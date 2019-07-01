Политика

18:09 01.07.2019

Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей - Зеленский

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Новый глава Одесской ОГА должен будет взять под личный контроль расследование пожара, на котором погибли четверо детей - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назвал одной из первых задач для нового руководителя Одесской областной государственной администрации личный контроль расследования пожара в частном жилом доме, где погибли четверо детей.

"Одна из первых задач для нового главы Одесской ОГА - взять под личный контроль выяснение причин этой трагедии и предотвращение подобных случаев в будущем", - цитирует Зеленского Офис президента в микроблоге в Твиттере.

Как сообщалось, 1 июля в с.Черная Окнянского района Одесской области во время пожара в частном жилом доме погибли четверо детей.

26 июня Кабинет министров на заседании поддержал назначение восьми глав ОГА, чьи кандидатуры предложил президент Зеленский. В частности, главой Одесской ОГА предлагается назначить Андрея Андрейчикова.

Теги: #дети #одесская_область #зеленский #пожар
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