Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что мира на Донбассе можно достичь политико-дипломатическим путем.

"Наступление мира в Украине было первым из вопросов, которые мы обсудили с господином Трюдо. Уверен, что мы достигнем реального прогресса только политико-дипломатическим путем. И, в конце концов, заставим Россию прекратить эскалацию, обеспечить устойчивое прекращение огня, обеспечить разведение сил и освобождение всех наших украинских пленных", - сказал Зеленский во вторник в Торонто на совместном брифинге с Трюдо после встречи с канадским премьером.

Зеленский отметил, что действенным инструментом для этого является продолжение санкционной политики. "Мы понимаем, когда международные партнеры говорят, что теряют деньги, но, простите, мы потеряли территории и теряем людей", - подчеркнул он.

Президент поблагодарил канадское правительство за понимание этого и консолидацию международного сообщества в поддержку территориальной целостности Украины и санкционной политики.

"Вчера в небе над Торонто был невероятный салют по случаю праздника (Дня Канады 1 июля – ИФ). Мы мечтаем и делаем всё, чтобы в украинском небе так же взрывались только салюты. И мы благодарны канадским друзьям за активную и всестороннюю поддержку в этом направлении", - указал Зеленский.