВД поступило более 1,6 тыс. сообщений о нарушениях избирательного законодательства на выборах в Раду, в основном – о незаконной агитации

13:12 03.07.2019
В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

11:22 03.07.2019
Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

07:22 03.07.2019
Аваков направил главе ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

Аваков направил главе ЦИК письмо о снятии Андрея Клюева с парламентских выборов

17:32 02.07.2019
Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

16:38 02.07.2019
Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

16:38 02.07.2019
Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

14:32 02.07.2019
Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

Полиция открыла еще одно производство по подкупу избирателей на Харьковщине

14:05 02.07.2019
ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

13:45 02.07.2019
ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

Парубий просит Офис президента сообщить о судьбе переданного на подпись Зеленскому закона о ВСК с нормами об импичменте

Парубий призывает ЦИК отменить регистрацию Кузьмина, Клюева и Шария кандидатами в нардепы

Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса

Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий просит Офис президента сообщить о судьбе переданного на подпись Зеленскому закона о ВСК с нормами об импичменте

ЕБРР будет продолжать сотрудничество с Украиной независимо от предвыборной парламентской кампании

Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса

Премьер Нидерландов говорил с Путиным об MH17

Зеленский сообщил вице-президенту ВБ Мюллеру о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в инфраструктуру Донбасса

Волкер: Россия должна внести свой вклад для мира на Донбассе

Рф не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе - Зеленский на встрече с Волкером

Канада всегда будет защищать суверенитет и территориальную целостность Украины, никогда не согласится с аннексией Крыма

Украина должна побороть коррупцию, монополизм, рейдерство и контрабанду, реформировать суды

Для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд, приглашаем зарубежных инвесторов осенью на инвестиционный форум в Мариуполе

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА