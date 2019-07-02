Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа "продемонстрировать гибкость" по отношению к Северной Корее, сообщил во вторник глава МИД КНР Ван И.

"(Си Цзиньпин - ИФ) настоял на том, чтобы США продемонстрировали гибкость и пошли на компромисс с КНДР, включая временное ослабление санкций в отношении КНДР и поиск решения взаимных претензий", - приводят СМИ слова Вана И.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.