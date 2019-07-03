ЕБРР будет продолжать сотрудничество с Украиной независимо от предвыборной парламентской кампании

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и дальше будет сотрудничать с Украиной независимо от предвыборной парламентской кампании, заверил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко.

"Однозначно – продолжение сотрудничества с Украиной независимо от парламентской кампании в Украине, формирования нового состава Еврокомиссии, формирования нового правительства в Украине", - сообщила пресс-служба вице-премьера по результатам встречи Зубко с вице-президентом ЕБРР Пьером Хейлброном и управляющим директором в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Отмечается, что между сторонами планируется множество новых проектов в муниципальном секторе, финансировании проектов в частном секторе и поддержке проектов по уменьшению объемов потребления энергии.