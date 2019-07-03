США и Польша поддерживают реформы в Украине

Специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Соединенные штаты и Польша прилагают совместные усилия для поддержки реформ в Украине, а также ее "динамичного развития".

"Польша и США заинтересованы в сильной, безопасной Украине, интегрированной в регион и в трансатлантическое сообщество. Мы с министром (иностранных дел Польши Яцеком – ИФ) Чапутовичем обсудили, как усилить усилия по поддержке реформ и созданию открытой, динамичной Украины", - написал Волкер в своем микроблоге Твиттер во вторник.