Политика

11:20 02.07.2019

Гройсман: Я буду претендовать на должность премьера в случае прохождения "Украинской стратегии" в Раду

1 мин читать
Гройсман: Я буду претендовать на должность премьера в случае прохождения "Украинской стратегии" в Раду

Премьер-министр Украины, лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман заявляет, что будет претендовать на должность премьер-министра в случае прохождения его партии в новый состав Верховной Рады.

"У нас сегодня есть результаты, но для меня это является недостаточным, я хотел бы сделать больше. Поэтому и в парламенте, и, возможно, в будущем в правительстве, я буду претендовать на должность премьер-министра, когда наша сила получит мандат доверия от людей и мы войдем в парламент, мы будем думать, в каких конфигурациях можем работать дальше. Мои приоритеты остаются неизменными", - сказал Гройсман журналистам в ходе рабочего визита в Полтавскую область во вторник.

Гройсман также подчеркнул, что является "социальным премьером".

Теги: #гройсман #верховная_рада #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:54 02.07.2019
Зеленский вновь просит Раду рассмотреть представления об увольнении Луценко и Климкина, а также о назначении Пристайко главой МИД

Зеленский вновь просит Раду рассмотреть представления об увольнении Луценко и Климкина, а также о назначении Пристайко главой МИД

07:27 02.07.2019
Парубий об отводе сил в Станице Луганской: Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру

Парубий об отводе сил в Станице Луганской: Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру

07:14 02.07.2019
Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

23:38 01.07.2019
Парубий об отводе сил в Станице Луганской: Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру

Парубий об отводе сил в Станице Луганской: Я считаю это шагом к капитуляции, а не шагом к миру

22:39 01.07.2019
Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

Стефанчук по заявлению Богдана о русском языке как региональном для Донбасса: Это следует трактовать как его личную позицию

22:21 01.07.2019
Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

22:15 01.07.2019
Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

Гройсман о "Евросолидарности": В этой политсиле ничего не изменится за следующих пять лет

19:05 01.07.2019
В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

18:49 01.07.2019
Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

18:48 01.07.2019
Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский вновь просит Раду рассмотреть представления об увольнении Луценко и Климкина, а также о назначении Пристайко главой МИД

Ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного необходимо рассмотреть в рамках ТКГ - секретарь СНБО Данилюк

Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

Экс-сотрудники ZIK призывают Зеленского определиться с позицией в связи с "информационной интервенцией" России в украинское медиапространство

В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

ПОСЛЕДНЕЕ

Си Цзиньпин попросил Трампа "временно" ослабить санкции против КНДР

Европарламент нового созыва официально приступил к работе по выборам своего президента

В Минске проходит встреча подгрупп ТКГ

Ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного необходимо рассмотреть в рамках ТКГ - секретарь СНБО Данилюк

Порошенко призывает все политические силы подписать Евроатлантическую хартию

Слипачук заявляет о попытках давления "околопартийных деятелей" на ЦИК

Экс-сотрудники ZIK призывают Зеленского определиться с позицией в связи с "информационной интервенцией" России в украинское медиапространство

Стефанчук: за украинский язык надо воевать качеством

Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей - Зеленский

"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА