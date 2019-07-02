Политика

18:14 02.07.2019

Зеленский призвал украинскую диаспору в Канаде принимать активное участие в построении новой Украины

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Зеленский призвал украинскую диаспору в Канаде принимать активное участие в построении новой Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады 2 июля в Торонто и поблагодарил украинцев Канады за всестороннюю поддержку Украинского государства, сообщается на официальном сайте президента во вторник.

"Спасибо каждому из вас за то, что вы всегда поддерживаете независимость, нашу территориальную целостность. Волонтерское и социальное дело, которое вы делаете, трудно переоценить. Речь идет о поддержке Украины с начала российской агрессии", - подчеркнул Зеленский.

Он призвал украинскую общину Канады принимать активное участие в построение новой демократической и процветающей Украины.

Во время встречи обсуждались шаги, которые может сделать украинская власть, чтобы создать лучшие возможности для проживающих за рубежом украинцев посещать и свободно работать в Украине. "Я хочу сделать так, чтобы вы приезжали в Украину не в гости, а домой", - сказал президент.

Зеленской также подчеркнул важность поддержки украинского языка и евроатлантического курса Украины. "В Конституции записано, что единственный государственный язык в Украине - украинский. Я как президент, как гарант Конституции буду защищать украинский язык, наш суверенитет и наш курс в Европу и НАТО", - отметил он.

Теги: #диаспора #зеленский #канада #украина
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