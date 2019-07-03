Политика

10:16 03.07.2019

Премьер Нидерландов говорил с Путиным об MH17

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Премьер Нидерландов говорил с Путиным об MH17

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что на саммите G20 в Осаке он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу катастрофы лайнера "Малазийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году.

"Я говорил с президентом Путиным об MH17. Для Нидерландов и для многих других стран мира это все еще незаживающая рана. Так что, если у меня будет возможность обсуждать это с российским президентом, я буду так делать. Мы говорили об этом, и я продолжу делать это при подходящем случае", - цитирует слова премьера нидерландская телерадиокомпания RTL.

При этом премьер не стал раскрывать детали разговора с Путиным. "Я не могу рассказывать что-либо об этом. Дискуссии должны носить конфиденциальный характер, в том числе из-за крайне высокой щепетильности вопроса. И очень важно, чтобы я пользовался каждой возможностью поговорить с российским руководством об MH17", - отметил Рютте.

Также он отказался поделиться информацией о реакции Путина. "Я никогда не могу говорить, какая ответная реакция у моего партнера по разговору, из-за соблюдения конфиденциальности и из-за того, что было бы неправильно, если бы я говорил от имени моего партнера по разговору", - пояснил премьер.

"Боинг-777" авиакомпании "Малазийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек. Все они погибли.

Международная совместная следственная группа (ССГ) 26 июня назвала имена четырех подозреваемых в причастности к гибели рейса МН17: россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Прокуратура Нидерландов планирует выдвинуть этим лицам обвинения по делу о крушении "Боинга".

RTL напоминает, что в ССГ также заявили, что Россия не сотрудничает с международным следствием по этому делу.

Теги: #нидерланды #россия #рютте #путин #mh17
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