Политика

11:33 02.07.2019

Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

1 мин читать
Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал президента США Дональда Трампа "продемонстрировать гибкость" по отношению к Северной Корее, сообщил во вторник глава МИД КНР Ван И.

"(Си Цзиньпин - ИФ) настоял на том, чтобы США продемонстрировали гибкость и пошли на компромисс с КНДР, включая временное ослабление санкций в отношении КНДР и поиск решения взаимных претензий", - приводят СМИ слова Вана И.

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в субботу в рамках саммита G20 в Осаке, по итогам которой договорились возобновить двусторонние переговоры.

Теги: #си_цзиньпин #сша #трамп #санкции #кндр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:27 02.07.2019
США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

США предлагают расширить список товаров из ЕС для взимания повышенных пошлин в ответ на субсидирование Airbus

08:48 02.07.2019
Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

Трамп подписал закон о допфинансировании в объеме $4,6 млрд для решения проблем на границе с Мексикой

08:23 02.07.2019
Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

Facebook эвакуировала в США четыре здания компании из-за угрозы отравления зарином

07:36 02.07.2019
Трамп заявил, что после вывода американских войск, оставит в Афганистане разведку

Трамп заявил, что после вывода американских войск, оставит в Афганистане разведку

02:23 02.07.2019
Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия

Болтон отверг информацию о готовности США согласиться на частичный отказ КНДР от ядерного оружия

20:12 01.07.2019
США и Канада выпустят набор серебряных монет в знак многолетней дружбы и сотрудничества

США и Канада выпустят набор серебряных монет в знак многолетней дружбы и сотрудничества

19:53 01.07.2019
Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

Нетаньяху призывает европейские страны ввести санкции против Ирана

09:32 01.07.2019
В Украине начинаются многонациональные учения "Си Бриз-2019"

В Украине начинаются многонациональные учения "Си Бриз-2019"

06:27 01.07.2019
Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года – СМИ

Помпео рассчитывает на возобновление переговоров с КНДР в июле текущего года – СМИ

11:15 30.06.2019
Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вновь просит Раду рассмотреть представления об увольнении Луценко и Климкина, а также о назначении Пристайко главой МИД

Гройсман: Я буду претендовать на должность премьера в случае прохождения "Украинской стратегии" в Раду

Ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного необходимо рассмотреть в рамках ТКГ - секретарь СНБО Данилюк

Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

Экс-сотрудники ZIK призывают Зеленского определиться с позицией в связи с "информационной интервенцией" России в украинское медиапространство

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский вновь просит Раду рассмотреть представления об увольнении Луценко и Климкина, а также о назначении Пристайко главой МИД

Европарламент нового созыва официально приступил к работе по выборам своего президента

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

Гройсман: Я буду претендовать на должность премьера в случае прохождения "Украинской стратегии" в Раду

Ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного необходимо рассмотреть в рамках ТКГ - секретарь СНБО Данилюк

Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

Слипачук заявляет о попытках давления "околопартийных деятелей" на ЦИК

Экс-сотрудники ZIK призывают Зеленского определиться с позицией в связи с "информационной интервенцией" России в украинское медиапространство

В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

Стефанчук: за украинский язык надо воевать качеством

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА