Слипачук заявляет о попытках давления "околопартийных деятелей" на ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявляет о попытках дестабилизировать работу ЦИК посредством информационных атак.

"Сейчас все чаще появляются информационные вбросы и провокации, направленные на дискредитацию как лично меня как главы Центральной избирательной комиссии, так и в адрес других членов ЦИК, даже их семей. Все эти информационные нападки, личное давление направлены исключительно на то, чтобы дестабилизировать работу Центральной избирательной комиссии и вызвать недоверие украинцев к комиссии и ее руководству, к тому, что она делает", - сказала она на заседании Центризбиркома в понедельник.

Глава комиссии подчеркнула, что "медийные истерики" направлены на нагнетание ситуации и являются провокационными.

Слипачук добавила, что те, кто занимается "заказным медиакиллерством", должны понимать, что в информационном обществе не удастся скрыть заказчиков.

"Всё это будет получать надлежащую оценку правоохранительных органов", - заявила глава ЦИК.

"Такими же провокациями выглядят и попытки провести со мной нестандартные консультации со стороны некоторых околопартийных деятелей с целью склонить ЦИК к тому или иному решению. Я заверяю (это единое мнение всех членов Центральной избирательной комиссии) - за рамки закона ЦИК не выйдет", - подчеркнула Слипачук.