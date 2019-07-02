США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о полном отсутствии уважения к международным и минским соглашениям со стороны РФ в связи с обстрелом боевиками медицинского автомобиля на Донбассе и призвал российскую сторону немедленно прекратить боевые действия.

"Нападения на медиков, которые осуществляются управляемыми Россией силами, свидетельствуют о полном отсутствии уважения к человеческой жизни, международным и минским соглашениям. Мы призываем Россию и силы, которые она поддерживает, немедленно прекратить боевые действия, защитить гражданских лиц и персонал гуманитарных организаций, отвести вооружения и вооруженные силы", - цитируются слова Тейлора на странице Посольства США в Украине в Facebook во вторник.

В свою очередь, спикер Федерального министерства иностранных дел Германии заявил: "Тот, кто в военном конфликте целится в медицинских работников, поступает не по-человечески и нарушает элементарные принципы гуманитарного международного права. Это полностью противоречит тем конструктивным взносам, необходимым сейчас в Минском процессе для деэскалации".

"Мы остро осуждаем вчерашний обстрел автомобиля медицинской помощи в зоне конфликта на востоке Украины", - сообщается на странице Посольства Германии в Киеве в соцсети Facebook во вторник.

В то же время, в сообщении отмечается, что Германия и в дальнейшем будет прилагать усилия, чтобы переговоры о разведении сил и перемирие продолжались, а достигнутый положительный прогресс в переговорах не испытывал препятствий из-за таких атак. "Такие, как эти, недопустимые нападения должны осуждаться также всеми сторонами конфликта, чтобы помешать саботажу недавно достигнутого прогресса", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, 1 июля около 10:50 при эвакуации раненого в районе Водяного на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил. В результате обстрела один военный погиб на месте, в госпитале от ранений умерла медик.

2 июля двое медиков-волонтеров получили ранения в результате обстрела их автомобиля на дороге Марьинка-Красногоровка в Донецкой области; в настоящее время они находятся в военном госпитале г.Покровск. По данным полиции, они получили пулевые ранения в результате снайперского обстрела автомобиля, в котором они ехали.