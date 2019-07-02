Украина и Канада будут работать над расширением действия соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций

Украина и Канада будут работать над усилением двустороннего экономического сотрудничества и расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Важное место в украинско-канадских отношениях занимает торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество, и мы хотели бы его усилить. Поэтому наши стороны будут работать над расширением действия двустороннего соглашения о свободной торговле на сферу услуг и инвестиций", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.

Зеленский отметил, что в ближайшее время эти договоренности будут материализованы в документы.

"Это означает, что украинские IT-шники и предприниматели из разных отраслей получат возможность лучше сотрудничать с Канадой, не выезжая из Украины. Это означает больше рабочих мест, лучшие отношения между нашими странами", - пояснил он.