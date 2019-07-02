Политика

11:54 02.07.2019

Зеленский вновь просит Раду рассмотреть представления об увольнении Луценко и Климкина, а также о назначении Пристайко главой МИД

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Зеленский вновь просит Раду рассмотреть представления об увольнении Луценко и Климкина, а также о назначении Пристайко главой МИД

Президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой неотложно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко, увольнении министра иностранных дел Павла Климкина и назначении на эту должность Вадима Пристайко.

Как сообщает во вторник пресс-служба главы государства, соответствующее письмо к парламенту президент направил 1 июля.

"…в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу неотложно рассмотреть данные вопросы", - сказано в письме.

В парламенте в настоящее время есть три представления, внесенные президентом Украины: о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины.

Теги: #верховная_рада #зеленский #луценко #климкин #пристайко #мид
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