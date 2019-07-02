Политика

16:53 02.07.2019

Портнов заявляет, что инициировал расследования в Панаме и на ряде островов дел по якобы связанным с Порошенко офшорам

1 мин читать
Портнов заявляет, что инициировал расследования в Панаме и на ряде островов дел по якобы связанным с Порошенко офшорам

Бывший заместитель главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрей Портнов заявляет, что инициировал ряд производств в Панаме и ряде островных государств расследований относительно зарегистрированных в этом государстве офшорных компаний, которые могут быть связаны с пятым президентом Украины (2014-2019) Петром Порошенко.

"Информирую, что закончил формальные процедуры передачи полномочий адвокатам и независимым детективам представлять мои интересы в государственных и судебных органах Панамы и ряда островных государств в отношении аффилированных с Порошенко офшоров. Во всех начатых расследованиях в отношении Порошенко за рубежом я официально являюсь заявителем", - написал Портнов на своей странице в соцсети Facebook во вторник.

Он добавил, что ожидает от местных коллег поиска, систематизации и обнародования данных по отмыванию Порошенко и его окружением "похищенных у украинских граждан средств и активов", а также пообещал безотлагательно сообщать о первых результатах.

Как сообщалось, в мае Портнов заявил, что в ближайшее время намерен подать заявления о якобы преступлениях Порошенко и его окружения. Он утверждает, что его юристы задокументировали более 10 заявлений о якобы преступлениях. В частности, по его словам, речь идет о панамских офшорах, хищениях в армии, а также оборонном заказе "Кузни на Рыбальском", акционером которой был Порошенко.

Теги: #порошенко #раследование #портнов
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:36 02.07.2019
Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

10:59 01.07.2019
После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

10:58 01.07.2019
После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

22:49 30.06.2019
Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно – Порошенко

Украину пытаются оттеснить на обочину международной политики, и это очень опасно – Порошенко

12:22 29.06.2019
Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

Порошенко встревожен: никто не позвонил в Киев накануне встречи президентов США и России в Осаке

16:49 26.06.2019
ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует Порошенко

ГБР расследует 8 производств, в которых фигурирует Порошенко

12:27 26.06.2019
Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

Порошенко призывает европейских партнеров укрепить коалицию в условиях продолжающейся российской агрессии

10:08 26.06.2019
Полиция составила админпротокол на жителя Стрыя, бросившего дымовую шашку на встрече Порошенко с избирателями

Полиция составила админпротокол на жителя Стрыя, бросившего дымовую шашку на встрече Порошенко с избирателями

22:11 25.06.2019
Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи Порошенко с избирателями в Стрыю

Неизвестные бросили дымовые шашки во время встречи Порошенко с избирателями в Стрыю

18:36 25.06.2019
Порошенко назвал "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Оппозиционный блок" главным соперниками на выборах в Раду

Порошенко назвал "Оппозиционную платформу – За жизнь" и "Оппозиционный блок" главным соперниками на выборах в Раду

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

Зеленский и Линкявичус договорились, что следующую конференцию по поддержке реформ в Украине будет принимать Литва

Зеленский настаивает на привлечении к ответственности виновных в травмировании детей от взрыва на площадке в Днепропетровской области

Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия агрессии России

ЦИК по решению Верховного суда зарегистрировала Шария и Евтухова кандидатами на выборах в Раду по списку "Партии Шария"

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал украинскую диаспору в Канаде принимать активное участие в построении новой Украины

Канада поддерживает позицию Украины и других партнеров по решению ПАСЕ о восстановлении статуса российской делегации

Путин поручил МВД РФ предложить дополнительные преференции украинцам, желающим стать российскими гражданами

США и Германия заявили о нарушении международного права и минских договоренностей в связи с обстрелом медицинского авто на Донбассе

Парубий отменил приглашение для ПАСЕ наблюдать за выборами в Раду: Среди международных наблюдателей не могут быть представители страны-агрессора

Зеленский и Линкявичус договорились, что следующую конференцию по поддержке реформ в Украине будет принимать Литва

Суд переніс розгляд справи Савченко-Рубана на 27 серпня

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Зеленский настаивает на привлечении к ответственности виновных в травмировании детей от взрыва на площадке в Днепропетровской области

Зеленский и Фриланд подчеркнули важность консолидации международной коалиции для противодействия агрессии России

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА