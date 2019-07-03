Для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд, приглашаем зарубежных инвесторов осенью на инвестиционный форум в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский приглашает зарубежных инвесторов осенью на форум в Мариуполе, где будут обсуждаться вопросы восстановления Донбасса.

"По предварительным оценкам, для восстановления Донбасса необходимо более EUR10 млрд. Осенью этого года мы проведем соответствующий форум в Мариуполе, на который приглашаем зарубежных инвесторов, которые заинтересованы финансировать инфраструктурные и гуманитарные проекты на Донбассе", - сказал он на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.