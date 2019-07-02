Политика

16:38 02.07.2019

Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

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Счет избирательного фонда ВО "Батькивщина" открыт в Мегабанке, "Европейской Солидарности" в МИБе, "Слуги народа" в банке "Глобус"

Накопительный счет избирательного фонда Всеукраинского объединения "Батькивщина" открыт в Мегабанке.

Такую информацию обнародовала Центральная избирательная комиссия в газете "Голос Украины" во вторник.

Согласно сообщению, накопительный счет избирательного фонда политической партии "Европейская Солидарность" (бывшая "Блок Петра Порошенко") открыт в Международном инвестиционном банке (МИБ), в котором пятый президент Украины Порошенко совокупно (прямо и опосредованно) владеет 60% акций.

Партия "Слуга народа" открыла счет избирательного фонда в банке "Глобус", "Сила и честь" - в Укрэксимбанке, "Опозиционный блок" - в ПУМБе, "Украинская стратегия Гройсмана" - в Ощадбанке.

Как указано в сообщении Центральной избирательной комиссии в газете "Урядовый курьер", накопительный счет избирательного фонда Всеукраинского объединения "Свобода" открыт в банке "Украинский капитал", "Громадянська позиция" - в Укрэксимбанке, "Радикальная партия Олега Ляшко" - в Райффайзен банке Аваль, "Самопомич" - в Укргазбанке.

Как сообщается на сайте партии "Голос", счет ее избирательного фонда открыт в Райффайзен банке Аваль.

Как сообщается на сайте партии "Оппозиционная платформа–За жизнь", счет ее избирательного фонда открыт в Правэкс Банке.

Теги: #европейская_солидарность #счет #батькивщина #слуга_народа #выборы
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