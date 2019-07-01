Политика

16:24 01.07.2019

Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

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Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) 25 июня завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Агентство "Интерфакс-Украина" приводит основных кандидатов в одномандатных избирательных округах.

Округ (регион)

Основные кандидаты – субъекты выдвижения

Народный депутат от округа в Верховной Раде 8-го созыва (фракция)

№11 (Винница)

Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион – самовыдвиженец

Основатель социального проекта "Юридическая клиника "Скорая юридическая помощь" Максим Пашковский

Певица Анастасия Приходько – партия "ВО "Батькивщина"

Александр Домбровский (фракция "Блок Петра Порошенко")

№12 (Винница)

Ректор Винницкого кооперативного института, вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики Анатолий Драбовский – "Слуга народа"

Алексей Порошенко (БПП)

№13 (Винницкая обл.)

Глава общественного объединения "ВОСТОК-ЗАПАД", депутат Винницкого городского совета Юрий Максименко – "Слуга народа"

Заместитель главы Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Александр Крученюк – "Европейская солидарность"

Петр Юрчишин (БПП)

№14 (Винницкая обл.)

Предприниматель, супруга руководителя Гоударственного управления делами Ирина Борзова – "Слуга народа"

Народный депутат Иван Мельничук – "Европейская солидарность"

Иван Мельничук (БПП)

№15 (Винницкая обл.)

Участник боевых действий в Донецкой и Луганско областях в 2014-2016 годах Виталий Пращук – "Слуга народа"

Народный депутат Украины Иван Спорыш – самовыдвиженец

Иван Спорыш (БПП)

№16 (Винницкая обл.)

Народный депутат Юрий Македон – самовыдвиженец

Глава Ямпольской районной госадминистрации Михаил Вдовцов – "Европейская солидарность"

Адвокат Таиса Томляк – "Слуга народа"

Глава Могилев-Подольского районного совета Владимир Сирант – "Батькивщина"

Юрий Македон (БПП)

№17 (Винницкая обл.)

Доверенное лицо кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах Александр Коваль – "Слуга народа"

Народный депутат Украины Николай Кучер – самовыдвиженец

Участник боевых действий на Донбассе Александр Грамарчук (позывной – Гром) – "Европейская солидарность"

Николай Кучер (БПП)

№18 (Винницкая обл.)

Народный депутат Руслан Демчак – самовыдвиженец

Народный депутат 4-го, 5-го созывов, президент и профессор Винницкого национального аграрного университета Григорий Калетник – самовыдвиженец

Заместитель директора в научно-исследовательском хозяйстве "Агрономическое" Павел Довгань – "Слуга народа"

Руслан Демчак (БПП)

№19 (Волынская обл.)

Народный депутат Игорь Гузь – самовыдвиженец

Предприниматель Назар Мысковец – "Слуга народа"

Игорь Гузь (фракция "Народный фронт")

№20 (Волынская обл.)

Народный депутат Сергей Мартыняк – самовыдвиженец

Депутат Волынского областного совета из фракции УКРОП, советник главы облсовета Вячеслав Рублев – "Слуга народа"

Сергей Мартыняк (группа "Воля народа")

№21 (Волынская обл.)

Народный депутат Степан Ивахив – самовыдвиженец

Военнослужащий Андрей Лев – "Слуга народа"

Степан Ивахив (группа "Воля народа")

№22 (Луцк)

Глава Волынского областного совета, члена партии УКРОП Игорь Палица – самовыдвиженец

Врач-флеболог Сергей Писачук – "Слуга народа"

Игорь Лапин (фракция "Народный фронт")

№23 (Волынская обл.)

Народный депутат, член партии УКРОП Ирина Констанкевич – самовыдвиженец

Глава жилищно-строительного кооператива "Рать" Максим Приймачук – "Слуга народа"

Ирина Констанкевич – внефракционная

№24 (Днепр)

Народный депутат Юрий Береза (фракция "Народный фронт") – самовыдвиженец

директор по корпоративным отношениям дирекции по корпоративным отношениям международной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский – "Слуга народа"

Яков Безбах (внефракционный)

№25 (Днепр)

Блогер Максим Бужанский – "Слуга народа"

Народный депутат Максим Курячий – самовыдвиженец

Максим Курячий (заместитель главы фракции БПП)

№26 (Днепр)

Директор по развитию и SMM в ОДО "Днепрокоммунтранс" Кирилл Нестеренко – "Слуга народа"

Андрей Денисенко (внефракционный)

№27 (Днепр)

Предприниматель Вячеслав Медяник – "Слуга народа"

Народный депутат Татьяна Рычкова – "Европейская солидарность"

Татьяна Рычкова (БПП)

№28 (Днепр)

Народный депутат Иван Куличенко – самовыдвиженец

Волонтер, депутат Днепропетровского областного совета Юрий Мысягин – "Слуга народа"

Иван Куличенко (БПП)

№29 (Днепропетровская обл.)

Адвокат, член Днепропетровского областной коллегии адвокатов Сергей Демченко – "Слуга народа"

Фигурант уголовного дела по Трейд Коммодити Владимир Гарькавый – "Батькивщина"

Виталий Куприй (внефракционный)

№30 (Днепропетровская обл.)

Народный депутат, член партии УКРОП Александр Дубинин – самовыдвиженец

Директор организации "Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ" Анна Личман – "Слуга народа"

Александр Дубинин (внефракционный)

№31 (Кривой Рог)

Директор по безопасности в ООО "Завод буровой техники "ДСД" Владимир Захарченко – "Слуга народа"

Народный депутат Константин Павлов – самовыдвиженец

Константин Павлов (фракция "Оппозиционный блок")

№32 (Кривой Рог)

Народный депутат Андрей Гальченко – самовыдвиженец

Доцент Киевского национального экономического университета им.Вадима Гетьмана Елена Криворучкина – "Слуга народа"

Андрей Гальченко (Оппозиционный блок)

№33 (Кривой Рог)

Актер в ООО "Квартал 95" Юрий Корявченков – "Слуга народа"

Константин Усов (БПП)

№34 (Днепропетровская обл.)

Народный депутат Олег Крышин – самовыдвиженец

Предприниматель, директор ЧП "Общественная журналистика" Дмитрий Черный – "Слуга народа"

Олег Крышин (Народный фронт)

№35 (Днепропетровская обл.)

Предприниматель, директор ООО "Альфа-Косметикс" Денис Герман – "Слуга народа"

Народный депутат Андрей Шипко – самовыдвиженец

Заместитель мэра Никополя Юрий Сокол – "Европейская солидарность"

Андрей Шипко (группа "Видродження")

№36 (Днепропетровская обл.)

Предприниматель Роман Каптелов – "Слуга народа"

Народный депутат Артур Мартовицкий – самовыдвиженец

Артур Мартовицкий (Оппозиционный блок)

№37 (Кривой Рог)

Директор сельскохозяйственного предприятия ООО "Криворожский старт" Игорь Фартушный – "Слуга народа"

Народный депутат Дмитрий Шпенов – самовыдвиженец

Дмитрий Шпенов (Оппозиционный блок)

№38 (Днепропетровская обл.)

Временно безработный депутат Днепропетровского областного совета из фракции УКРОП Владислав Бородин – "Слуга народа"

Народный депутат, экс-командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук – самовыдвиженец (в нынешний созыв парламента прошел по спискам "Радикальной партии Олега Ляшко")

Народный депутат Вадим Нестеренко – самовыдвиженец

Вадим Нестеренко (БПП)

№39 (Днепропетровская обл.)

Заместитель главы Днепропетровского облсовета по исполнительному аппарату – начальник управления экономики, бюджета и финансов Сергей Северин – "Слуга народа"

Глава Петропавловской районной госадминистрации Илона Савинская – "Оппозиционный блок"

Дмитрий Ярош (внефракционный)

№40 (Днепропетровская обл.)

Народный депутат, член партии УКРОП Валентин Дидыч – самовыдвиженец

Глава наблюдательного совета компании по оптовой торговле химическими продуктами ЧАО "ПРХ" Александр Трухин – "Слуга народа"

Заместитель главы Днепропетровской областной госадминистрации Олег Кужман – самовыдвиженец

Мэр Марганца Елена Жадько – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Валентин Дидыч (внефракционный)

№45 (Донецкая обл.)

Директор ЧП "ЕЛКО" Георгий Кюрджиев – "Слуга народа"

Генеральный директор ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" Муса Магомедов – "Оппозиционный блок"

Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"

Юхим Звягильский (Оппозиционный блок)

№46 (Донецкая обл.)

Народный депутат, избранный в парламент текущего созыва по спискам партии "Народный фронт" Константин Матейченко – самовыдвиженец

Специалист по маркетинговых технологиям, коммерческий директор ООО "Комекс Групп" Родион Вощанов – "Слуга народа"

Сергей Клюев (внефракционный)

№47 (Славянск, Донецкая обл.)

Мэр города Славянск Вадим Лях – "Оппозиционный блок"

Народный депутат, избранный в парламент текущего созыва по округу №53, член партии "Наш край" Олег Недава – самовыдвиженец

Доцент Национального университета государственной фискальной службы Украины Василий Патлачук – "Слуга народа"

Народный депутат Юрий Солод – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Юрий Солод (Оппозиционный блок)

№48 (Краматорск, Донецкая обл.)

Предприниматель в сфере общественного питания, кандидат в 2015 году в Киевсовет от "Самопомичи" Евгений Васили – "Слуга народа"

Народный депутат Максим Ефимов – самовыдвиженец

Народный депутат нескольких предыдущих созывов Рады Валентин Зубов – самовыдвиженец

Максим Ефимов (БПП)

№49 (Донецкая обл.)

Экс-вице-премьер-министр, глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников – "Оппозиционный блок"

Шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо – "Слуга народа"

Мэр города Дружковка Валерий Гнатенко – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Денис Омельянович (Оппозиционный блок)

№50 (Донецкая обл.)

Мэр города Доброполье Андрей Аксенов – самовыдвиженец

Адвокат, руководитель проекта "Социальный правовой центр" Татьяна Романцова – "Слуга народа"

Мэр города Покровск Руслан Требушкин – "Оппозиционный блок"

Евгений Геллер (группа "Видродження")

№51 (пгт Зайцево, Донецкая обл.)

Народный депутат, прошедшая в Раду 8-го созыва по спискам "Батькивщины" Надежда Савченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"

Народный депутат, избранная в Раду 8-го созыва по спискам партии "Самопомич" Наталия Веселова – партия "Сила людей"

Глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин – самовыдвиженец

Предприниматель, организатор проектов школы "Оксфорд класс" Дмитрий Радченко – "Слуга народа"

Президент финансово-промышленной группы "ДМС" Андрей Алеша – "Оппозиционный платформа – За жизнь"

В 2014 году парламентские выборы в этом округе не проводились

№52 (Донецкая обл.)

Коммерческий директор ООО "Торговый дом "Торг Сити» Сергей Губа – "Слуга народа"

Директор Центра социально-психологической реабилитации детей города Торецк Валерия Корниенко – "Европейская солидарность"

Помощник народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"

Руководитель военно-гражданской администрации Торецка Ярослав Руденко – самовыдвиженец

Игорь Шкиря (Видродження)

№57 (Мариуполь, Донецкая обл.)

Народный депутат Вадим Новинский – "Оппозиционный блок"

Глава Талаковского поселкового совета Вячеслава Салгалова – "Слуга народа"

Сергей Матвиенков (Оппозиционный блок)

№58 (Мариуполь, Донецкая обл.)

Директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" Сергей Магера – "Оппозиционный блок"

Предприниматель, директор ООО "Сайбер юнион" Виктор Романюк – "Слуга народа"

Сергей Тарута (внефракционный)

№59 (Марьинка, Донецкая обл.)

Народный депутат Сергей Сажко – самовыдвиженец

Юрист, замдиректора ООО "Укрхимпромторг" Наталия Цыбань – "Слуга народа"

Глава Марьинской районной государственной администрации Владимир Мороз – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Сергей Сажко (Оппозиционный блок)

№60

Экс-главврач Волновахской центральной районной больницы Александр Безуглый – "Слуга народа".

Народный депутат Дмитрий Лубинец – самовыдвиженец

Генеральный продюсер телеканала "112.Украина" Артем Марчевский – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Глава наблюдательного совета банка "Капитал" Руслан Щербань – самовыдвиженец

Дмитрий Лубинец (внефракционный, долгое время входил в БПП)

№62 (Житомир)

Командир аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины Игорь Герасименко – "Слуга народа"

Народный депутат, фигурант уголовного дела в связи с добычей янтаря Борислав Розенблат – самовыдвиженец

Экс-глава Житомирской областной ОГА Игорь Гундич – самовыдвиженец

Борислав Розенблат (внефракционный)

№63 (Житомирская обл.)

Преподаватель Бердического педагогического колледжа Богдан Кицак – "Слуга народа"

Народный депутат Александр Ревега – самовыдвиженец

Гендиректор государственного предприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев – самовыдвиженец

Александр Ревега (БПП)

№64 (Житомирская обл.)

Народный депутат Владимир Арешонков – самовыдвиженец

Народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский – самовыдвиженец

Учитель Коростенской общеобразовательной школы №9 Вячеслав Сигачев – "Слуга народа"

Владимир Арешонков (БПП)

№65 (Житомриска обл.)

Мэр города Новоград-Волынский Виктор Весельский – самовыдвиженец

Журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Костьюк – "Слуга народа"

Народный депутат Владимир Литвин – самовыдвиженец

Владимир Литвин (внефракционный)

№66 (Житомирская обл.)

Народный депутат Павел Дзюблик – самовыдвиженец

Народный депутаты предыдущих созывов парламента Виталий Журавский – самовыдвиженец

Временно безработная член общественной образовательной организации "Свичадо" Татьяна Грищенко – "Слуга народа"

Павел Дзюбли ( Народный фронт)

№67 (Житомирская обл.)

Народный депутат Виктор Развадовский – самовыдвиженец

Предприниматель, глава организации "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых" Сергей Кузьминых – "Слуга народа"

Виктор Развадовский (Видродження)

№68 (Ужгород)

Народный депутат Роберт Горват – самовыдвиженец

Профессор Ужгородского национального университета Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь – самовыдвиженец

Профессор Ужгородского национального университета Михаил Савчин – партия "Голос"

Менеджер в компании "Гроклин Карпаты" Александр Пекарь – "Слуга народа"

Роберт Горват (БПП)

№69 (Закарпатская обл.)

Народный депутат Виктор Балога – партия "Единый центр"

Член исполнительного комитета Лаливского сельского совета Мукачевского района Эдгар Токарь – "Слуга народа"

Менеджер в ТО "МКП Экскурсия" Александр Шершун – "Голос"

Виктор Балога (внефракционный)

№70 (Закарпатская обл.)

Народный депутат, избранный в Раду-8 по округу №73, Иван Балога – партия "Единый центр"

Невицкий сельский голова Михаил Лаба – "Слуга народа"

Михаил Ланьо (Видродження)

№71 (Закарпатская обл.)

Народный депутат, избранный в парламент по спискам партии «Народный фронт» Валерий Лунченко – самовыдвиженец

Директор Национального института сердечнососудистой хирургии им.Амосова в Киеве Василий Лазоришинец – самовыдвиженец

Предприниматель Сергей Грабар – "Слуга народа"

Павел Балога (внефракционный)

№72 (Закарпатская обл.)

Руководитель экспертной группы в Министерстве здравоохранения Александр Данилюк – "Голос"

Народный депутат Василий Петевка – самовыдвиженец

Временно безработный, в прошлом – преподаватель Закарпатского машиностроительного техникума Вадим Носа – "Слуга народа"

Василий Петевка (Воля народа)

№73 (Закарпатская обл.)

Народный депутат, избранный в нынешний парламент по округу №71, Павел Балога – "Единый центр"

Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам БПП, Василий Брензович – самовыдвиженец

Предприниматель Иван Маргитич – "Слуга народа"

Предприниматель Тарас Керечан – "Голос"

Иван Балога (внефракционный)

№74 (Запорожье)

Народный депутат Петр Сабашук – самовыдвиженец

директор спортивного комплекса ЧАО "Мотор Сич" Геннадий Касай – "Слуга народа"

Директор ООО "Эпицентр К" Александр Константинов – "Европейская солидарность"

Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко – самовыдвиженец

Петр Сабашук (БПП)

№75 (Запорожье)

Народный депутаты предыдущего созыва Сергей Кальцев – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Руководитель отдела запорожской независимой телерадиокомпании "ТВ-5" Александр Савченко – "Голос"

Временно безработный, в прошлом работавший в финансовых учреждениях Роман Соха – "Слуга народа"

Игорь Артюшенко (БПП)

№76 (Запорожье)

Предприниматель, участник АТО Валерий Прозапас – "Европейская солидарность"

Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров – "Оппозиционный блок"

Предприниматель Евгений Шевченко – "Слуга народа"

Николай Фролов (БПП)

№77 (Запорожье)

Народный депутат Вячеслав Богуслаев – самовыдвиженец

Фотограф Сергей Штепа – "Слуга народа"

Вячеслав Богуслаев (Воля народа)

№78 (Запорожская обл.)

Народный депутат Александр Пономарев – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Директор частного предприятия в сфере дистрибуции семян и средств защиты растений Виталий Боговин – "Слуга народа"

Александр Пономарев (Воля народа)

№79 (Запорожская обл.)

Народный депутат Владимир Бандуров – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

Управляющая адвокатским бюро Юлия Яцык – "Слуга народа"

Мэр города Днепрорудное Юрий Коробов – самовыдвиженец

Владимир Бандуров (Воля народа)

№80 (Запорожская обл.)

Народный депутат Евгений Балицкий – самовыдвиженец

Директор адвокатского объединения Дмитрий Гладкий – "Слуга народа"

Мэр города Мелитополь Сергей Минько – самовыдвиженец

Евгений Балицкий (Оппозиционный блок)

№81 (Запорожская обл.)

Народный депутат Сергей Валентиров – "Оппозиционная платформа – За жизнь"

PR-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" Павел Мельник – "Слуга народа"

Сергей Валентиров (БПП)

№82 (Запорожская обл.)

Народный депутат Вадим Кривохатько

Временно безработная юрист Марина Никитина – «Слуга народа»

Глава Запорожской районной государственной администрации Анатолий Васюк – самовыдвиженец

Вадим Кривохатько (внефракционный)

№83 (Ивано-Франковск)

Народный депутат, член партии УКРОП Александр Шевченко – самовыдвиженец

Актриса Ивано-Франковского национального академического драматического театра им.Франко Галина Баранкевич – "Голос"

Директор коммунального предприятия "Спортивный биатлонный комплекс" Поляницкого сельсовета, помощник нардепа Александра Шевченко Андрей Сторожук – "Слуга народа"

Секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук – ВО "Свобода"

Александр Шевченко (внефракционный)

№84 (Ивано-Франковская обл.)

Народный депутат Михаил Довбенко – "Европейская солидарность"

Предприниматель, общественный деятель  Владимир Гергелюк – "Голос"

Спортсмен Роман Вирастюк – самовыдвиженец

Директор ФК "Карпаты" Владимир Магаль – самовыдвиженец

Частный нотариус Игорь Фрис – "Слуга народа"

Мэр города Тисменец Степан Сворак – самовыдвиженец

Михаил Довбенко (БПП)

№85 (Ивано-Франковская обл.)

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик – самовыдвиженец

Народный депутат, член партии УКРОП Виктор Шевченко – самовыдвиженец

Преподаватель Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Роман Кобыльник – "Голос"

Заместитель главы потребсоюза Ивано-Франковской области Эдуард Прощук – "Слуга народа"

Виктор Шевченко (внефракционный)

№86 (Ивано-Франковская обл.)

Народный депутат Анатолий Дырив – самовыдвиженец

Заместитель директора ООО "Константа сервис кэпитал" Андрей Кузь – "Голос"

Директор госпредприятия "Выгодское лесное хозяйство" Александр Матусевич – "Слуга народа"

Анатолий Дырив (Народный фронт)

№87 (Ивано-Франковская обл.)

Городской голова Надвирной Зиновий Андриевич – "Слуга народа"

Директор ООО "Ивано-Франкивськбудтранс" Владимир Тищенко – "Голос"

Юрий Деревянко (внефракционный)

№88 (Ивано-Франковская обл.)

Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам партии «Народный фронт» Андрей Иванчук – самовыдвиженец

Общественный активист, предприниматель Александр Аронец – ВО «Свобода»

Блогер Василь Крутчак – самовыдвиженец

Сельский голова Котыковки Иван Вережак – «Голос»

Экономист Андрей Шевченко – «Слуга народа»

Юрий Тимошенко (внефракционный, долгое время был членом фракции «Народный фронт»)

№89 (Ивано-Франковская обл.)

Народный депутат Юрий Соловей – партия УДАР

Заместитель главы Ивано-Франковского областного совета Сергей Бесараб – «Европейская солидарность»

Предприниматель Виталий Качкан – «Голос»

Журналист Роман Реведжук – самовыдвиженец

Предприниматель Владимир Тимофийчук – «Слуга народа»

Юрий Соловей (БПП)

№90 (Киевская обл.)

Народный депутат, прошедший в нынешний созыв парламента по спискам «Народного фронта» Хвича Мепарашвили – «Европейская солидарность»

Предприниматель в транспортной сфере Юрий Нестерчук – «Слуга народа»

Народный депутат предыдущих созывов Рады Юрий Бут – партия «Настоящие надежды»

Секретарь Белоцерковского горсовета Вадим Кошель – ВО «Свобода»

Заместитель мэра Белой Церкви Александр Поляруш – «Радикальная партия Олега Ляшко»

Заместитель гендиректора ООО «Укрбуд девелопмент» Мурад Магомедов - самовыдвиженец

Александр Марченко (внефракционный)

№91 (Киевская обл.)

Народный депутат Руслан Сольвар – самовыдвиженец

Директор строительной компании ООО «А.В.С.» Олег Дунда – «Слуга народа»

Мэр Фастова Михаил Нетяжук – самовыдвиженец

Помощник-консультант народного депутата Мустафы Найема Никита Лысенко – «Голос»

Руслан Сольвар (БПП)

№92 (Киевская обл.)

Народный депутат Виталий Гудзенко – самовывдиженец

Профессор Киевского национального университета им.Т.Шевченко Валерий Колюх – «Слуга народа»

Виталий Гудзенко (БПП)

№93 (Киевская обл.)

Народный депутат предыдущих созывов Василий Горбаль – самовыдвиженец

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Блока Петра Порошенко» Юлий Мамчур – самовыдвиженец

Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам «Народного фронта»  Геннадий Кривошея – самовыдвиженец

Спортсменка Анна Ризатдинова – самовыдвиженка

Заместитель директора в ООО «Строительный комбинат «Прогресс» Анна Скороход – «Слуга народа»

Александр Онищенко (внефракционный), которому отказали в регистрации кандидатов в нардепы

№94 (Обухов, Киевская обл.)

Народный депутат Игорь Кононенко, прошедший в нынешний парламент по спискам БПП – самовыдвиженец

Ведущий на «1+1», блогер Александр Дубинский – «Слуга народа»

Народный депутат Виктор Романюк – самовыдвиженец

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам Радикально партии, Игорь Мосийчук – самовыдвиженец

В прошлом ведущий на «1+1» Олег Дейнека – самовыдвиженец

Адвокат, защищавший экс-майора Управления госохраны Украины Николая Мельниченко, Николай Недилько – "Рух новых сил Михаила Саакашвили"

Виктор Романюк (Народный фронт)

№95 (Ирпень, Киевская обл.)

Заместитель директора в строительной компании ООО «Сфера житлобуд» Александр Горобец – «Слуга народа»

Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк – самовыдвиженец

Народный депутат, избранный в парламент по спискам «Самопомочи», сейчас – член фракции БПП, Андрей Немировский – самовыдвиженец

Народный депутат Михаил Гаврилюк – самовыдвиженец

Исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Вячеслав Кучер – самовыдвиженец

Михаил Гаврилюк (Народный фронт)

№96 (Киевская обл.)

Народный депутат Ярослав Москаленко – самовыдвиженец

Журналист телеканала «1+1» Ольга Василевская-Смаглюк – «Слуга народа»

Поселковый голова Немишаева Сергей Замидра – «Голос»

Первый заместитель главы правления страховой компании «Брокбизнес» Андрей Горельцев – самовыдвиженец

Ярослав Москаленко (Воля народа)

№97 (Киевская обл.)

Народный депутат Павел Ризаненко – «Голос»

Директор охранной компании ЧП «Галид» Николай Галушко – «Слуга народа»

Мэр Березани Владимир Тимченко – Радикальная партия

Павел Ризаненко (БПП)

№98 (Киевская обл.)

Предприниматель, директор ООО «Граинт» Сергей Бунин – «Слуга народа»

Народный депутат Сергей Мищенко – самовыдвиженец

Сергей Мищенко (внефракционный)

№99 (Кировоградская обл.)

Народный депутат Константин Яринич – самовыдвиженец

Руководитель Кировоградского областного штаба кандидата в президента Владимира Зеленского Александр Дануца – «Слуга народа»

Константин ЯРинича (БПП)

№100 (Кировоградская обл.)

Народный депутат Станислав Березкин – самовыдвиженец

Директор ЧП «Тек Центр», специализирующейся на дорожных ремонтно-строительных работах, Игорь Мурдий – «Слуга народа»

Станислав Березкин (Видродження)

№101 (Кировгордаская обл.)

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта» Максим Поляков – самовыдвиженец

Адвокат Юрий Кузбит – «Слуга народа»

Махаил Поплавский (Воля народа)

№102 (Кировоградская обл.)

Народный депутат Олесь Довгий – самовыдвиженец

Адвокат, член экспертного совета Министерстве инфраструктуры Украины Артем Петрощук – «Слуга народа»

Олесь Довгий (Воля народа)

№103 (Кировоградская обл.)

Заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Сергей Коваленко – «Европейская солидарность»

Временно безработный IT-специалист Олег Воронько – «Слуга народа»

Гендиректор ООО «Агрофирма Пятихатская» Александр Поворознюк – самовыдвиженец

Анатолий Кзьменко (БПП)

№105 (Луганская обл.)

Директор фермерского хозяйства Сергей Кобзарь – «Слуга народа»

Президент ООО «Керамбуд» Сергей Медведчук – «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Руководитель по устойчивому развитию ООО «ДТЭЕ ЭНЕРГО» Виктория Гриб – «Оппозиционный блок»

Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Геннадий Иваненко – самовыдиженец

В 2014 году парламентские выборы в этом округе не проводились

№106 (Луганская обл.)

Экс-глава Луганской и Закарпатской облгосдаминистраций Геннадий Москаль – самовыдвиженец

Заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба – Радикальная партия

Предприниматель Алексей Кузнецов – «Слуга народа»

Евгений Бакулин (внефракционный)

№107 (Луганская обл.)

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам Радикальной партии? Сергей Рыбалка – самовыдвиженец

И.о. гендиректора КП «Фармация Пивнич» Александр Сорокин – «Слуга народа»

Мэр Лисичанска Сергей Шилин – самовыдвиженец

Секретарь Лисичанского городского совета Эдуард Щеглаков – «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Сергей Дунаев (внефракционный)

№112 (Луганская обл.)

Руководитель регионального подразделения компании «Евротрубпласт» Ярослав Мисинкевич – «Слуга народа»

Директор ООО «Научно-производственное предприятие «Заря» - «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Юлий Иоффе (внефракционный)

№113 (Луганская обл.)

Народный депутат Виталий Курило – самовыдвиженец

Народный депутат предыдущего созыва, глава наблюдательного совета ООО «Пинта Креминский пивоваренный завод» Владимир Струк – самовыдвиженец

Глава Сватовского райсовета Вита Слипец – «Слуга народа»

Мэр Сватова Евгений Рыбалко – самовыдвиженец

Виталий Курило (БПП)

№114 (Луганская обл.)

Народный депутат, член партии «Наш край» Сергей Шахов – самовыдвиженец

Глава Новопсковской районной госадминистрации Людмила Латышева – «Европейская солидарность»

Предприниматель Максим Моисеев – «Слуга народа»

Сергей Шахов (Воля народа»

№115 (Львов)

Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко – «Самопомич»

Глава общественной организации «Лучший Сыхов» Наталия Пипа – «Голос»

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта», Михаил Хмиль – самовыдвиженец

Адвокат Екатерина Шубка – «Слуга народа»

Дмитрий Добродомов (внефакционный)

№116 (Львов)

Народный депутат, избранный в нынешний созыв парламента по спискам «Народного фронта», Николай Княжицкий – «Европейская солидарность»

Народный депутат Ирина Подоляк – «Самопомич»

Нардеп предыдущего созыва Рады Ирина Фарион – ВО «Свобода»

Глава правления строительной корпорации «Риел групп» Ростислав Мельник – «Слуга народа»

Начальник управления в департаменте развития Львовского горсовета Марта Романяк – «Голос»

Ирина Подоляк (Самопомич)

№117 (Львов)

Народный депутат Оксана Юринец – самовыдвиженец

Генеральный директор АО «Троттола» Ярослав Рущишин – «Голос»

Народный депутат предыдущих созывов Тарас Стецькив – «Гражданская позиция»

Бывший и.о.министра обороны Украины Игорь Тенюх – ВО «Свобода»

Предприниматель Роман Фединяк – «Слуга народа»

Советник мэра Львова Андрей Шевцив – «Самопомич»

Оксана Юринец (БПП)

№118 (Львов)

Народный депутат Богдан Дубневич – самовыдвиженец

Футболист Артем Федецкий – «Слуга народа»

Замдиректора ЧП «Корбиз» Галина Васильченко – «Голос»

Богда Дубневич (БПП)

№119 (Львовская обл.)

Народный депутат Михаил Бондарь – «Европейская солидарность»

Основатель и директор предприятия по производству молочных продуктов Орест Кавецкий – «Слуга народа»

Народный депутат предыдущего созыва Ирина Сех – ВО «Свобода»

Директор ООО «Техника-Радехив» Олег Шиба – «Голос»

Михаил Бондарь (Народный фронт)

№120 (Львовская обл.)

Народный депутат Ярослав Дубневич – самовыдвиженец

Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению Леся Голяк – «Слуга народа»

Предприниматель, волонтер, военный-доброволец Тарас Елейко – «Голос»

Народный депутат предыдущего созыва парламента Эдуард Леонов – ВО «Свобода»

Ярослав Дубневич (БПП)

№121 (Львовская обл.)

Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык – самовыдвиженец

Народный депутат Богдан Маткивский – «Гражданская позиция»

Заместитель директора в строительной компании Орест Саламаха – «Слуга народа»

Предприниматель Дмитрий Огнев, отозванный партией «Голос», которая его выдвинули кандидатом

Богдан Маткивский (БПП)

№122 (Львовская обл.)

Народный депутат, избранный в Раду-8 по округу №211, Евгений Рыбчинский – «Батькивщина»

Директор ЧП «Комфортмистобуд» Виталий Андрейко – «Голос»

Мэр Яворова Павел Бакунец – «Самопомич»

Глава Яворовской районной госадминистрации Игорь Самардак – «Европейская солидарность»

Предприниматель Андрей Шумский – «Слуга народа»

Владимир Парасюк (внефракционный)

№123 (Львовская обл.)

Народный депутат, член партии УКРОП Тарас Батенко – самовыдвиженец

Секретарь-деловод в золочевской общеобразовательной школе, общественная активистка Наталия Квасецкая – «Слуга народа»

Глава фракции «Украинской галицкой партии» во Львовской горсовете Тарас Чолий – «Голос»

Тарас Батенко (внефракционный»

№124 (Львовская обл.)

Народный депутат Олег Мусий – «Гражданская позиция»

Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак – самовыдвиженец

Глава правления благотворительного фонда «Украинская галицкая фундация» Валентина Ведровская – «Голос»

Предприниматель, бизнес-тренер Юрий Камельчук – «Слуга народа»

Олег Мусий (внефракционный)

№125 (Львовская обл.)

Народный депутат Андрей Лопушанский – самовыдвиженец

Директор строительной компании Николай Яворский – «Слуга народа»

Андрей Лопушанский (БПП)

№126 (Львовская обл.)

Народный депутат Андрей Кит

Народный депутат предыдущего созыва Олег Канивец – «Гражданская позиция»

Предприниматель Владимир Гаврон – «Голос»

Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств Владимир Наконечный – «Слуга народа»

Андрей Кит (БПП)

№127 (Николаев)

Народный депутат Борис Козырь – самовыдвиженец

Директор благотворительного фонда «Доверие Николаева», член партии «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов – самовыдвиженец

Глава Федерации футбола Николаевской области Александр Пасичный – «Слуга народа»

Борис Козырь (БПП)

№128 (Николаев)

Народный депутат Артем Ильюк – самовыдвиженец

Исполняющий директор промышленного предприятия «Вибо-Транс» Александр Гайду – «Слуга народа»

Первый заместитель начальника ООО «Морской специализированный порт «Ника-Тера» Анатолий Дворник – «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Артем Ильюк (Видродження)

№129 (Николаев)

Народный депутат Александр Жолобецкий – самовыдвиженец

Директор компании в сфере торговли автозапчастями ООО «Автомодерн» Игорь Копытин – «Слуга народа»

Александр Жолобецкий (БПП)

№130 (Николаевская обл.)

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта» Игорь Бриченко – самовывдиженец

Народный депутат Андрей Вадатурский – самовыдвиженец

Директор промышленного предприятия ООО «София-Гарант» Игорь Негулевский – «Слуга народа»

Андрей Вадатурский (БПП)

№131 (Николаевская обл.)

Народный депутат предыдущего созыва парламента Елена Бондаренко – «Оппозиционный блок»

Народный депутат Александр Ливик – самовыдвиженец

Гендиректор ООО «СмартАгри» Артем Черноморов – «Слуга народа»

Александр Ливик (БПП)

№132 (Николаевская обл.)

Советник гендиректора ЧАО «Санта Украина» Максим Дырдин – «Слуга народа»

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир – самовыдвиженец

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта», Вадим Подберезняк – самовыдвиженец

Аркадий Корнацкий (внефракционный)

№133 (Одесса)

Директор компании «Агрофинтранс» Дмитрий Атерлей – «Голос»

Директор компании в сфере грузового морского транспорта Виктор Баранский – «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Предприниматель, руководитель спортивного клуба Артем Дмитрук – «Слуга народа»

Директор компании в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, член партии «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра – самовыдвиженец

Эдуард Матвийчук (внефракционный)

№134 (Одесса)

Народный депутат Геннадий Чекита – самовыдвиженец

Экс-министр транспорта и связи, народный депутат одного из предыдущих созывов Евгений Червоненко – самовыдвиженец

Коммерческий директор компании по производству мясной продукции «Колнар» Наталия Богаченко – «Голос»

Директор ЧП «Редакция газеты «Придунайские вести» Олег Колев – «Слуга народа»

Геннадий Чекита (БПП)

№135 (Одесса)

Народный депутат Сергей Кивалов – самовыдвиженец

Совладелец сети ресторанов PIZZA&GRILL и ресторана SLOW PIGGY Алексей Леонов – «Слуга народа»

Директор ООО «Темная сторона силы» Дарт Вейдер

Сергей Кивалов (Оппозиционный блок)

№136 (Одесса)

Народный депутат Дмитрий Голубов – самовыдвиженец

Предприниматель, глава правления благотворительной организации Александр Горенюк – «Слуга народа»

Дмитрий ГОлубов (БПП)

№137 (Одесская обл.)

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам партии БПП, Алексей Гончаренко – самовыдвиженец

Народный депутат, президент ФК «Черноморец» Леонид Климов – самовыдвиженец

Адвокат Александр Муконин – «Слуга народа»

Леонид Климов (Видродження)

№138 (Одесская обл.)

Народный депутат Иван Фурсин – самовыдвиженец

Основатель компании по оптовой торговле мясом и мясными продуктами Степан Чернявский – «Слуга народа»

Иан урсин (Воля народа)

№139 (Одесская обл.)

Члена наблюдательного совета компании «Камбио-Инвест» Игорь Васильковский – «Слуга народа»

Народный депутат Александр Пресман – самовыдвиженец

Александр Пресман (Видродження)

№140 (Одесская обл.)

Народный депутат Василий Гуляев – самовыдвиженец

Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Сергей Колебошин – «Слуга народа»

Василий Гуляев (Видродження)

№141 (Одесская обл.)

Народный депутат Виталий Барвиненко – самовыдвиженец

Мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак – самовыдвиженка

Адвокат Александр Ткаченко – «Слуга народа»

Виталий Барвиненко (Видродження)

№142 (Одесская обл.)

Мэр Болграда Сергей Димитриев – «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Народный депутат Антон Киссе – самовыдвиженец

Гендиректор строительной компании «Жилстройсервис-2»Руслан Плохой – «Слуга народа»

Антон Киссе (Видродження)

№143 (Одесская обл.)

Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский – самовыдвиженец

Директор ООО «НТК Метрополия», работал в исполнительной дирекции «Киевэнерго», был замначальник НЭК «Укрэнерго» Виктор Курте – «Слуга народа»

Александр Урбанский (БПП)

№144 (Полтава)

Народный депутат Сергей Каплин – самовыдвиженец

Бывший мэр Полтавы Александр Мамай – самовыдвиженец

Предприниматель, директор сети аттракционов Дмитрий Налетов – «Слуга народа»

Сергей Каплин (внефракционный)

№145 (Полтавская обл.)

Предприниматель Андрей Боблях – «Слуга народа»

Народный депутат Юрий Бублик – самовыдвиженец

Юрий Бублик (внефракционный)

№146 (полтавская обл.)

Заместитель генерального директора ЧАО «АктоКрАЗ» Геннадий Музыка – самовыдвиженец

Заместитель мэра Кременчук Владимир Пелипенко – «Европейская солидарность»

Директор ООО «Интерсейл» Оксана Пиддубна – самовыдвиженка

Адвокат, представитель ЗеКоманды на президентских выборах в Полтавской области Феликс Урин – «Слуга народа»

Народный депутат Юрий Шаповалов – самовыдвиженец

Юрий Шаповалов (Видродження)

№147 (Полтавская обл.)

Народный депутат Олег Кулинич – самовыдвиженец Журналист, блогер Сергей Дудник – «Слуга народа»

Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам «Самопомочи», Павел Кишкар – партия «Народный рух Украины»

Олег Кулинич (Видродження)

№148 (Полтавская обл.)

Адвокат Алексей Баганец – «Батькивщина»

Народный депутат Константин Ищейкин – самовыдвиженец

Предприниматель, журналист Анастасия Ляшенко – «Слуга народа»

Константин Ищейкин (БПП)

№149 (полтавская обл.)

Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам «Радикальной партии», Артем Витко – самовыдвиженец

Директор дорожно-строительной компании «Полтавабудсервис плюс» Константин Касай – «Слуга народа»

Народный депутат Андрей Река – самовыдвиженец

Андрей Река (Народный фронт)

№150 (Полтавская обл.)

Народный депутат Константин Жеваго – самовыдвиженец

Замначальника отдела управления проектами и программами в ГП «ProZorro.Продажи» Алексей Мовчан – «Слуга народа»

Константин Жеваго (внефракционный)

№151 (Полтавская обл.)

Директор коммунального предприятия «Муниципальная варта», участник АТО Максим Березин – «Слуга народа»

Народный депутат Руслан Богдан – ВО «Батькивщина»

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Самопомочи», Виктор Кривенко – самовыдвиженец

Руслан Богдан (Батькивщина)

№152 (Ровно)

Глава правления и сооснователь ОО «Платформа взаимодействия «ПРОСТИР» Александр Ковальчук – «Слуга народа»

Экс-глава Ровенской областной госадминистрации Алексей Муляренко – самовыдвиженец

Народны депутат Олег Осуховский – ВО «Свобода»

Олег Осуховский (внефракционный )

№153 (Ровно)

Народный депутат Юрий Вознюк – самовыдвиженец

Юрист в компании по комплексному обслуживанию объектов Роман Иванисов – «Слуга народа»

Юрий Вознюк (Народный фронт)

№154 (Ровенская обл.)

Предприниматель Александр Аликсийчук – «Слуга народа»

Народный депутат Александр Дехтярчук – самовыдвиженец

Народный депутат, избранны в нынешний парламент по спискам ВО «Батькивщина», Игорь Луценко – ВО «Батькивщина»

Александр Дехтярчук (БПП)

№155 (Ровенская обл.)

Народный депутат Виктория Войцицкая – «Голос»

Предприниматель Владимир Рашовский – «Слуга народа»

Народный депутат Василий Яницкий – самовыдвиженец

Василий Яницкий (БПП)

№156 (Ровенская обл.)

Глава Ровенского облсовета Александр Данильчук – самовыдвиженец

И.о. директора ГП «Зирненский спиртовый завод» Сергей Литвиненко – «Слуга народа»

Предприниматель Андрей Пехотин – «Голос»

Сергей Евтушок (Батькивщина)

№157 (Сумы)

Первый заместитель мэра Сум Владимир Войтенко – ВО «Батькивщина»

Заместитель мэра Ольга Волошина – самовыдвиженка

Народный депутат Олег Медуница – самовыдвиженец

Директор начальной специализированной школы Татьяна Рябуха – «Слуга народа»

 

Олег Медуница (Народный фронт)

№158 (Сумская обл.)

Заместитель главы Сумской ОГА Вадим Акперов – «Европейская солидарность»

Предприниматель, IT-специалист Игорь Васильев – «Слуга народа»

Заместитель гендиректора группы компаний «Укрлендфарминг» Василий Лобода – ВО «Батькивщина»

Народный депутат Александр Сугоняко – самовыдвиженец

Александр Сугоняко (БПП)

№159 (Сумская обл.)

Народный депутат Андрей Деркач – самовыдвиженец

Мэр Глухова Мишель Терещенко – «Самопомич»

Работавший ранее замдиректора в ООО «Свит-Буд ЛТД» Дмитрий Шевченко – «Слуга народа»

Андрей Деркач (внефракционный)

№160 (Сумская обл.)

Народный депутат Игорь Молоток – самовыдвиженец

Сотрудник Сумского государственного педагогического университета им.А.Макаренко Татьяна Сахнюк – «Слуга народа»

Игорь Молоток (Воля народа)

№161 (Сумская обл.)

Предприниматель Валентин Бондаренко – «Голос»

Директор ООО «Агрохим-Партнер» Максим Гузенко – «Слуга народа»

Директор ООО «Ромныптахоспилка» Дмитрий Кирюхин – «Сила и честь»

Мэр Бурина Виктор Ладуха – «Батькивщина»

Николай Лаврик (БПП)

№162 (Сумская обл.)

Мэр города Тростянец Юрий Бова – «Сила людей»

Менеджер по сбыту и поставкам, бывший КВНщик Николай Задорожний – «Слуга народа»

Владислав Бухарев (Батькивщина)

№163 (Тернополь)

Экс-глава Тернопольской ОГА Степан Барна – «Европейская солидарность»

Заместитель мэра Тернополя Леонид Бицюра – «Свобода»

Заместитель гендиректора ЧАО «Птахофабрика Тернопольская» Андрей Богданец – «Слуга народа»

Народный депутат Тарас Пастух – «Самопомич»

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам БПП, Игорь Побер – партия УДАР Виталия Кличко

Предприниматель Максим Черкашин – «Голос»

Тарас Пастух (Самопомич)

№164 (Тернопольская обл.)

Предприниматель, основатель ОО «Информационное агентство «Терминово», волонтер Игорь Васылив – «Слуга народа»

Народный депутат Михаил Головко – «Свобода»

Вита Салко – «Голос»

Михаил Головко (внефракционный)

№165 (Тернопольская обл.)

Замглавы Колодненской объединенной территориальной громады Владимир Кисилевич – «Слуга народа»

Директор благотворительного фонда «Агрохолдинг «Мрия» Василий Мартюк – «Голос»

Народный депутат Тарас Юрик – «Европейская солидарность»

Тарас Юрик (БПП)

№166 (Тернопольская обл.)

Олег Витвицкий – «Голос»

Народный депутат Николай Люшняк – самовыдвиженец

Руководитель регионального подразделения ООО «Агробизнес» Игорь Сопель – «Слуга народа»

Николай Люшняк (БПП)

№167 (Тернопольская обл.)

Народный депутат Олег Барна – «Европейская солидарность»

Директор учебно-консалтинговой компании, глава регионального совета предпринимателей при Тернопольской ОГА член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Владимир Гевко – «Слуга народа»

Мэр города Залищики Алла Квач – «Голос»

Мэр г.Чорткова Владимир Шматько – «Сила людей»

Олег Барна (БПП)

№168 (Харьков)

Депутат Харьковского горсовета, предприниматель Анна Мезенцев – «Слуга народа»

Народный депутат Валерий Писаренко – самовыдвиженец

Экс-вице-премьер-министр Владимир Семиноженко – самовыдвиженец

Валерий Писаренко (Видродження)

№169 (Харьков)

Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам БПП, Александр Грановский – самовыдвиженец

Народный депутат Александр Кирш – самовыдвиженец

Предприниматель Александр Куницкий – «Слуга народа»

Александр Кирш (Народный фронт)

№170 (Харьков)

Профессор Харьковского государственного университета питания и торговли Андрей Одарченко – «Слуга народа»

Народный депутат Дмитрий Святаш – «Оппозиционная платформа – За жизнь»

Дмитрий Святаш (Видродження)

№171 (Харьков)

Сотрудник Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области Виктория Кинзбурская – «Слуга народа»

Директор в ПАО «Завод Пивденкабель» Владимир Золотарев – «Оппозиционный блок»

Предприниматель Сергей Кушнарев – самовыдвиженец

Виталий Хомутынник (Видродження)

№172 (Харьков)

Ветеран военной службы Юрий Здебский – «Слуга народа»

Народный депутат Владимир Мысык – самовыдвиженец

Владимир Мысык (Видродження)

№173 (Харьков)

Проректор Харьковского национального университета внутренних дел Александр Бакумов – «Слуга народа»

Народный депутат Анатолий Денисенко – самовыдвиженец

Анатолий Денисенко (внефракционный)

№174 (Харьков)

Доцент Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого Виктория Алексейчук – «Слуга народа»

Народный депутат, член партии «Наш край» Александр Фельдман – самовыдвиженец

Александр Фельдман (Воля народа)

№175 (Харьковская обл.)

Народный депутат Владимир Кацуба – «Оппозиционный блок»

Профессор Харьковского государственного университета питания и торговли Евгений Пивоваров – «Слуга народа»

Владимир Кацуба (Видродження)

№176 (Харьковская обл.)

Глава правления АО «Харьковгаз» Дмитрий Новицкий «оппозиционная платформа – За жизнь»

Предприниматель, президент благотворительного фонда «Слободской край» Александр Счисленок – «Слуга народа»

Народный депутат Дмитрий Шенцев – «Оппозиционный блок»

Дмитрий Шенцев (Оппозиционный блок)

№177 (Харьковская обл.)

Директор строительной компании «Градострой» Дмитрий Любота – «Слуга народа»

Народный депутат Виктор Остапчук – «Оппозиционный блок»

Виктор Остапчук (Видродження)

№178 (Харьковская обл.)

Народный депутат Дмитрий Добкин – «Оппозиционный блок»

Глава Балаклийского районного совета Александр Литвинов – «Слуга народа»

Дмитрий Добкин (Оппозиционный блок)

№179 (Харьковская обл.)

Народный депутат Анатолий Гиршфельд – самовыдвиженец

Адвокат Алексей Кучер – «Слуга народа»

Глава Харьковского областного совета Сергей Чернов – «оппозиционный блок»

Анатолий Гиршфельд (Воля народа)

№180 (Харьковская обл.)

Народный депутат Александр Биловол – самовыдвиженец

Директор компании в сфере управления недвижимостью Алексей Красов – «Слуга народа»

Директор по проблемной задолженности , газораспределительным система и розничному газоснабжению «Группы Нафтогаз» в НАК «Нафтогаз» Олег Диденко – самовыдвиженец

Александр Биловол (Видродження)

№181 (Харьковская обл.)

Заместитель мэра города Мерефа Дмитрий Микиша – «Слуга народа»

Директор ООО «Спецмонтаж» Валерия Мураева – самовыдвиженка

Вгений Мураев (Внефракционный)

№182 (Херсон)

Директор юридической фирмы, преподаватель в Херсонском государственном аграрном университете Павел Павлиш – «Слуга народа»

Народный депутат Александр Спиваковский – самовыдвиженец

Предприниматель Павел Билецкий – «Голос»

Александр Спиваковский (БПП)

№183 (Херсон)

Главный врач областной больницы восстановительного лечения Виктория Вагнер – «Слуга народа»

Народный депутат Юрий Одарченко – «Батькивщина»

Юрий Одарченко (Батькивщина)

№184 (Херсонская обл.)

Народный депутат Иван Винник – самовыдвиженец

Директор аграрного предприятия Данил Репилевский – «Слуга народа»

Иван Винник (БПП)

№185 (Херсонская обл.)

Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев – самовыдвиженец

Директор по производству на аграрном предприятии «Агропроект-Юг» Владимир Иванов – «Слуга народа»

Народный депутат Сергей Хлань – самовыдвиженец

Сергей Хлань (БПП)

№186 (Херсонская обл.)

Народный депутат Федор Негой – самовыдвиженец

Основатель и директор аграрного предприятия «ЛК-Агро» Алексей Ковалев – «Слуга народа»

Экс-заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук – самовыдвиженец

Федор Негой (БПП)

№187 (Хмельницкий)

Директор ООО «Компания «Инвол» Алина Коваль – «Голос»

Народный депутат Сергей Мельник – самовыдвиженец

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян – партия «Сила и честь»

Основатель и глава общественной организации «Европейский научно-исследовательский институт права», брат представителя президента Украины в Верховной, юрист Раде Николай Стефанчук – «Слуга народа»

Сергей Мельник (БПП)

№188 (Хмельницкий)

Предприниматель Артур Кокаревич – «Голос»

Народный депутат Сергей Лабазюк – самовыдвиженец

Главврач Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны Оксана Бочкарева – «Слуга народа»

Сергей Лабазюк (Воля народа)

№189 (Хмельницкая обл.)

Народный депутат Андрей Шинькович – самовыдвиженец

Заместитель гендиректор ООО «Эпицентр К» Борис Артари-Колумб – самовыдвиженец. Кроме того, в округе баллотируется других менеджеров компании «Эпицентр К»

Адвокат Елена Копанчук – «Слуга народа»

Андрей Шинькович (БПП)

№190 (Хмельницкая обл.)

Заместитель главы правления благотворительного фонда «КОЛО», бывший замдиректора государственного предприятия «Национальный проект «Частый город» Алексей Жмеренецкий – «Слуга народа»

Народный депутат, сооснователь компании «Перша приватна броварня» Роман Мацола – самовыдвиженец

Роман Мацола (БПП)

№191 (Хмельницкая обл.)

Предприниматель Виктор Артеменко – «Голос»

Народный депутат Виктор Бондар – самовыдвиженец

Адвокат, предприниматель Марина Потапова – «Слуга народа»

Виктор Бондарь (Видродження)

№192 (Хмельницкая обл.)

Народный депутат, владелец компании «Эпицентр К» Александр Герега – самовыдвиженец

Директор коммунального учреждения «Центр культуры и досуга» Василь Гуменюк – «Слуга народа»

Александр Герега (внефракционный)

№193 (Хмельницкая обл)

Народный депутат Владимир Мельниченко – самовыдвиженец

Директор в ООО «М-Енд-С» Игорь Марчук – «Слуга народа»

Владимир Мельниченко (БПП)

№194 (Черкассы)

Заместитель мэра Черкасс Людмила Бордунос – «Самопомич»

Предприниматель Виктор Евпак – «Голос»

Ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента Любовь Шпак – «Слуга народа»

Олег Петренко (БПП)

№195 (Черкассы)

Коммерческий директор ООО «Берег-2007», активист Олег Арсенюк – «Слуга народа»

Предприниматель Владимир Друмашко – «Голос»

Владимир Зубик (Видродження)

№196 (Черкасская обл.)

Народный депутат Геннадий Бобов – самовыдвиженец

Пресс-секретарь президента Украины Виктора Ющенко, руководитель социальных программ ПАО «Мироновский хлебопродукт» Ирина Ванникова – самовыдвиженка

Директор компании «Статус Групп» Андрей Стрихарский – «Слуга народа»

Геннадий Бобов (Видродження)

№197 (Черкасская обл.)

Народный депутат Владислав Голуб – самовыдвиженец

Телеведущий, ведущий «Евровидения 2017» Алесандр Скичко – «Слуга народа»

Владислав Голуб (внефракционный)

№198 (Черкасская обл.)

Начальник отдела на коммунальном предприятии «ВодГео» Наталия Дяченко – «Слуга народа»

Народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин – самовыдвиженец

Народный депутат Сергей Рудык – самовыдвиженец

Сергей Рудык (БПП)

№199 (Черкасская обл.)

Народный депутат Светлана Залищук – самовыдвиженка

Предприниматель Сергей Нагорняк – «Слуга народа»

Народный депутат Валентин Ничипоренко – самовыдвиженец

Валентин Ничипоренко (внефракционный)

№200 (Черкасская обл.)

Адвокат Елена Воронцова – «Слуга народа»

Народный депутат Антон Яценко – самовыдвиженец

Антон Яценко (Видродження)

№201 (Черновцы)

Народный депутат Оксана Продан – самовыдвиженка

Народный депутат Николай Федорук – самовыдвиженец

Учитель начальных классов Черновицкой гимназии Елена Лис – «Слуга народа»

Николай Федорук (Народный фронт)

№202 (Черновицкая обл.)

Начальник отдела в управлении гражданской защиты населения Черновицкой облгосадминистрации, общественный деятель  Максим Заремский – «Слуга народа»

Народный депутат Иван Рыбак – самовыдвиженец

 

Иван Рыбак (БПП)

№203 (Черновицкая обл.)

Отец певицы Алины Гросу Михаил Гросу – самовыдвиженец

Директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Георгий Мазурашу – «Слуга народа»

Народный депутат предыдущих созывов Иван Попеску – самовыдвиженец

Народный депутат Григорий Тимиш – самовыдвиженец

Григорий Тимиш (БПП)

№204 (Черновицкая обл.)

Адвокат Валерий Божик – «Слуга народа»

Народный депутат, глава фракции «Народный фронт, Максим Бурбак – самовыдвиженец

Максим Бурбак (Народный фронт)

№205 (Чернигов)

Директор строительной компании Олег Семинский – «Слуга народа»

Директор строительной компании «СВ надежный партнер» Светлана Живенко – «Оппозиционный блок»

Региональный менеджер АО «Райффайзен банк Аваль» Василий Кулида – «Оппозиционная платформа – за жизнь»

Сергей Березенко (БПП)

№206 (Чернигов)

Народный депутат Максим Микитась – самовыдвиженец (написал заявление об отказе баллотироваться)

Предприниматель Антон Поляков – «Слуга народа»

Максим Микитась (Воля народа)

№207 (Черниговская обл.)

Народный депутат Анатолий Евлахов – самовыдвиженец

Предприниматель в сфере рекламно-информационных услуг Максим Зуев – «Слуга народа»

Глава правления АО «Черниговгаз» Алла Яровая – самовыдвиженка

Анатолий Евлахов (БПП)

№208 (Черниговская обл.)

Народный депутат Валерий Давыденко – самовыдвиженец

Предприниматель-аграрий Антон Панченко – «Слуга народа»

Гендиректор «Коммерческий центр «Афито» Анатолий Усенко – «Голос»

Валерий Давыденко (БПП)

№209 (Черниговская обл.)

Гендиректор «Черниговского медицинского центра современной онкологии», член правления ассоциации онкологов Украины Валерий Зуб – «Слуга народа»

Народный депутат Александр Кодола – самовыдвиженец

Александр Кодола (Народный фронт)

№210 (Черниговская обл.)

Народный депутат Олег Дмитренко – самовыдвиженец

Предприниматель Дмитрий Пахомов – «Слуга народа»

Олег Дмитренко (БПП)

№211 (Киев)

Заместитель мэра Киева, секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив – "Европейская солидарность"

Общественный активист Александр Юрченко – "Слуга народа"

Одиозный общественный активисты Всеволод Филимоненко – самовыдвиженец

Евгений Рыбчинский (Батькивщина)

№212 (Киев)

Сын лидера гражданской позиции Анатолия Гриценко Алексей Гриценко – "Гражданская позиция"

Депутат Киевского горсовета, бизнесмен Сергей Гусовский – самовыдвиженец

Нардеп предыдущего созыва, член ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко – самовыдвиженец

Завотделения анестезиологии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог Максим Перебыйнис – "Слуга народа"

Народный депутат Виталий Сташук – самовыдвиженец

Виталий Сташук (Народный фронт)

№213 (Киев)

Народный депутат Борислав Береза – самовыдвиженец

Врач Артем Дубнов – "Слуга народа"

Заместитель мэра Киева Анна Старостенко – "Европейская солидарность"

Борислав Береза (внефракционный)

№214 (Киев)

Народный депутат Виктор Чумак – самовыдвиженец

Журналист и ведущий на телеканале "1+1" Сергей Швец – "Слуга народа"

Виктор Чумак (внефракционный)

№215 (Киев)

Народный депутат Андрей Ильенко – ВО "Свобода"

Заместитель гендиректора ГП "Прозорро" Андрей Кузьменко – "Голос"

Дипломат, глава правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко – "Слуга народа"

Андрей Ильенко (внефракционный)

№216 (Киев)

Эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Леся Забуранна – "Слуга народа"

Народный депутат Александр Супруненко – самовыдвиженец

Общественный деятель Андрей Юсов – "Гражданская позиция"

Александр Супруненко (Воля народа)

№217 (Киев)

Инспектор Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украина Марьяна Безугла – "Слуга народа"

Андрей Билецкий (внефракционный)

№218 (Киев)

Общественный деятель, который занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования Дмитрий Гурин – "Слуга народа"

Директор благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова" Виктория Муха – самовыдвиженка

Владимир Арьев (БПП)

№219 (Киев)

Ресторатор, телеведущий Николай Тищенко – "Слуга народа"

Народный депутат Александр Третьяков – самовыдвиженец

Александр Третьяков (БПП)

№220 (Киев)

Народный депутат Сергей Лещенко – самовыдвиженец

Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Модрыевский – УДАР

Глава директората технического регулирования в строительстве Министерства регионального развития, строительство и жилищно-коммунального хозяйства Украины, общественная деятель Анна Бондарь – "Слуга народа"

Вячеслав Константиновский (внефракционный)

№221 (Киев)

Экс-вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный – самовыдвиженец

Народный депутат Леонид Емец – "Голос"

Политтехнолог, продюсер ООО "Люмпен продакшн" Владимир Петров – самовыдвиженец

Директор коммунального предприятия "Инженерный центр" Михаил Терентьев – "Европейская солидарность"

Глава общественной организации "Диджитал образование" Анна Пуртова – "Слуга народа"

 

Леонид Емец (Народный фронт)

№222 (Киев)

Народный депутат Дмитрий Андриевский – самовыдвиженец

Художественный руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук – "Слуга народа"

Дмитрий Андриевский (БПП)

№223 (Киев)

Директор и глава наблюдательного совета Гданской судостроительной верфи (Польша) Людмила Буймистер – "Слуга народа"

Народный депутат Юрий Левченко – ВО "Свобода"

Экс-мэр Киева Александр Омельченко – партия "Еднисть"

Народный депутат Виктория Пташник – "Голос"

Юрий Левченко (внефрацкионный)

 

Теги: #цик #выборы
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