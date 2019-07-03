В Верховном суде подчеркивают, что обязали ЦИК продолжить рассмотрение документов Клюева и Шария

Верховный суд Украины не обязывал Центральную избирательную комиссию Украины (ЦИК) регистрировать экс-главу администрации президента Украины времён Виктора Януковича Андрея Клюева и блогера Анатолия Шария кандидатами в народные депутаты, а лишь обязал продолжить рассмотрение их документов, подчеркивает глава Кассационного административного суда при ВС Михаил Смокович.

"Суд не обязывал (ЦИК - ИФ) регистрировать, а обязал продолжить рассмотрение", - сказал Смокович на брифинге в среду в Киеве.

"ЦИК должна была продолжить рассмотрение заявления о регистрации, а какой должен быть результат – я не комментирую", – сказал Смокович, добавив, что у ЦИК есть еще "институт отмены регистрации", если получены доказательства нарушения законодательства касательно необходимых условий для регистрации.

Глава суда отметил, что доказательств отсутствия Клюева и Шария на территории Украины на протяжении последних 5 лет было недостаточно.

"Мы сказали, что постановление об отказе в регистрации является незаконным, потому что недостаточно (доказательств – ИФ)", - пояснил он.

По словам Смоковича, поэтому суд принял решение о частичном удовлетворении иска, а не о полном.

"Если бы суд видел, что достаточно доказательств того, что лицо проживало на территории Украины, он обязал бы зарегистрировать", - пояснил он.

Отвечая на вопрос журналиста, могла ли ЦИК отказать в регистрации Клюеву и Шарию после решения Верховного суда, Смокович сказал: "Продолжить рассмотрение этих вопросов, найдя доказательства … того, что эти лица не проживали, Центральная избирательная комиссия, на мой взгляд, могла отказать в регистрации".

По его словам, ключевыми для суда в подобных вопросах являются справки Государственной пограничной службы, Таможенной службы, отметки в паспортах.

Как сообщалось, 2 июля ЦИК приняла решение о регистрации кандидатами в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду Андрея Клюева и Анатолия Шария. В ЦИК заявили, что приняли такое решение во исполнение решения Верховного суда, который признал ненадлежащими доказательства, на основании которых Центризбирком ранее оказал им в регистрации.

Затем секретарь ЦИК Наталия Бернацкая сообщила, что Центризбирком может пересмотреть решение о регистрации кандидатами в народные депутаты Клюева и Шария, если в ближайшее время получит доказательства проживания этих лиц за пределами Украины в течение последних 5 лет.

В свою очередь министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что направил в ЦИК письмо относительно снятия кандидатуры Клюева с внеочередных парламентских выборов 21 июля в Верховную Раду. "Направил на ЦИК письмо. Надеюсь, что оно послужит основанием для принятия ЦИК решения о снятии с участия в выборах Андрея Клюева", - написал Аваков на своей странице в соцсети Фейсбук.