Политика

16:07 02.07.2019

Зеленский настаивает на привлечении к ответственности виновных в травмировании детей от взрыва на площадке в Днепропетровской области

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Зеленский настаивает на привлечении к ответственности виновных в травмировании детей от взрыва на площадке в Днепропетровской области

Президент Украины Владимир Зеленский, который находится с визитом в Канаде, взял под личный контроль расследование обстоятельств взрыва на детской площадке в с.Пашена Балка Днепропетровской области, в результате которого пострадали шестеро детей, сообщил врио главы Днепропетровской областной государственной администрации Дмитрий Батура.

Как сообщается на сайте Днепропетровской ОГА, на совещании во вторник Батура сообщил, что сейчас пострадавшим детям оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

"Президент знает о ситуации и взял под контроль расследование трагедии. Он считает недопустимым, когда на помойке дети находят снаряд и играют им на детской площадке. Глава государства подчеркнул, что должны быть выяснены все обстоятельства трагедии и привлечены к ответственности виновные лица", - подчеркнул врио главы Днепропетровской облгосадминистрации.

Он напомнил, что самому малейшему из пострадавших детей – пять лет, самому старшему - 16.

"Двое ребят – в реанимации в тяжелом состоянии. У них – минно-взрывные травмы, проникающие ранения. Детей уже прооперировали, - сообщил в свою очередь и.о.директора Днепропетровской детской областной больницы Александр Хитрик.

Еще четверо детей, по словам медика, находятся в травматологии в состоянии различной тяжести (у них переломы и осколки). "Двое из них также прооперировали", - проинформировал Хитрик.

Как сообщалось, 1 июля в результате взрыва неизвестного предмета на детской площадке в с.Пашена Балка Днепровской области шестеро детей получили травмы различной степени тяжести.

Расследование данного факта ведется по двум статьям Уголовного кодекса Украины - ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ст.264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов).

Теги: #зеленский #днепропетровская_область
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