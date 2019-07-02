Политика

23:27 02.07.2019

Украина и Канада идут к безвизовому режиму, намерены подписать соглашение об упрощении для молодежи учёбы и работы сроком до года

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Украина и Канада идут к безвизовому режиму, намерены подписать соглашение об упрощении для молодежи учёбы и работы сроком до года

Украина и Канада осуществляют шаги на пути к безвизовому режиму, намерены подписать соглашение о мобильности молодежи, отмечает президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже в ближайшее месяцы мы планируем заключить украинско-канадское соглашение о мобильности молодежи, которое будет способствовать молодежным обменам. Мне бы очень хотелось, чтобы украинская молодежь могла получать здесь (в Канаде – ИФ) знания и опыт. Сейчас это не так просто сделать, получить канадскую визу, вы знаете, так же сложно, как достать билеты на матч НХЛ", - сказал он во вторник в Торонто на совместном брифинге с Джастином Трюдо после встречи с канадским премьером.

Зеленский указал, что понимает опасения канадской стороны в вопросе упрощения получения виз. "Но думаю, мы найдем правильное решение, и сможем гарантировать возвращение нашей молодежи домой, потому что мы в первую очередь в этом заинтересованы", - подчеркнул он.

Президент Украины также отметил, что соглашение о молодежных обменах позволит украинцам и канадцам приезжать по упрощенной процедуре сроком до одного года на учёбу и работу.

"Второе – мы сегодня получили предложение от Канады присоединить Украину к программе Trusted Traveler, что будет означать упрощенную процедуру приезда украинцев в Канаду", - сообщил он.

"Мы на это смотрим как на еще один шаг к будущему безвизовому режиму с Канадой", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #безвиз #зеленский #канада #украина
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