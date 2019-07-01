Политика

19:37 01.07.2019

Слипачук заявляет о попытках давления "околопартийных деятелей" на ЦИК

1 мин читать
Слипачук заявляет о попытках давления "околопартийных деятелей" на ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет о попытках дестабилизировать работу ЦИК посредством информационных атак.

"Сейчас все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию как лично меня как главы Центральной избирательной комиссии, так и в адрес других членов ЦИК, даже их семей. Все эти информационные нападки, личное давление направлены исключительно на то, чтобы дестабилизировать работу Центральной избирательной комиссии и вызвать недоверие украинцев к комиссии и ее руководству, к тому, что она делает", - сказала она на заседании Центризбиркома в понедельник.

Глава комиссии подчеркнула, что "медийные истерики" направлены на нагнетание ситуации и являются провокационными.

Слипачук добавила, что те, кто занимается "заказным медиакиллерством", должны понимать, что в информационном обществе не удастся скрыть заказчиков.

"Всё это будет получать надлежащую оценку правоохранительных органов", - заявила глава ЦИК.

"Такими же провокациями выглядят и попытки провести со мной нестандартные консультации со стороны некоторых околопартийных деятелей с целью склонить ЦИК к тому или иному решению. Я заверяю (это единое мнение всех членов Центральной избирательной комиссии) - за рамки закона ЦИК не выйдет", - подчеркнула Слипачук.

Теги: #провокации #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:24 01.07.2019
Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

15:59 01.07.2019
Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

13:14 01.07.2019
"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

12:57 01.07.2019
Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах – адвокат

Верховный суд подтвердил право Андрея Клюева участвовать в парламентских выборах – адвокат

12:29 01.07.2019
"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

"Слуга народа" добилась в суде исключения информации о "лжепартийцах" из избирательных бюллетеней

21:52 30.06.2019
Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 - ЦИК

Партия "Рух новых сил Михаила Саакашвили" зарегистрирована в избирательном бюллетене под номером 22 - ЦИК

10:20 30.06.2019
ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

22:57 29.06.2019
На выборах в Раду зарегистрировано 88 кандидатов по списку "Руха новых сил Саакашвили" и 9 – в округах

На выборах в Раду зарегистрировано 88 кандидатов по списку "Руха новых сил Саакашвили" и 9 – в округах

21:45 29.06.2019
ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборах - "ОПОРА"

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборах - "ОПОРА"

01:16 29.06.2019
Верховный суд отклонил апелляцию ЦИК относительно участия в выборах "Руха новых сил" Саакашвили

Верховный суд отклонил апелляцию ЦИК относительно участия в выборах "Руха новых сил" Саакашвили

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-сотрудники ZIK призывают Зеленского определиться с позицией в связи с "информационной интервенцией" России в украинское медиапространство

В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного замглавы СБУ

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

ПОСЛЕДНЕЕ

Экс-сотрудники ZIK призывают Зеленского определиться с позицией в связи с "информационной интервенцией" России в украинское медиапространство

В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

Стефанчук: за украинский язык надо воевать качеством

Олег Винник поддерживает Аграрную партию и вместе с ее лидером Поплавским начинает тур по Украине

Стефанчук считает необходимым принять в новой Раде закон об оппозиции

Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей - Зеленский

"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного замглавы СБУ

"Евросолидарность" призывает Зеленского провести заседание СНБО для противодействия "возвращению в политику" окружения Януковича

Кириленко: Идею русского языка как регионального придумали в Кремле для искусственного разделения украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА