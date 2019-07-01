"Евросолидарность" хочет узнать позицию Зеленского относительно русского языка как регионального на Донбассе и о двухпалатном парламенте

Партия "Европейская солидарность" обращается к президенту Украины Владимиру Зеленскому разъяснить позицию главы офиса президента Андрея Богдана и представителя президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука о русском языке как региональном на Донбассе и о двухпалатном парламенте.

"Мы, партия "Европейская солидарность", обращаемся к президенту Зеленскому озвучить, разделяет ли он позицию своего окружения (о двухпалатном парламенте и русском языке как региональном на Донбассе – ИФ). Или это уже официальная позиция Украины, которую Зеленский будет защищать на всех международных площадках?" - сказал кандидат в народные депутаты от "Евросолидарности", политолог Сергей Таран на брифинге в понедельник в Киеве.

Он напомнил о заявлении представителя президента в Верховной Раде Стефанчука о возможности создания двухпалатного парламента. По словам Тарана, двухпалатный парламент характерен для федеративного устройства государства, а данное заявление является тревожным звонком, поскольку такое устройство Верховной Рады будет способствовать дестабилизации.

Таран также хочет узнать мнение президента о заявлении Богдана в одном из интервью, что "русский язык должен быть официальным на оккупированных территориях после возвращения этих территорий Украине".

По его словам, в случае если президент не разделяет данных заявлений, то "окружение Зеленского должно понести политическую ответственность за обнародование неправдивых планов".

Таран баллотируется в народные депутаты по списку партии "Евросолидарность" (№33).

Внеочередные парламентские выборы состояться в Украине 21 июля.