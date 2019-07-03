Парубий просит Офис президента сообщить о судьбе переданного на подпись Зеленскому закона о ВСК с нормами об импичменте

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий настоятельно просит Офис президента Украины предоставить информацию о судьбе переданного на подпись главе государства Владимиру Зеленскому закона о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента президента, срок на подписание которого уже истек.

"В СМИ прошла информация, что наложено вето. К сожалению, документ до сих пор не пришел в Верховную Раду Украины. Потому я публично обращаюсь, как и на согласительном совете, немедленно передать любые документы, чтобы, если действительно наложено вето, мы смогли после принятия Избирательного кодекса мобилизоваться и преодолеть вето или проголосовать за предложения (президента – ИФ)", - заявил спикер на пленарном заседании парламента в среду.

Парубий подчеркнул, что президенту Украины отводиться 15 дней на подписание либо ветирование законов, принятых Верховной Радой.

По словам спикера, 27 июня истек срок на принятие президентом решения относительно закона о ВСК.

Как сообщалось, законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098) был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе спикером рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Документ определяет правовой статус этих комиссий, их полномочия и организационные основы деятельности. Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления