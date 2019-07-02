Портнов заявляет, что инициировал расследования в Панаме и на ряде островов дел по якобы связанным с Порошенко офшорам

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявляет, что инициировал ряд производств в Панаме и ряде островных государств расследований относительно зарегистрированных в этом государстве офшорных компаний, которые могут быть связаны с пятым президентом Украины (2014-2019) Петром Порошенко.

"Информирую, что закончил формальные процедуры передачи полномочий адвокатам и независимым детективам представлять мои интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с Порошенко офшоров. Во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за рубежом я официально являюсь заявителем", - написал Портнов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он добавил, что ожидает от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением "похищенных у украинских граждан средств и активов", а также пообещал безотлагательно сообщать о первых результатах.

Как сообщалось, в мае Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать заявления о якобы преступлениях Порошенко и его окружения. Он утверждает, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступлениях. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском", акционером которой был Порошенко.