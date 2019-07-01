Экс-сотрудники ZIK призывают Зеленского определиться с позицией в связи с "информационной интервенцией" России в украинское медиапространство

Бывшие сотрудники телеканала ZIK, медиадвижение "Медиа за осознанный выбор", украинские общественные организации и медиаэксперты призвали руководство государства и Службу безопасности Украины предотвратить использование украинских телеканалов для продвижения прокремлевской пропаганды в украинском медиапространстве.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте ресурса "Детектор медиа" в понедельник.

В заявлении отмечается, что телеканал ZIK официально перешел в собственность близкого соратника и бизнес-партнера одного из лидеров "Оппозиционного платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука Тараса Козака. Это уже третий телеканал, приобретенный Козаком в течение года: ранее он стал официальным владельцем телеканалов "112.Украина" и NewsOne.

"Медведчук, как известно, последовательно продвигает в Украине интересы страны-агрессора, в частности через манипуляции и цензуру, к которым прибегают СМИ, которые переходят под его фактический контроль, о чем свидетельствуют многочисленные мониторинги медийных общественных организаций. Виктор Медведчук и его политическая сила не скрывают намерения вернуть Украину в зону политического и экономического влияния России. Медиаресурс при этом используется как орудие давления на власть и формирование общественного мнения", - сказано в заявлении.

В заявлении отмечается, уже в первые дни после смены собственника его влияние на ZIK стал очевидным.

"Из эфира канала исчез повтор авторской программы Татьяны Даниленко с критикой в адрес Виктора Медведчука, а ее запись была удалена с официального YouTube телеканала. Журналисты заявили о появлении на канале так называемых "стоп-листов»" - списка запрещенных к приглашению в эфир публичных лиц. Ключевыми комментаторами всех событий стали представители партии ОПЗЖ", - сказано в заявлении.

Кроме того, журналисты отмечают, что на канале транслируются "фальшивые социологические опросы несуществующих исследовательских центров, а в сетке вещания появились программы, ведущими и одновременно главными героями которых являются кандидаты от ОПЗЖ, что является нарушением обязанности телеканалов подавать объективную информацию". Также отмечается, что новый менеджмент телеканала давит на журналистов, "требуя замены формулировок на созвучные российской пропаганде".

"Именно поэтому ведущие и журналисты телеканала ZIK после объявления о смене собственника начали массово увольняться по собственному желанию. Это самое массовое добровольное увольнение с медиа в истории Украины. Мы, журналисты, которые добровольно ушли из медиагруппы Медведчука, а также участники Медиадвижения , общественные организации, которые присоединяются к этому заявлению, выражаем протест против ползучей российской оккупации украинского медиапространства", - сказано в заявлении.

Журналисты и участники медиа-сообщества призывают президента Украины Владимира Зеленского "определиться с позицией относительно информационной интервенции России в украинское медиапространство и введение цензуры на телеканалах, контролируемых пророссийскими политиками".

"Мы призываем президента и его команду, в том числе и будущих народных депутатов нового созыва, приложить все усилия для внедрения действенных механизмов, которые бы позволили демонополизировать телевидение, гарантировали редакционную независимость, защиту от диктата владельцев, прозрачность источников финансирования медиа, а также поддержать развитие независимого общественного вещания", - сказано в заявлении.

Также медиасообщество призывает Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания тщательно контролировать соответствие эфирного наполнения телеканалов NewsOne, "112.Украина" и ZIK украинскому законодательству и условий их лицензий.

"Требуем от Службы безопасности Украины дать ответ, использовались ли средства страны-агрессора для скупки украинских медиаактивов, что ведет к подрыву суверенитета и территориальной целостности Украины. Если это подтвердится, требуем принять все законные действия для прекращения этого процесса", - также сказано в заявлении.

Данное заявление подписали более 60 журналистов, в том числе ведущий программы "Историческая правда" Вахтанг Кипиани, ведущая Татьяна Даниленко, руководитель департамента производства собственных телевизионных программ Ольга Мовчан и другие.

Заявление также поддержали более 15 медиаорганизаций, в том числе коалиция РПР, "Институт массовой информации", "Детектор медиа".