Политика

10:24 03.07.2019

Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса

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Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса

Канада не будет признавать паспорта гражданина Российской Федерации, выданные жителям оккупированной части Донбасса, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман со ссылкой на соответствующее сообщение канадского МИД.

"Канада не будет признавать российские паспорта, выданные жителям оккупированного украинского Донбасса. Возможность принятия этого решения мы обсуждали в мае - во время визита главы МИД Канады Христи Фриланд в Киев", - написал Гройсман в своем аккаунте в Твиттер в среду утром.

Премьер приветствовал этот шаг канадского правительства и поблагодарил за поддержку.

Он также опубликовал фотокопию соотвествующего заявления МИД Канады.

Теги: #гражданство #россия #украина #ордло #канада
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