Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду

Округ (регион) Основные кандидаты – субъекты выдвижения Народный депутат от округа в Верховной Раде 8-го созыва (фракция)

№11 (Винница) Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион – самовыдвиженец Основатель социального проекта "Юридическая клиника "Скорая юридическая помощь" Максим Пашковский Певица Анастасия Приходько – партия "ВО "Батькивщина" Александр Домбровский (фракция "Блок Петра Порошенко")

№12 (Винница) Ректор Винницкого кооперативного института, вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики Анатолий Драбовский – "Слуга народа" Алексей Порошенко (БПП)

№13 (Винницкая обл.) Глава общественного объединения "ВОСТОК-ЗАПАД", депутат Винницкого городского совета Юрий Максименко – "Слуга народа" Заместитель главы Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Александр Крученюк – "Европейская солидарность" Петр Юрчишин (БПП)

№14 (Винницкая обл.) Предприниматель, супруга руководителя Гоударственного управления делами Ирина Борзова – "Слуга народа" Народный депутат Иван Мельничук – "Европейская солидарность" Иван Мельничук (БПП)

№15 (Винницкая обл.) Участник боевых действий в Донецкой и Луганско областях в 2014-2016 годах Виталий Пращук – "Слуга народа" Народный депутат Украины Иван Спорыш – самовыдвиженец Иван Спорыш (БПП)

№16 (Винницкая обл.) Народный депутат Юрий Македон – самовыдвиженец Глава Ямпольской районной госадминистрации Михаил Вдовцов – "Европейская солидарность" Адвокат Таиса Томляк – "Слуга народа" Глава Могилев-Подольского районного совета Владимир Сирант – "Батькивщина" Юрий Македон (БПП)

№17 (Винницкая обл.) Доверенное лицо кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах Александр Коваль – "Слуга народа" Народный депутат Украины Николай Кучер – самовыдвиженец Участник боевых действий на Донбассе Александр Грамарчук (позывной – Гром) – "Европейская солидарность" Николай Кучер (БПП)

№18 (Винницкая обл.) Народный депутат Руслан Демчак – самовыдвиженец Народный депутат 4-го, 5-го созывов, президент и профессор Винницкого национального аграрного университета Григорий Калетник – самовыдвиженец Заместитель директора в научно-исследовательском хозяйстве "Агрономическое" Павел Довгань – "Слуга народа" Руслан Демчак (БПП)

№19 (Волынская обл.) Народный депутат Игорь Гузь – самовыдвиженец Предприниматель Назар Мысковец – "Слуга народа" Игорь Гузь (фракция "Народный фронт")

№20 (Волынская обл.) Народный депутат Сергей Мартыняк – самовыдвиженец Депутат Волынского областного совета из фракции УКРОП, советник главы облсовета Вячеслав Рублев – "Слуга народа" Сергей Мартыняк (группа "Воля народа")

№21 (Волынская обл.) Народный депутат Степан Ивахив – самовыдвиженец Военнослужащий Андрей Лев – "Слуга народа" Степан Ивахив (группа "Воля народа")

№22 (Луцк) Глава Волынского областного совета, члена партии УКРОП Игорь Палица – самовыдвиженец Врач-флеболог Сергей Писачук – "Слуга народа" Игорь Лапин (фракция "Народный фронт")

№23 (Волынская обл.) Народный депутат, член партии УКРОП Ирина Констанкевич – самовыдвиженец Глава жилищно-строительного кооператива "Рать" Максим Приймачук – "Слуга народа" Ирина Констанкевич – внефракционная

№24 (Днепр) Народный депутат Юрий Береза (фракция "Народный фронт") – самовыдвиженец директор по корпоративным отношениям дирекции по корпоративным отношениям международной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский – "Слуга народа" Яков Безбах (внефракционный)

№25 (Днепр) Блогер Максим Бужанский – "Слуга народа" Народный депутат Максим Курячий – самовыдвиженец Максим Курячий (заместитель главы фракции БПП)

№26 (Днепр) Директор по развитию и SMM в ОДО "Днепрокоммунтранс" Кирилл Нестеренко – "Слуга народа" Андрей Денисенко (внефракционный)

№27 (Днепр) Предприниматель Вячеслав Медяник – "Слуга народа" Народный депутат Татьяна Рычкова – "Европейская солидарность" Татьяна Рычкова (БПП)

№28 (Днепр) Народный депутат Иван Куличенко – самовыдвиженец Волонтер, депутат Днепропетровского областного совета Юрий Мысягин – "Слуга народа" Иван Куличенко (БПП)

№29 (Днепропетровская обл.) Адвокат, член Днепропетровского областной коллегии адвокатов Сергей Демченко – "Слуга народа" Фигурант уголовного дела по Трейд Коммодити Владимир Гарькавый – "Батькивщина" Виталий Куприй (внефракционный)

№30 (Днепропетровская обл.) Народный депутат, член партии УКРОП Александр Дубинин – самовыдвиженец Директор организации "Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ" Анна Личман – "Слуга народа" Александр Дубинин (внефракционный)

№31 (Кривой Рог) Директор по безопасности в ООО "Завод буровой техники "ДСД" Владимир Захарченко – "Слуга народа" Народный депутат Константин Павлов – самовыдвиженец Константин Павлов (фракция "Оппозиционный блок")

№32 (Кривой Рог) Народный депутат Андрей Гальченко – самовыдвиженец Доцент Киевского национального экономического университета им.Вадима Гетьмана Елена Криворучкина – "Слуга народа" Андрей Гальченко (Оппозиционный блок)

№33 (Кривой Рог) Актер в ООО "Квартал 95" Юрий Корявченков – "Слуга народа" Константин Усов (БПП)

№34 (Днепропетровская обл.) Народный депутат Олег Крышин – самовыдвиженец Предприниматель, директор ЧП "Общественная журналистика" Дмитрий Черный – "Слуга народа" Олег Крышин (Народный фронт)

№35 (Днепропетровская обл.) Предприниматель, директор ООО "Альфа-Косметикс" Денис Герман – "Слуга народа" Народный депутат Андрей Шипко – самовыдвиженец Заместитель мэра Никополя Юрий Сокол – "Европейская солидарность" Андрей Шипко (группа "Видродження")

№36 (Днепропетровская обл.) Предприниматель Роман Каптелов – "Слуга народа" Народный депутат Артур Мартовицкий – самовыдвиженец Артур Мартовицкий (Оппозиционный блок)

№37 (Кривой Рог) Директор сельскохозяйственного предприятия ООО "Криворожский старт" Игорь Фартушный – "Слуга народа" Народный депутат Дмитрий Шпенов – самовыдвиженец Дмитрий Шпенов (Оппозиционный блок)

№38 (Днепропетровская обл.) Временно безработный депутат Днепропетровского областного совета из фракции УКРОП Владислав Бородин – "Слуга народа" Народный депутат, экс-командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук – самовыдвиженец (в нынешний созыв парламента прошел по спискам "Радикальной партии Олега Ляшко") Народный депутат Вадим Нестеренко – самовыдвиженец Вадим Нестеренко (БПП)

№39 (Днепропетровская обл.) Заместитель главы Днепропетровского облсовета по исполнительному аппарату – начальник управления экономики, бюджета и финансов Сергей Северин – "Слуга народа" Глава Петропавловской районной госадминистрации Илона Савинская – "Оппозиционный блок" Дмитрий Ярош (внефракционный)

№40 (Днепропетровская обл.) Народный депутат, член партии УКРОП Валентин Дидыч – самовыдвиженец Глава наблюдательного совета компании по оптовой торговле химическими продуктами ЧАО "ПРХ" Александр Трухин – "Слуга народа" Заместитель главы Днепропетровской областной госадминистрации Олег Кужман – самовыдвиженец Мэр Марганца Елена Жадько – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валентин Дидыч (внефракционный)

№45 (Донецкая обл.) Директор ЧП "ЕЛКО" Георгий Кюрджиев – "Слуга народа" Генеральный директор ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" Муса Магомедов – "Оппозиционный блок" Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Юхим Звягильский (Оппозиционный блок)

№46 (Донецкая обл.) Народный депутат, избранный в парламент текущего созыва по спискам партии "Народный фронт" Константин Матейченко – самовыдвиженец Специалист по маркетинговых технологиям, коммерческий директор ООО "Комекс Групп" Родион Вощанов – "Слуга народа" Сергей Клюев (внефракционный)

№47 (Славянск, Донецкая обл.) Мэр города Славянск Вадим Лях – "Оппозиционный блок" Народный депутат, избранный в парламент текущего созыва по округу №53, член партии "Наш край" Олег Недава – самовыдвиженец Доцент Национального университета государственной фискальной службы Украины Василий Патлачук – "Слуга народа" Народный депутат Юрий Солод – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Солод (Оппозиционный блок)

№48 (Краматорск, Донецкая обл.) Предприниматель в сфере общественного питания, кандидат в 2015 году в Киевсовет от "Самопомичи" Евгений Васили – "Слуга народа" Народный депутат Максим Ефимов – самовыдвиженец Народный депутат нескольких предыдущих созывов Рады Валентин Зубов – самовыдвиженец Максим Ефимов (БПП)

№49 (Донецкая обл.) Экс-вице-премьер-министр, глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников – "Оппозиционный блок" Шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо – "Слуга народа" Мэр города Дружковка Валерий Гнатенко – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Денис Омельянович (Оппозиционный блок)

№50 (Донецкая обл.) Мэр города Доброполье Андрей Аксенов – самовыдвиженец Адвокат, руководитель проекта "Социальный правовой центр" Татьяна Романцова – "Слуга народа" Мэр города Покровск Руслан Требушкин – "Оппозиционный блок" Евгений Геллер (группа "Видродження")

№51 (пгт Зайцево, Донецкая обл.) Народный депутат, прошедшая в Раду 8-го созыва по спискам "Батькивщины" Надежда Савченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Народный депутат, избранная в Раду 8-го созыва по спискам партии "Самопомич" Наталия Веселова – партия "Сила людей" Глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин – самовыдвиженец Предприниматель, организатор проектов школы "Оксфорд класс" Дмитрий Радченко – "Слуга народа" Президент финансово-промышленной группы "ДМС" Андрей Алеша – "Оппозиционный платформа – За жизнь" В 2014 году парламентские выборы в этом округе не проводились

№52 (Донецкая обл.) Коммерческий директор ООО "Торговый дом "Торг Сити» Сергей Губа – "Слуга народа" Директор Центра социально-психологической реабилитации детей города Торецк Валерия Корниенко – "Европейская солидарность" Помощник народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" Руководитель военно-гражданской администрации Торецка Ярослав Руденко – самовыдвиженец Игорь Шкиря (Видродження)

№57 (Мариуполь, Донецкая обл.) Народный депутат Вадим Новинский – "Оппозиционный блок" Глава Талаковского поселкового совета Вячеслава Салгалова – "Слуга народа" Сергей Матвиенков (Оппозиционный блок)

№58 (Мариуполь, Донецкая обл.) Директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" Сергей Магера – "Оппозиционный блок" Предприниматель, директор ООО "Сайбер юнион" Виктор Романюк – "Слуга народа" Сергей Тарута (внефракционный)

№59 (Марьинка, Донецкая обл.) Народный депутат Сергей Сажко – самовыдвиженец Юрист, замдиректора ООО "Укрхимпромторг" Наталия Цыбань – "Слуга народа" Глава Марьинской районной государственной администрации Владимир Мороз – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Сажко (Оппозиционный блок)

№60 Экс-главврач Волновахской центральной районной больницы Александр Безуглый – "Слуга народа". Народный депутат Дмитрий Лубинец – самовыдвиженец Генеральный продюсер телеканала "112.Украина" Артем Марчевский – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Глава наблюдательного совета банка "Капитал" Руслан Щербань – самовыдвиженец Дмитрий Лубинец (внефракционный, долгое время входил в БПП)

№62 (Житомир) Командир аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины Игорь Герасименко – "Слуга народа" Народный депутат, фигурант уголовного дела в связи с добычей янтаря Борислав Розенблат – самовыдвиженец Экс-глава Житомирской областной ОГА Игорь Гундич – самовыдвиженец Борислав Розенблат (внефракционный)

№63 (Житомирская обл.) Преподаватель Бердического педагогического колледжа Богдан Кицак – "Слуга народа" Народный депутат Александр Ревега – самовыдвиженец Гендиректор государственного предприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев – самовыдвиженец Александр Ревега (БПП)

№64 (Житомирская обл.) Народный депутат Владимир Арешонков – самовыдвиженец Народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский – самовыдвиженец Учитель Коростенской общеобразовательной школы №9 Вячеслав Сигачев – "Слуга народа" Владимир Арешонков (БПП)

№65 (Житомриска обл.) Мэр города Новоград-Волынский Виктор Весельский – самовыдвиженец Журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Костьюк – "Слуга народа" Народный депутат Владимир Литвин – самовыдвиженец Владимир Литвин (внефракционный)

№66 (Житомирская обл.) Народный депутат Павел Дзюблик – самовыдвиженец Народный депутаты предыдущих созывов парламента Виталий Журавский – самовыдвиженец Временно безработная член общественной образовательной организации "Свичадо" Татьяна Грищенко – "Слуга народа" Павел Дзюбли ( Народный фронт)

№67 (Житомирская обл.) Народный депутат Виктор Развадовский – самовыдвиженец Предприниматель, глава организации "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых" Сергей Кузьминых – "Слуга народа" Виктор Развадовский (Видродження)

№68 (Ужгород) Народный депутат Роберт Горват – самовыдвиженец Профессор Ужгородского национального университета Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь – самовыдвиженец Профессор Ужгородского национального университета Михаил Савчин – партия "Голос" Менеджер в компании "Гроклин Карпаты" Александр Пекарь – "Слуга народа" Роберт Горват (БПП)

№69 (Закарпатская обл.) Народный депутат Виктор Балога – партия "Единый центр" Член исполнительного комитета Лаливского сельского совета Мукачевского района Эдгар Токарь – "Слуга народа" Менеджер в ТО "МКП Экскурсия" Александр Шершун – "Голос" Виктор Балога (внефракционный)

№70 (Закарпатская обл.) Народный депутат, избранный в Раду-8 по округу №73, Иван Балога – партия "Единый центр" Невицкий сельский голова Михаил Лаба – "Слуга народа" Михаил Ланьо (Видродження)

№71 (Закарпатская обл.) Народный депутат, избранный в парламент по спискам партии «Народный фронт» Валерий Лунченко – самовыдвиженец Директор Национального института сердечнососудистой хирургии им.Амосова в Киеве Василий Лазоришинец – самовыдвиженец Предприниматель Сергей Грабар – "Слуга народа" Павел Балога (внефракционный)

№72 (Закарпатская обл.) Руководитель экспертной группы в Министерстве здравоохранения Александр Данилюк – "Голос" Народный депутат Василий Петевка – самовыдвиженец Временно безработный, в прошлом – преподаватель Закарпатского машиностроительного техникума Вадим Носа – "Слуга народа" Василий Петевка (Воля народа)

№73 (Закарпатская обл.) Народный депутат, избранный в нынешний парламент по округу №71, Павел Балога – "Единый центр" Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам БПП, Василий Брензович – самовыдвиженец Предприниматель Иван Маргитич – "Слуга народа" Предприниматель Тарас Керечан – "Голос" Иван Балога (внефракционный)

№74 (Запорожье) Народный депутат Петр Сабашук – самовыдвиженец директор спортивного комплекса ЧАО "Мотор Сич" Геннадий Касай – "Слуга народа" Директор ООО "Эпицентр К" Александр Константинов – "Европейская солидарность" Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко – самовыдвиженец Петр Сабашук (БПП)

№75 (Запорожье) Народный депутаты предыдущего созыва Сергей Кальцев – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Руководитель отдела запорожской независимой телерадиокомпании "ТВ-5" Александр Савченко – "Голос" Временно безработный, в прошлом работавший в финансовых учреждениях Роман Соха – "Слуга народа" Игорь Артюшенко (БПП)

№76 (Запорожье) Предприниматель, участник АТО Валерий Прозапас – "Европейская солидарность" Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров – "Оппозиционный блок" Предприниматель Евгений Шевченко – "Слуга народа" Николай Фролов (БПП)

№77 (Запорожье) Народный депутат Вячеслав Богуслаев – самовыдвиженец Фотограф Сергей Штепа – "Слуга народа" Вячеслав Богуслаев (Воля народа)

№78 (Запорожская обл.) Народный депутат Александр Пономарев – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Директор частного предприятия в сфере дистрибуции семян и средств защиты растений Виталий Боговин – "Слуга народа" Александр Пономарев (Воля народа)

№79 (Запорожская обл.) Народный депутат Владимир Бандуров – "Оппозиционная платформа – За жизнь" Управляющая адвокатским бюро Юлия Яцык – "Слуга народа" Мэр города Днепрорудное Юрий Коробов – самовыдвиженец Владимир Бандуров (Воля народа)

№80 (Запорожская обл.) Народный депутат Евгений Балицкий – самовыдвиженец Директор адвокатского объединения Дмитрий Гладкий – "Слуга народа" Мэр города Мелитополь Сергей Минько – самовыдвиженец Евгений Балицкий (Оппозиционный блок)

№81 (Запорожская обл.) Народный депутат Сергей Валентиров – "Оппозиционная платформа – За жизнь" PR-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" Павел Мельник – "Слуга народа" Сергей Валентиров (БПП)

№82 (Запорожская обл.) Народный депутат Вадим Кривохатько Временно безработная юрист Марина Никитина – «Слуга народа» Глава Запорожской районной государственной администрации Анатолий Васюк – самовыдвиженец Вадим Кривохатько (внефракционный)

№83 (Ивано-Франковск) Народный депутат, член партии УКРОП Александр Шевченко – самовыдвиженец Актриса Ивано-Франковского национального академического драматического театра им.Франко Галина Баранкевич – "Голос" Директор коммунального предприятия "Спортивный биатлонный комплекс" Поляницкого сельсовета, помощник нардепа Александра Шевченко Андрей Сторожук – "Слуга народа" Секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук – ВО "Свобода" Александр Шевченко (внефракционный)

№84 (Ивано-Франковская обл.) Народный депутат Михаил Довбенко – "Европейская солидарность" Предприниматель, общественный деятель Владимир Гергелюк – "Голос" Спортсмен Роман Вирастюк – самовыдвиженец Директор ФК "Карпаты" Владимир Магаль – самовыдвиженец Частный нотариус Игорь Фрис – "Слуга народа" Мэр города Тисменец Степан Сворак – самовыдвиженец Михаил Довбенко (БПП)

№85 (Ивано-Франковская обл.) Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик – самовыдвиженец Народный депутат, член партии УКРОП Виктор Шевченко – самовыдвиженец Преподаватель Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Роман Кобыльник – "Голос" Заместитель главы потребсоюза Ивано-Франковской области Эдуард Прощук – "Слуга народа" Виктор Шевченко (внефракционный)

№86 (Ивано-Франковская обл.) Народный депутат Анатолий Дырив – самовыдвиженец Заместитель директора ООО "Константа сервис кэпитал" Андрей Кузь – "Голос" Директор госпредприятия "Выгодское лесное хозяйство" Александр Матусевич – "Слуга народа" Анатолий Дырив (Народный фронт)

№87 (Ивано-Франковская обл.) Городской голова Надвирной Зиновий Андриевич – "Слуга народа" Директор ООО "Ивано-Франкивськбудтранс" Владимир Тищенко – "Голос" Юрий Деревянко (внефракционный)

№88 (Ивано-Франковская обл.) Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам партии «Народный фронт» Андрей Иванчук – самовыдвиженец Общественный активист, предприниматель Александр Аронец – ВО «Свобода» Блогер Василь Крутчак – самовыдвиженец Сельский голова Котыковки Иван Вережак – «Голос» Экономист Андрей Шевченко – «Слуга народа» Юрий Тимошенко (внефракционный, долгое время был членом фракции «Народный фронт»)

№89 (Ивано-Франковская обл.) Народный депутат Юрий Соловей – партия УДАР Заместитель главы Ивано-Франковского областного совета Сергей Бесараб – «Европейская солидарность» Предприниматель Виталий Качкан – «Голос» Журналист Роман Реведжук – самовыдвиженец Предприниматель Владимир Тимофийчук – «Слуга народа» Юрий Соловей (БПП)

№90 (Киевская обл.) Народный депутат, прошедший в нынешний созыв парламента по спискам «Народного фронта» Хвича Мепарашвили – «Европейская солидарность» Предприниматель в транспортной сфере Юрий Нестерчук – «Слуга народа» Народный депутат предыдущих созывов Рады Юрий Бут – партия «Настоящие надежды» Секретарь Белоцерковского горсовета Вадим Кошель – ВО «Свобода» Заместитель мэра Белой Церкви Александр Поляруш – «Радикальная партия Олега Ляшко» Заместитель гендиректора ООО «Укрбуд девелопмент» Мурад Магомедов - самовыдвиженец Александр Марченко (внефракционный)

№91 (Киевская обл.) Народный депутат Руслан Сольвар – самовыдвиженец Директор строительной компании ООО «А.В.С.» Олег Дунда – «Слуга народа» Мэр Фастова Михаил Нетяжук – самовыдвиженец Помощник-консультант народного депутата Мустафы Найема Никита Лысенко – «Голос» Руслан Сольвар (БПП)

№92 (Киевская обл.) Народный депутат Виталий Гудзенко – самовывдиженец Профессор Киевского национального университета им.Т.Шевченко Валерий Колюх – «Слуга народа» Виталий Гудзенко (БПП)

№93 (Киевская обл.) Народный депутат предыдущих созывов Василий Горбаль – самовыдвиженец Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Блока Петра Порошенко» Юлий Мамчур – самовыдвиженец Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам «Народного фронта» Геннадий Кривошея – самовыдвиженец Спортсменка Анна Ризатдинова – самовыдвиженка Заместитель директора в ООО «Строительный комбинат «Прогресс» Анна Скороход – «Слуга народа» Александр Онищенко (внефракционный), которому отказали в регистрации кандидатов в нардепы

№94 (Обухов, Киевская обл.) Народный депутат Игорь Кононенко, прошедший в нынешний парламент по спискам БПП – самовыдвиженец Ведущий на «1+1», блогер Александр Дубинский – «Слуга народа» Народный депутат Виктор Романюк – самовыдвиженец Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам Радикально партии, Игорь Мосийчук – самовыдвиженец В прошлом ведущий на «1+1» Олег Дейнека – самовыдвиженец Адвокат, защищавший экс-майора Управления госохраны Украины Николая Мельниченко, Николай Недилько – "Рух новых сил Михаила Саакашвили" Виктор Романюк (Народный фронт)

№95 (Ирпень, Киевская обл.) Заместитель директора в строительной компании ООО «Сфера житлобуд» Александр Горобец – «Слуга народа» Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк – самовыдвиженец Народный депутат, избранный в парламент по спискам «Самопомочи», сейчас – член фракции БПП, Андрей Немировский – самовыдвиженец Народный депутат Михаил Гаврилюк – самовыдвиженец Исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Вячеслав Кучер – самовыдвиженец Михаил Гаврилюк (Народный фронт)

№96 (Киевская обл.) Народный депутат Ярослав Москаленко – самовыдвиженец Журналист телеканала «1+1» Ольга Василевская-Смаглюк – «Слуга народа» Поселковый голова Немишаева Сергей Замидра – «Голос» Первый заместитель главы правления страховой компании «Брокбизнес» Андрей Горельцев – самовыдвиженец Ярослав Москаленко (Воля народа)

№97 (Киевская обл.) Народный депутат Павел Ризаненко – «Голос» Директор охранной компании ЧП «Галид» Николай Галушко – «Слуга народа» Мэр Березани Владимир Тимченко – Радикальная партия Павел Ризаненко (БПП)

№98 (Киевская обл.) Предприниматель, директор ООО «Граинт» Сергей Бунин – «Слуга народа» Народный депутат Сергей Мищенко – самовыдвиженец Сергей Мищенко (внефракционный)

№99 (Кировоградская обл.) Народный депутат Константин Яринич – самовыдвиженец Руководитель Кировоградского областного штаба кандидата в президента Владимира Зеленского Александр Дануца – «Слуга народа» Константин ЯРинича (БПП)

№100 (Кировоградская обл.) Народный депутат Станислав Березкин – самовыдвиженец Директор ЧП «Тек Центр», специализирующейся на дорожных ремонтно-строительных работах, Игорь Мурдий – «Слуга народа» Станислав Березкин (Видродження)

№101 (Кировгордаская обл.) Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта» Максим Поляков – самовыдвиженец Адвокат Юрий Кузбит – «Слуга народа» Махаил Поплавский (Воля народа)

№102 (Кировоградская обл.) Народный депутат Олесь Довгий – самовыдвиженец Адвокат, член экспертного совета Министерстве инфраструктуры Украины Артем Петрощук – «Слуга народа» Олесь Довгий (Воля народа)

№103 (Кировоградская обл.) Заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Сергей Коваленко – «Европейская солидарность» Временно безработный IT-специалист Олег Воронько – «Слуга народа» Гендиректор ООО «Агрофирма Пятихатская» Александр Поворознюк – самовыдвиженец Анатолий Кзьменко (БПП)

№105 (Луганская обл.) Директор фермерского хозяйства Сергей Кобзарь – «Слуга народа» Президент ООО «Керамбуд» Сергей Медведчук – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Руководитель по устойчивому развитию ООО «ДТЭЕ ЭНЕРГО» Виктория Гриб – «Оппозиционный блок» Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Геннадий Иваненко – самовыдиженец В 2014 году парламентские выборы в этом округе не проводились

№106 (Луганская обл.) Экс-глава Луганской и Закарпатской облгосдаминистраций Геннадий Москаль – самовыдвиженец Заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба – Радикальная партия Предприниматель Алексей Кузнецов – «Слуга народа» Евгений Бакулин (внефракционный)

№107 (Луганская обл.) Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам Радикальной партии? Сергей Рыбалка – самовыдвиженец И.о. гендиректора КП «Фармация Пивнич» Александр Сорокин – «Слуга народа» Мэр Лисичанска Сергей Шилин – самовыдвиженец Секретарь Лисичанского городского совета Эдуард Щеглаков – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Сергей Дунаев (внефракционный)

№112 (Луганская обл.) Руководитель регионального подразделения компании «Евротрубпласт» Ярослав Мисинкевич – «Слуга народа» Директор ООО «Научно-производственное предприятие «Заря» - «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юлий Иоффе (внефракционный)

№113 (Луганская обл.) Народный депутат Виталий Курило – самовыдвиженец Народный депутат предыдущего созыва, глава наблюдательного совета ООО «Пинта Креминский пивоваренный завод» Владимир Струк – самовыдвиженец Глава Сватовского райсовета Вита Слипец – «Слуга народа» Мэр Сватова Евгений Рыбалко – самовыдвиженец Виталий Курило (БПП)

№114 (Луганская обл.) Народный депутат, член партии «Наш край» Сергей Шахов – самовыдвиженец Глава Новопсковской районной госадминистрации Людмила Латышева – «Европейская солидарность» Предприниматель Максим Моисеев – «Слуга народа» Сергей Шахов (Воля народа»

№115 (Львов) Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко – «Самопомич» Глава общественной организации «Лучший Сыхов» Наталия Пипа – «Голос» Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта», Михаил Хмиль – самовыдвиженец Адвокат Екатерина Шубка – «Слуга народа» Дмитрий Добродомов (внефакционный)

№116 (Львов) Народный депутат, избранный в нынешний созыв парламента по спискам «Народного фронта», Николай Княжицкий – «Европейская солидарность» Народный депутат Ирина Подоляк – «Самопомич» Нардеп предыдущего созыва Рады Ирина Фарион – ВО «Свобода» Глава правления строительной корпорации «Риел групп» Ростислав Мельник – «Слуга народа» Начальник управления в департаменте развития Львовского горсовета Марта Романяк – «Голос» Ирина Подоляк (Самопомич)

№117 (Львов) Народный депутат Оксана Юринец – самовыдвиженец Генеральный директор АО «Троттола» Ярослав Рущишин – «Голос» Народный депутат предыдущих созывов Тарас Стецькив – «Гражданская позиция» Бывший и.о.министра обороны Украины Игорь Тенюх – ВО «Свобода» Предприниматель Роман Фединяк – «Слуга народа» Советник мэра Львова Андрей Шевцив – «Самопомич» Оксана Юринец (БПП)

№118 (Львов) Народный депутат Богдан Дубневич – самовыдвиженец Футболист Артем Федецкий – «Слуга народа» Замдиректора ЧП «Корбиз» Галина Васильченко – «Голос» Богда Дубневич (БПП)

№119 (Львовская обл.) Народный депутат Михаил Бондарь – «Европейская солидарность» Основатель и директор предприятия по производству молочных продуктов Орест Кавецкий – «Слуга народа» Народный депутат предыдущего созыва Ирина Сех – ВО «Свобода» Директор ООО «Техника-Радехив» Олег Шиба – «Голос» Михаил Бондарь (Народный фронт)

№120 (Львовская обл.) Народный депутат Ярослав Дубневич – самовыдвиженец Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению Леся Голяк – «Слуга народа» Предприниматель, волонтер, военный-доброволец Тарас Елейко – «Голос» Народный депутат предыдущего созыва парламента Эдуард Леонов – ВО «Свобода» Ярослав Дубневич (БПП)

№121 (Львовская обл.) Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык – самовыдвиженец Народный депутат Богдан Маткивский – «Гражданская позиция» Заместитель директора в строительной компании Орест Саламаха – «Слуга народа» Предприниматель Дмитрий Огнев, отозванный партией «Голос», которая его выдвинули кандидатом Богдан Маткивский (БПП)

№122 (Львовская обл.) Народный депутат, избранный в Раду-8 по округу №211, Евгений Рыбчинский – «Батькивщина» Директор ЧП «Комфортмистобуд» Виталий Андрейко – «Голос» Мэр Яворова Павел Бакунец – «Самопомич» Глава Яворовской районной госадминистрации Игорь Самардак – «Европейская солидарность» Предприниматель Андрей Шумский – «Слуга народа» Владимир Парасюк (внефракционный)

№123 (Львовская обл.) Народный депутат, член партии УКРОП Тарас Батенко – самовыдвиженец Секретарь-деловод в золочевской общеобразовательной школе, общественная активистка Наталия Квасецкая – «Слуга народа» Глава фракции «Украинской галицкой партии» во Львовской горсовете Тарас Чолий – «Голос» Тарас Батенко (внефракционный»

№124 (Львовская обл.) Народный депутат Олег Мусий – «Гражданская позиция» Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак – самовыдвиженец Глава правления благотворительного фонда «Украинская галицкая фундация» Валентина Ведровская – «Голос» Предприниматель, бизнес-тренер Юрий Камельчук – «Слуга народа» Олег Мусий (внефракционный)

№125 (Львовская обл.) Народный депутат Андрей Лопушанский – самовыдвиженец Директор строительной компании Николай Яворский – «Слуга народа» Андрей Лопушанский (БПП)

№126 (Львовская обл.) Народный депутат Андрей Кит Народный депутат предыдущего созыва Олег Канивец – «Гражданская позиция» Предприниматель Владимир Гаврон – «Голос» Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств Владимир Наконечный – «Слуга народа» Андрей Кит (БПП)

№127 (Николаев) Народный депутат Борис Козырь – самовыдвиженец Директор благотворительного фонда «Доверие Николаева», член партии «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов – самовыдвиженец Глава Федерации футбола Николаевской области Александр Пасичный – «Слуга народа» Борис Козырь (БПП)

№128 (Николаев) Народный депутат Артем Ильюк – самовыдвиженец Исполняющий директор промышленного предприятия «Вибо-Транс» Александр Гайду – «Слуга народа» Первый заместитель начальника ООО «Морской специализированный порт «Ника-Тера» Анатолий Дворник – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Артем Ильюк (Видродження)

№129 (Николаев) Народный депутат Александр Жолобецкий – самовыдвиженец Директор компании в сфере торговли автозапчастями ООО «Автомодерн» Игорь Копытин – «Слуга народа» Александр Жолобецкий (БПП)

№130 (Николаевская обл.) Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта» Игорь Бриченко – самовывдиженец Народный депутат Андрей Вадатурский – самовыдвиженец Директор промышленного предприятия ООО «София-Гарант» Игорь Негулевский – «Слуга народа» Андрей Вадатурский (БПП)

№131 (Николаевская обл.) Народный депутат предыдущего созыва парламента Елена Бондаренко – «Оппозиционный блок» Народный депутат Александр Ливик – самовыдвиженец Гендиректор ООО «СмартАгри» Артем Черноморов – «Слуга народа» Александр Ливик (БПП)

№132 (Николаевская обл.) Советник гендиректора ЧАО «Санта Украина» Максим Дырдин – «Слуга народа» Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир – самовыдвиженец Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта», Вадим Подберезняк – самовыдвиженец Аркадий Корнацкий (внефракционный)

№133 (Одесса) Директор компании «Агрофинтранс» Дмитрий Атерлей – «Голос» Директор компании в сфере грузового морского транспорта Виктор Баранский – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Предприниматель, руководитель спортивного клуба Артем Дмитрук – «Слуга народа» Директор компании в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, член партии «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра – самовыдвиженец Эдуард Матвийчук (внефракционный)

№134 (Одесса) Народный депутат Геннадий Чекита – самовыдвиженец Экс-министр транспорта и связи, народный депутат одного из предыдущих созывов Евгений Червоненко – самовыдвиженец Коммерческий директор компании по производству мясной продукции «Колнар» Наталия Богаченко – «Голос» Директор ЧП «Редакция газеты «Придунайские вести» Олег Колев – «Слуга народа» Геннадий Чекита (БПП)

№135 (Одесса) Народный депутат Сергей Кивалов – самовыдвиженец Совладелец сети ресторанов PIZZA&GRILL и ресторана SLOW PIGGY Алексей Леонов – «Слуга народа» Директор ООО «Темная сторона силы» Дарт Вейдер Сергей Кивалов (Оппозиционный блок)

№136 (Одесса) Народный депутат Дмитрий Голубов – самовыдвиженец Предприниматель, глава правления благотворительной организации Александр Горенюк – «Слуга народа» Дмитрий ГОлубов (БПП)

№137 (Одесская обл.) Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам партии БПП, Алексей Гончаренко – самовыдвиженец Народный депутат, президент ФК «Черноморец» Леонид Климов – самовыдвиженец Адвокат Александр Муконин – «Слуга народа» Леонид Климов (Видродження)

№138 (Одесская обл.) Народный депутат Иван Фурсин – самовыдвиженец Основатель компании по оптовой торговле мясом и мясными продуктами Степан Чернявский – «Слуга народа» Иан урсин (Воля народа)

№139 (Одесская обл.) Члена наблюдательного совета компании «Камбио-Инвест» Игорь Васильковский – «Слуга народа» Народный депутат Александр Пресман – самовыдвиженец Александр Пресман (Видродження)

№140 (Одесская обл.) Народный депутат Василий Гуляев – самовыдвиженец Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Сергей Колебошин – «Слуга народа» Василий Гуляев (Видродження)

№141 (Одесская обл.) Народный депутат Виталий Барвиненко – самовыдвиженец Мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак – самовыдвиженка Адвокат Александр Ткаченко – «Слуга народа» Виталий Барвиненко (Видродження)

№142 (Одесская обл.) Мэр Болграда Сергей Димитриев – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Народный депутат Антон Киссе – самовыдвиженец Гендиректор строительной компании «Жилстройсервис-2»Руслан Плохой – «Слуга народа» Антон Киссе (Видродження)

№143 (Одесская обл.) Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский – самовыдвиженец Директор ООО «НТК Метрополия», работал в исполнительной дирекции «Киевэнерго», был замначальник НЭК «Укрэнерго» Виктор Курте – «Слуга народа» Александр Урбанский (БПП)

№144 (Полтава) Народный депутат Сергей Каплин – самовыдвиженец Бывший мэр Полтавы Александр Мамай – самовыдвиженец Предприниматель, директор сети аттракционов Дмитрий Налетов – «Слуга народа» Сергей Каплин (внефракционный)

№145 (Полтавская обл.) Предприниматель Андрей Боблях – «Слуга народа» Народный депутат Юрий Бублик – самовыдвиженец Юрий Бублик (внефракционный)

№146 (полтавская обл.) Заместитель генерального директора ЧАО «АктоКрАЗ» Геннадий Музыка – самовыдвиженец Заместитель мэра Кременчук Владимир Пелипенко – «Европейская солидарность» Директор ООО «Интерсейл» Оксана Пиддубна – самовыдвиженка Адвокат, представитель ЗеКоманды на президентских выборах в Полтавской области Феликс Урин – «Слуга народа» Народный депутат Юрий Шаповалов – самовыдвиженец Юрий Шаповалов (Видродження)

№147 (Полтавская обл.) Народный депутат Олег Кулинич – самовыдвиженец Журналист, блогер Сергей Дудник – «Слуга народа» Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам «Самопомочи», Павел Кишкар – партия «Народный рух Украины» Олег Кулинич (Видродження)

№148 (Полтавская обл.) Адвокат Алексей Баганец – «Батькивщина» Народный депутат Константин Ищейкин – самовыдвиженец Предприниматель, журналист Анастасия Ляшенко – «Слуга народа» Константин Ищейкин (БПП)

№149 (полтавская обл.) Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам «Радикальной партии», Артем Витко – самовыдвиженец Директор дорожно-строительной компании «Полтавабудсервис плюс» Константин Касай – «Слуга народа» Народный депутат Андрей Река – самовыдвиженец Андрей Река (Народный фронт)

№150 (Полтавская обл.) Народный депутат Константин Жеваго – самовыдвиженец Замначальника отдела управления проектами и программами в ГП «ProZorro.Продажи» Алексей Мовчан – «Слуга народа» Константин Жеваго (внефракционный)

№151 (Полтавская обл.) Директор коммунального предприятия «Муниципальная варта», участник АТО Максим Березин – «Слуга народа» Народный депутат Руслан Богдан – ВО «Батькивщина» Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Самопомочи», Виктор Кривенко – самовыдвиженец Руслан Богдан (Батькивщина)

№152 (Ровно) Глава правления и сооснователь ОО «Платформа взаимодействия «ПРОСТИР» Александр Ковальчук – «Слуга народа» Экс-глава Ровенской областной госадминистрации Алексей Муляренко – самовыдвиженец Народны депутат Олег Осуховский – ВО «Свобода» Олег Осуховский (внефракционный )

№153 (Ровно) Народный депутат Юрий Вознюк – самовыдвиженец Юрист в компании по комплексному обслуживанию объектов Роман Иванисов – «Слуга народа» Юрий Вознюк (Народный фронт)

№154 (Ровенская обл.) Предприниматель Александр Аликсийчук – «Слуга народа» Народный депутат Александр Дехтярчук – самовыдвиженец Народный депутат, избранны в нынешний парламент по спискам ВО «Батькивщина», Игорь Луценко – ВО «Батькивщина» Александр Дехтярчук (БПП)

№155 (Ровенская обл.) Народный депутат Виктория Войцицкая – «Голос» Предприниматель Владимир Рашовский – «Слуга народа» Народный депутат Василий Яницкий – самовыдвиженец Василий Яницкий (БПП)

№156 (Ровенская обл.) Глава Ровенского облсовета Александр Данильчук – самовыдвиженец И.о. директора ГП «Зирненский спиртовый завод» Сергей Литвиненко – «Слуга народа» Предприниматель Андрей Пехотин – «Голос» Сергей Евтушок (Батькивщина)

№157 (Сумы) Первый заместитель мэра Сум Владимир Войтенко – ВО «Батькивщина» Заместитель мэра Ольга Волошина – самовыдвиженка Народный депутат Олег Медуница – самовыдвиженец Директор начальной специализированной школы Татьяна Рябуха – «Слуга народа» Олег Медуница (Народный фронт)

№158 (Сумская обл.) Заместитель главы Сумской ОГА Вадим Акперов – «Европейская солидарность» Предприниматель, IT-специалист Игорь Васильев – «Слуга народа» Заместитель гендиректора группы компаний «Укрлендфарминг» Василий Лобода – ВО «Батькивщина» Народный депутат Александр Сугоняко – самовыдвиженец Александр Сугоняко (БПП)

№159 (Сумская обл.) Народный депутат Андрей Деркач – самовыдвиженец Мэр Глухова Мишель Терещенко – «Самопомич» Работавший ранее замдиректора в ООО «Свит-Буд ЛТД» Дмитрий Шевченко – «Слуга народа» Андрей Деркач (внефракционный)

№160 (Сумская обл.) Народный депутат Игорь Молоток – самовыдвиженец Сотрудник Сумского государственного педагогического университета им.А.Макаренко Татьяна Сахнюк – «Слуга народа» Игорь Молоток (Воля народа)

№161 (Сумская обл.) Предприниматель Валентин Бондаренко – «Голос» Директор ООО «Агрохим-Партнер» Максим Гузенко – «Слуга народа» Директор ООО «Ромныптахоспилка» Дмитрий Кирюхин – «Сила и честь» Мэр Бурина Виктор Ладуха – «Батькивщина» Николай Лаврик (БПП)

№162 (Сумская обл.) Мэр города Тростянец Юрий Бова – «Сила людей» Менеджер по сбыту и поставкам, бывший КВНщик Николай Задорожний – «Слуга народа» Владислав Бухарев (Батькивщина)

№163 (Тернополь) Экс-глава Тернопольской ОГА Степан Барна – «Европейская солидарность» Заместитель мэра Тернополя Леонид Бицюра – «Свобода» Заместитель гендиректора ЧАО «Птахофабрика Тернопольская» Андрей Богданец – «Слуга народа» Народный депутат Тарас Пастух – «Самопомич» Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам БПП, Игорь Побер – партия УДАР Виталия Кличко Предприниматель Максим Черкашин – «Голос» Тарас Пастух (Самопомич)

№164 (Тернопольская обл.) Предприниматель, основатель ОО «Информационное агентство «Терминово», волонтер Игорь Васылив – «Слуга народа» Народный депутат Михаил Головко – «Свобода» Вита Салко – «Голос» Михаил Головко (внефракционный)

№165 (Тернопольская обл.) Замглавы Колодненской объединенной территориальной громады Владимир Кисилевич – «Слуга народа» Директор благотворительного фонда «Агрохолдинг «Мрия» Василий Мартюк – «Голос» Народный депутат Тарас Юрик – «Европейская солидарность» Тарас Юрик (БПП)

№166 (Тернопольская обл.) Олег Витвицкий – «Голос» Народный депутат Николай Люшняк – самовыдвиженец Руководитель регионального подразделения ООО «Агробизнес» Игорь Сопель – «Слуга народа» Николай Люшняк (БПП)

№167 (Тернопольская обл.) Народный депутат Олег Барна – «Европейская солидарность» Директор учебно-консалтинговой компании, глава регионального совета предпринимателей при Тернопольской ОГА член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Владимир Гевко – «Слуга народа» Мэр города Залищики Алла Квач – «Голос» Мэр г.Чорткова Владимир Шматько – «Сила людей» Олег Барна (БПП)

№168 (Харьков) Депутат Харьковского горсовета, предприниматель Анна Мезенцев – «Слуга народа» Народный депутат Валерий Писаренко – самовыдвиженец Экс-вице-премьер-министр Владимир Семиноженко – самовыдвиженец Валерий Писаренко (Видродження)

№169 (Харьков) Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам БПП, Александр Грановский – самовыдвиженец Народный депутат Александр Кирш – самовыдвиженец Предприниматель Александр Куницкий – «Слуга народа» Александр Кирш (Народный фронт)

№170 (Харьков) Профессор Харьковского государственного университета питания и торговли Андрей Одарченко – «Слуга народа» Народный депутат Дмитрий Святаш – «Оппозиционная платформа – За жизнь» Дмитрий Святаш (Видродження)

№171 (Харьков) Сотрудник Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области Виктория Кинзбурская – «Слуга народа» Директор в ПАО «Завод Пивденкабель» Владимир Золотарев – «Оппозиционный блок» Предприниматель Сергей Кушнарев – самовыдвиженец Виталий Хомутынник (Видродження)

№172 (Харьков) Ветеран военной службы Юрий Здебский – «Слуга народа» Народный депутат Владимир Мысык – самовыдвиженец Владимир Мысык (Видродження)

№173 (Харьков) Проректор Харьковского национального университета внутренних дел Александр Бакумов – «Слуга народа» Народный депутат Анатолий Денисенко – самовыдвиженец Анатолий Денисенко (внефракционный)

№174 (Харьков) Доцент Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого Виктория Алексейчук – «Слуга народа» Народный депутат, член партии «Наш край» Александр Фельдман – самовыдвиженец Александр Фельдман (Воля народа)

№175 (Харьковская обл.) Народный депутат Владимир Кацуба – «Оппозиционный блок» Профессор Харьковского государственного университета питания и торговли Евгений Пивоваров – «Слуга народа» Владимир Кацуба (Видродження)

№176 (Харьковская обл.) Глава правления АО «Харьковгаз» Дмитрий Новицкий «оппозиционная платформа – За жизнь» Предприниматель, президент благотворительного фонда «Слободской край» Александр Счисленок – «Слуга народа» Народный депутат Дмитрий Шенцев – «Оппозиционный блок» Дмитрий Шенцев (Оппозиционный блок)

№177 (Харьковская обл.) Директор строительной компании «Градострой» Дмитрий Любота – «Слуга народа» Народный депутат Виктор Остапчук – «Оппозиционный блок» Виктор Остапчук (Видродження)

№178 (Харьковская обл.) Народный депутат Дмитрий Добкин – «Оппозиционный блок» Глава Балаклийского районного совета Александр Литвинов – «Слуга народа» Дмитрий Добкин (Оппозиционный блок)

№179 (Харьковская обл.) Народный депутат Анатолий Гиршфельд – самовыдвиженец Адвокат Алексей Кучер – «Слуга народа» Глава Харьковского областного совета Сергей Чернов – «оппозиционный блок» Анатолий Гиршфельд (Воля народа)

№180 (Харьковская обл.) Народный депутат Александр Биловол – самовыдвиженец Директор компании в сфере управления недвижимостью Алексей Красов – «Слуга народа» Директор по проблемной задолженности , газораспределительным система и розничному газоснабжению «Группы Нафтогаз» в НАК «Нафтогаз» Олег Диденко – самовыдвиженец Александр Биловол (Видродження)

№181 (Харьковская обл.) Заместитель мэра города Мерефа Дмитрий Микиша – «Слуга народа» Директор ООО «Спецмонтаж» Валерия Мураева – самовыдвиженка Вгений Мураев (Внефракционный)

№182 (Херсон) Директор юридической фирмы, преподаватель в Херсонском государственном аграрном университете Павел Павлиш – «Слуга народа» Народный депутат Александр Спиваковский – самовыдвиженец Предприниматель Павел Билецкий – «Голос» Александр Спиваковский (БПП)

№183 (Херсон) Главный врач областной больницы восстановительного лечения Виктория Вагнер – «Слуга народа» Народный депутат Юрий Одарченко – «Батькивщина» Юрий Одарченко (Батькивщина)

№184 (Херсонская обл.) Народный депутат Иван Винник – самовыдвиженец Директор аграрного предприятия Данил Репилевский – «Слуга народа» Иван Винник (БПП)

№185 (Херсонская обл.) Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев – самовыдвиженец Директор по производству на аграрном предприятии «Агропроект-Юг» Владимир Иванов – «Слуга народа» Народный депутат Сергей Хлань – самовыдвиженец Сергей Хлань (БПП)

№186 (Херсонская обл.) Народный депутат Федор Негой – самовыдвиженец Основатель и директор аграрного предприятия «ЛК-Агро» Алексей Ковалев – «Слуга народа» Экс-заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук – самовыдвиженец Федор Негой (БПП)

№187 (Хмельницкий) Директор ООО «Компания «Инвол» Алина Коваль – «Голос» Народный депутат Сергей Мельник – самовыдвиженец Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян – партия «Сила и честь» Основатель и глава общественной организации «Европейский научно-исследовательский институт права», брат представителя президента Украины в Верховной, юрист Раде Николай Стефанчук – «Слуга народа» Сергей Мельник (БПП)

№188 (Хмельницкий) Предприниматель Артур Кокаревич – «Голос» Народный депутат Сергей Лабазюк – самовыдвиженец Главврач Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны Оксана Бочкарева – «Слуга народа» Сергей Лабазюк (Воля народа)

№189 (Хмельницкая обл.) Народный депутат Андрей Шинькович – самовыдвиженец Заместитель гендиректор ООО «Эпицентр К» Борис Артари-Колумб – самовыдвиженец. Кроме того, в округе баллотируется других менеджеров компании «Эпицентр К» Адвокат Елена Копанчук – «Слуга народа» Андрей Шинькович (БПП)

№190 (Хмельницкая обл.) Заместитель главы правления благотворительного фонда «КОЛО», бывший замдиректора государственного предприятия «Национальный проект «Частый город» Алексей Жмеренецкий – «Слуга народа» Народный депутат, сооснователь компании «Перша приватна броварня» Роман Мацола – самовыдвиженец Роман Мацола (БПП)

№191 (Хмельницкая обл.) Предприниматель Виктор Артеменко – «Голос» Народный депутат Виктор Бондар – самовыдвиженец Адвокат, предприниматель Марина Потапова – «Слуга народа» Виктор Бондарь (Видродження)

№192 (Хмельницкая обл.) Народный депутат, владелец компании «Эпицентр К» Александр Герега – самовыдвиженец Директор коммунального учреждения «Центр культуры и досуга» Василь Гуменюк – «Слуга народа» Александр Герега (внефракционный)

№193 (Хмельницкая обл) Народный депутат Владимир Мельниченко – самовыдвиженец Директор в ООО «М-Енд-С» Игорь Марчук – «Слуга народа» Владимир Мельниченко (БПП)

№194 (Черкассы) Заместитель мэра Черкасс Людмила Бордунос – «Самопомич» Предприниматель Виктор Евпак – «Голос» Ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента Любовь Шпак – «Слуга народа» Олег Петренко (БПП)

№195 (Черкассы) Коммерческий директор ООО «Берег-2007», активист Олег Арсенюк – «Слуга народа» Предприниматель Владимир Друмашко – «Голос» Владимир Зубик (Видродження)

№196 (Черкасская обл.) Народный депутат Геннадий Бобов – самовыдвиженец Пресс-секретарь президента Украины Виктора Ющенко, руководитель социальных программ ПАО «Мироновский хлебопродукт» Ирина Ванникова – самовыдвиженка Директор компании «Статус Групп» Андрей Стрихарский – «Слуга народа» Геннадий Бобов (Видродження)

№197 (Черкасская обл.) Народный депутат Владислав Голуб – самовыдвиженец Телеведущий, ведущий «Евровидения 2017» Алесандр Скичко – «Слуга народа» Владислав Голуб (внефракционный)

№198 (Черкасская обл.) Начальник отдела на коммунальном предприятии «ВодГео» Наталия Дяченко – «Слуга народа» Народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин – самовыдвиженец Народный депутат Сергей Рудык – самовыдвиженец Сергей Рудык (БПП)

№199 (Черкасская обл.) Народный депутат Светлана Залищук – самовыдвиженка Предприниматель Сергей Нагорняк – «Слуга народа» Народный депутат Валентин Ничипоренко – самовыдвиженец Валентин Ничипоренко (внефракционный)

№200 (Черкасская обл.) Адвокат Елена Воронцова – «Слуга народа» Народный депутат Антон Яценко – самовыдвиженец Антон Яценко (Видродження)

№201 (Черновцы) Народный депутат Оксана Продан – самовыдвиженка Народный депутат Николай Федорук – самовыдвиженец Учитель начальных классов Черновицкой гимназии Елена Лис – «Слуга народа» Николай Федорук (Народный фронт)

№202 (Черновицкая обл.) Начальник отдела в управлении гражданской защиты населения Черновицкой облгосадминистрации, общественный деятель Максим Заремский – «Слуга народа» Народный депутат Иван Рыбак – самовыдвиженец Иван Рыбак (БПП)

№203 (Черновицкая обл.) Отец певицы Алины Гросу Михаил Гросу – самовыдвиженец Директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Георгий Мазурашу – «Слуга народа» Народный депутат предыдущих созывов Иван Попеску – самовыдвиженец Народный депутат Григорий Тимиш – самовыдвиженец Григорий Тимиш (БПП)

№204 (Черновицкая обл.) Адвокат Валерий Божик – «Слуга народа» Народный депутат, глава фракции «Народный фронт, Максим Бурбак – самовыдвиженец Максим Бурбак (Народный фронт)

№205 (Чернигов) Директор строительной компании Олег Семинский – «Слуга народа» Директор строительной компании «СВ надежный партнер» Светлана Живенко – «Оппозиционный блок» Региональный менеджер АО «Райффайзен банк Аваль» Василий Кулида – «Оппозиционная платформа – за жизнь» Сергей Березенко (БПП)

№206 (Чернигов) Народный депутат Максим Микитась – самовыдвиженец (написал заявление об отказе баллотироваться) Предприниматель Антон Поляков – «Слуга народа» Максим Микитась (Воля народа)

№207 (Черниговская обл.) Народный депутат Анатолий Евлахов – самовыдвиженец Предприниматель в сфере рекламно-информационных услуг Максим Зуев – «Слуга народа» Глава правления АО «Черниговгаз» Алла Яровая – самовыдвиженка Анатолий Евлахов (БПП)

№208 (Черниговская обл.) Народный депутат Валерий Давыденко – самовыдвиженец Предприниматель-аграрий Антон Панченко – «Слуга народа» Гендиректор «Коммерческий центр «Афито» Анатолий Усенко – «Голос» Валерий Давыденко (БПП)

№209 (Черниговская обл.) Гендиректор «Черниговского медицинского центра современной онкологии», член правления ассоциации онкологов Украины Валерий Зуб – «Слуга народа» Народный депутат Александр Кодола – самовыдвиженец Александр Кодола (Народный фронт)

№210 (Черниговская обл.) Народный депутат Олег Дмитренко – самовыдвиженец Предприниматель Дмитрий Пахомов – «Слуга народа» Олег Дмитренко (БПП)

№211 (Киев) Заместитель мэра Киева, секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив – "Европейская солидарность" Общественный активист Александр Юрченко – "Слуга народа" Одиозный общественный активисты Всеволод Филимоненко – самовыдвиженец Евгений Рыбчинский (Батькивщина)

№212 (Киев) Сын лидера гражданской позиции Анатолия Гриценко Алексей Гриценко – "Гражданская позиция" Депутат Киевского горсовета, бизнесмен Сергей Гусовский – самовыдвиженец Нардеп предыдущего созыва, член ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко – самовыдвиженец Завотделения анестезиологии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог Максим Перебыйнис – "Слуга народа" Народный депутат Виталий Сташук – самовыдвиженец Виталий Сташук (Народный фронт)

№213 (Киев) Народный депутат Борислав Береза – самовыдвиженец Врач Артем Дубнов – "Слуга народа" Заместитель мэра Киева Анна Старостенко – "Европейская солидарность" Борислав Береза (внефракционный)

№214 (Киев) Народный депутат Виктор Чумак – самовыдвиженец Журналист и ведущий на телеканале "1+1" Сергей Швец – "Слуга народа" Виктор Чумак (внефракционный)

№215 (Киев) Народный депутат Андрей Ильенко – ВО "Свобода" Заместитель гендиректора ГП "Прозорро" Андрей Кузьменко – "Голос" Дипломат, глава правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко – "Слуга народа" Андрей Ильенко (внефракционный)

№216 (Киев) Эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Леся Забуранна – "Слуга народа" Народный депутат Александр Супруненко – самовыдвиженец Общественный деятель Андрей Юсов – "Гражданская позиция" Александр Супруненко (Воля народа)

№217 (Киев) Инспектор Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украина Марьяна Безугла – "Слуга народа" Андрей Билецкий (внефракционный)

№218 (Киев) Общественный деятель, который занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования Дмитрий Гурин – "Слуга народа" Директор благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова" Виктория Муха – самовыдвиженка Владимир Арьев (БПП)

№219 (Киев) Ресторатор, телеведущий Николай Тищенко – "Слуга народа" Народный депутат Александр Третьяков – самовыдвиженец Александр Третьяков (БПП)

№220 (Киев) Народный депутат Сергей Лещенко – самовыдвиженец Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Модрыевский – УДАР Глава директората технического регулирования в строительстве Министерства регионального развития, строительство и жилищно-коммунального хозяйства Украины, общественная деятель Анна Бондарь – "Слуга народа" Вячеслав Константиновский (внефракционный)

№221 (Киев) Экс-вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный – самовыдвиженец Народный депутат Леонид Емец – "Голос" Политтехнолог, продюсер ООО "Люмпен продакшн" Владимир Петров – самовыдвиженец Директор коммунального предприятия "Инженерный центр" Михаил Терентьев – "Европейская солидарность" Глава общественной организации "Диджитал образование" Анна Пуртова – "Слуга народа" Леонид Емец (Народный фронт)

№222 (Киев) Народный депутат Дмитрий Андриевский – самовыдвиженец Художественный руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук – "Слуга народа" Дмитрий Андриевский (БПП)