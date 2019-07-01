В Верховном суде опровергают информацию о якобы решении зарегистрировать Клюева кандидатом в нардепы

Верховный суд обязал Центральную избирательную комиссию повторно рассмотреть документы о регистрации экс-главы администрации президента Украины времен Виктора Януковича Андрея Клюева, но не принимал решения непосредственно о его регистрации, сообщается на странице суда в соцсети Facebook в понедельник.

"В связи с распространением недостоверной информации о решении Верховного суда о регистрации Клюева кандидатом в народные депутаты, сообщаем о содержании соответствующего решения ВС. Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда отменил решение суда первой инстанции в части обязательства ЦИК зарегистрировать кандидатом в народные депутаты Андрея Клюева, зато обязал ЦИК повторно рассмотреть документы по его регистрации", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в результате пересмотра в апелляционном порядке дела по иску Либеральной партии Украины к ЦИК. ЦИК, в свою очередь, обосновала свое решение тем, что Клюевым не соблюдены требования Конституции Украины и законодательства о проживании в Украине на протяжении последних пяти лет на день проведения внеочередных выборов народных депутатов/

"Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил полностью: постановление ЦИК отменил и обязал зарегистрировать Клюева кандидатом в народные депутаты. Верховный Суд отменил это решение в части обязательства ЦИК зарегистрировать лицо кандидатом в народные депутаты", - говорится в сообщении.

Суд отметил, что выводы ЦИК сделаны без исследования данных Государственной пограничной службы по вопросу проживания Клюева в Украине. Материалы дела не содержат также доказательств выяснения обстоятельств его проживания в Украине в течение последних 5 лет иным способом, кроме обращения к Госпогранслужбе, СБУ и МВД. "Суд считает, что поскольку ЦИК не осуществила исчерпывающих действий для выяснения обстоятельств соответствия лица установленного ценза оседлости, то надлежащим способом защиты нарушенных прав истца является обязательство ЦИК повторно рассмотреть документы, представленные Либеральной партией Украины", - говорится в сообщении.