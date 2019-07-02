Политика

09:59 02.07.2019

Ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного необходимо рассмотреть в рамках ТКГ - секретарь СНБО Данилюк

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Ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного необходимо рассмотреть в рамках ТКГ - секретарь СНБО Данилюк

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк считает, что ситуацию с обстрелом санитарного автомобиля возле Водяного Донецкой области, в результате которого погибло двое украинских военных, необходимо рассмотреть в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске.

"Стрелять в медиков, когда они осуществляют эвакуацию раненых – все равно, что нападать со спины на человека. Это недопустимо как с этической точки зрения, так и с учетом норм международного права", - цитирует слова Данилюка пресс-служба СНБО во вторник.

Он подчеркнул, что подобные проявления агрессии угрожают свести на нет все усилия по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

"Эту ситуацию необходимо рассмотреть в рамках заседания Трехсторонней контактной группы", - сказал Данилюк.

Секретарь СНБО выразил соболезнования родным и близким погибших во время обстрела санитарного автомобиля.

"Искренние соболезнования семьям и друзьям погибших. Они, как и десятки погибших воинов, были настоящими героями Украины, которые, отбросив страх, самоотверженно выполняли свой долг", - сказал он.

Как сообщалось, 1 июля около 10:50 при эвакуации раненого в районе Водяного на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль подразделения Объединенных сил. В результате обстрела один военный погиб на месте, в госпитале от ранений умерла медик.

 

Теги: #данилюк #ткг #россия #украина #обстрел
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