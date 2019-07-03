Политика

02:40 03.07.2019

Рф не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе - Зеленский на встрече с Волкером

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Рф не демонстрирует добрую волю для урегулирования конфликта на Донбассе - Зеленский на встрече с Волкером

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что Украина полностью поддерживает политико-дипломатический путь урегулирования конфликта на Донбассе, свидетельством чего является перезапуск работы украинских представителей в Трехсторонней контактной группе, шаги в направлении активизации "нормандского формата" и разведения сил и средств в Станице Луганской.

"В то же время Россия не демонстрирует доброй воли для урегулирования конфликта. В частности, РФ не поддержала предложенное Украиной "Хлебное" перемирие, продолжаются обстрелы, в том числе, и автомобилей медицинской помощи, на временно оккупированной территории Донбасса ограничивается деятельность СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении пресс-службы президента по итогам встречи Зеленского со специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером в Торонто.

Зеленский также поблагодарил Волкера за всё, что лично спецпредставитель и администрация президента США Дональда Трампа делают для помощи Украине.

Теги: #рф #урегулирование #украина #конфликт #воля
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