Политика

09:30 03.07.2019

Зеленский сообщил вице-президенту ВБ Мюллеру о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в инфраструктуру Донбасса

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Зеленский сообщил вице-президенту ВБ Мюллеру о подготовке большой приватизации в Украине и призвал инвестировать в инфраструктуру Донбасса

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с вице-президентом Всемирного банка по вопросам Европы и Центральной Азии Сирилом Мюллером рассказал о подготовке большой приватизации в Украине.

"Мы хотим углублять сотрудничество. Сегодня мы провели встречу с делегацией МВФ, во время которой была подтверждена поддержка Украины. Мы готовы присоединиться к новой программе после формирования нового правительства", - сказал Зеленский в ходе встречи с Мюллером в Торонто во вторник, сообщила пресс-служба президента.

Он подчеркнул, что Украина достигла макроэкономической стабильности и готова продолжить реализацию реформ после избрания нового состава Верховной Рады.

Зеленский напомнил, что ранее отменил более 160 указов, которые создавали давление на бизнес.

Президент Украины также сообщил о подготовке большой приватизации.

"Мы видим проведение этой приватизации уже в 2019 году", - констатировал глава государства.

Зеленский отметил, что в сентябре в Мариуполе запланировано проведение инвестиционного форума по восстановлению Донбасса.

"И здесь нам нужна ваша помощь относительно вложения денег в инфраструктуру Донбасса", - отметил президент.

По словам главы государства, для Украины является важным привлечение Всемирного банка к реализации инфраструктурных проектов.

Теги: #зеленский #всемирный_банк #донбасс #мюллер
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