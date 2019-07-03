Украина должна побороть коррупцию, монополизм, рейдерство и контрабанду, реформировать суды

Президент Украины Владимир Зеленский среди ключевых задач новой власти называет победу над коррупцией и создание независимых судов.

"Диджитализация процессов, реализация "Государства в смартфоне" – искусственный интеллект должен заменить менталитет чиновников. Преодоление монополий, борьба с рейдерством и контрабандой. Защита права собственности, улучшение кредитного рейтинга страны, масштабное привлечение инвестиций. Все это необходимо сделать для повышения уровня жизни граждан Украины", - сказал он на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.

Зеленский отметил, что пошел в политику для того, чтобы вместе с украинцами построить новое и сильное государство, ориентированное на человека.

"Человек - превыше всего. Не "человек для государства", а "государство для человека", - указал он.

Зеленский убежден, что украинцы хотят другого формата отношений власти и гражданина, где гражданин - это клиент, а власть - сервис.