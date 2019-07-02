Саммит ЕС начнет свой третий день работы с опозданием

Официальный представитель председателя Европейского совета Дональда Туска Пребен Ааманн сообщил, что заседание приостановленного накануне в Брюсселе саммита начнется в 13:00 по местному времени вместо предполагавшихся 11:00.

"Сегодня Европейский совет начнется в 13:00. Председатель Европейского совета продолжает свои консультации", - написал пресс-секретарь Туска во вторник в своем "Твиттере".

Внеочередной саммит ЕС, посвященный назначениям на высшие руководящие посты институтов ЕС, открылся в воскресенье. Он проходил с приостановкой всю ночь на понедельник. А в понедельник ввиду отсутствия договоренностей европейских лидеров по кандидатурам Туск снова приостановил саммит до вторника.

Предполагалось, что заседание начнется в 11:00 местного времени, однако серьезные разногласия участников саммита по кандидатам потребовали новых консультаций.

В понедельник, комментируя происходящее в Брюсселе, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил журналистам после заседания: "Только что потерпели неудачу, потому что никакой результат не был достигнут. И я думаю, что мы представляем очень плохой имидж сразу совета и Европы. Никто не может быть удовлетворен тем, что произошло за такое количество часов".