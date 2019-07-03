Зеленский: жители оккупированного Донбасса и Крыма – все украинцы, на каком бы языке они не говорили, а государственный язык – украинский

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что жители оккупированных территорий Донбасса и Крыма являются украинцами, на каком бы языке они ни говорили.

"Мы должны возвращать не только наши территории, но и наших людей. Возвращать ментально, они не должны терять связь с Украиной, это наши граждане. И сегодня им страшно, у них есть украинский паспорт, им дают паспорта "ЛНР" и "ДНР", а теперь предлагают еще и российские. Страшно, потому что их пытаются запутать в вопросе, кто они. Они все украинцы. Государственный язык – украинский, но они все украинцы, на каком бы языке на Донбассе они не говорили", - сказал он на Конференции по вопросам реформ в Украине во вторник в Торонто.

Зеленский убежден, что это нужно осознать всей Украине, если она действительно хочет возвращения этих людей.