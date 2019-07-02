Политика

17:04 02.07.2019

Зеленский и Линкявичус договорились, что следующую конференцию по поддержке реформ в Украине будет принимать Литва

1 мин читать
Зеленский и Линкявичус договорились, что следующую конференцию по поддержке реформ в Украине будет принимать Литва

Следующая международная конференция по вопросам реформ в Украине пройдет в Литве, сообщил министр иностранных дел этой страны Линас Линкявичус по итогам встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Торонто (Канада).

"Встретился с президентом Зеленским перед конференцией по поддержке реформ в Украине, чтобы заверить в активной помощи Литвы, ускоряющей структурные реформы в Украине. Крайне важно сделать реформы необратимыми, приносящими пользу всем украинцам. Договорились, что следующую конференцию будет принимать Литва", - написал Линкявичус в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник. В этом же твите глава МИД Литвы опубликовал совместное фото с президентом Украины.

Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Согласно программе визита, он примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.

Теги: #линкявичус #зеленский #украина #литва
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:14 02.07.2019
Зеленский призвал украинскую диаспору в Канаде принимать активное участие в построении новой Украины

Зеленский призвал украинскую диаспору в Канаде принимать активное участие в построении новой Украины

18:14 02.07.2019
Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

Боец ВСУ получил боевую травму на Донбассе с начала суток из-за обстрелов боевиков

18:04 02.07.2019
Канада поддерживает позицию Украины и других партнеров по решению ПАСЕ о восстановлении статуса российской делегации

Канада поддерживает позицию Украины и других партнеров по решению ПАСЕ о восстановлении статуса российской делегации

18:00 02.07.2019
Путин поручил МВД РФ предложить дополнительные преференции украинцам, желающим стать российскими гражданами

Путин поручил МВД РФ предложить дополнительные преференции украинцам, желающим стать российскими гражданами

18:00 02.07.2019
США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

17:42 02.07.2019
ДТЭК инвестирует в разведку и разработку Зинковской площади 1,2 млрд грн

ДТЭК инвестирует в разведку и разработку Зинковской площади 1,2 млрд грн

16:42 02.07.2019
Украина может организовать новый конкурс по нефтегазовым СРП в 2020 г.

Украина может организовать новый конкурс по нефтегазовым СРП в 2020 г.

16:07 02.07.2019
Зеленский настаивает на привлечении к ответственности виновных в травмировании детей от взрыва на площадке в Днепропетровской области

Зеленский настаивает на привлечении к ответственности виновных в травмировании детей от взрыва на площадке в Днепропетровской области

15:53 02.07.2019
КС признал неконституционной Стратегию управления государственными с/х землями

КС признал неконституционной Стратегию управления государственными с/х землями

15:45 02.07.2019
IKEA начала набор персонала для первого магазина, запустила украинский веб-сайт

IKEA начала набор персонала для первого магазина, запустила украинский веб-сайт

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

Зеленский настаивает на привлечении к ответственности виновных в травмировании детей от взрыва на площадке в Днепропетровской области

Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия агрессии России

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

ПОСЛЕДНЕЕ

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

Портнов заявляет, что инициировал расследования в Панаме и на ряде островов дел по якобы связанным с Порошенко офшорам

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия агрессии России

В Минске проходит встреча ТКГ

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ЦИК по решению Верховного Суда зарегистрировала Клюева кандидатом в нардепы по мажоритарному округу в Донецкой области

Саммит ЕС начнет свой третий день работы с опозданием

Зеленский вновь просит Раду рассмотреть представления об увольнении Луценко и Климкина, а также о назначении Пристайко главой МИД

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА