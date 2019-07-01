Основные кандидаты в народные депутаты по мажоритарным округам на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) 25 июня завершила регистрацию кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.
Агентство "Интерфакс-Украина" приводит основных кандидатов в одномандатных избирательных округах.
|
Округ (регион)
|
Основные кандидаты – субъекты выдвижения
|
Народный депутат от округа в Верховной Раде 8-го созыва (фракция)
|
№11 (Винница)
|
Вице-премьер-министр Украины Владимир Кистион – самовыдвиженец
Основатель социального проекта "Юридическая клиника "Скорая юридическая помощь" Максим Пашковский
Певица Анастасия Приходько – партия "ВО "Батькивщина"
|
Александр Домбровский (фракция "Блок Петра Порошенко")
|
№12 (Винница)
|
Ректор Винницкого кооперативного института, вице-президент Винницкой областной федерации тяжелой атлетики Анатолий Драбовский – "Слуга народа"
|
Алексей Порошенко (БПП)
|
№13 (Винницкая обл.)
|
Глава общественного объединения "ВОСТОК-ЗАПАД", депутат Винницкого городского совета Юрий Максименко – "Слуга народа"
Заместитель главы Винницкой областной государственной администрации (ОГА) Александр Крученюк – "Европейская солидарность"
|
Петр Юрчишин (БПП)
|
№14 (Винницкая обл.)
|
Предприниматель, супруга руководителя Гоударственного управления делами Ирина Борзова – "Слуга народа"
Народный депутат Иван Мельничук – "Европейская солидарность"
|
Иван Мельничук (БПП)
|
№15 (Винницкая обл.)
|
Участник боевых действий в Донецкой и Луганско областях в 2014-2016 годах Виталий Пращук – "Слуга народа"
Народный депутат Украины Иван Спорыш – самовыдвиженец
|
Иван Спорыш (БПП)
|
№16 (Винницкая обл.)
|
Народный депутат Юрий Македон – самовыдвиженец
Глава Ямпольской районной госадминистрации Михаил Вдовцов – "Европейская солидарность"
Адвокат Таиса Томляк – "Слуга народа"
Глава Могилев-Подольского районного совета Владимир Сирант – "Батькивщина"
|
Юрий Македон (БПП)
|
№17 (Винницкая обл.)
|
Доверенное лицо кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на выборах Александр Коваль – "Слуга народа"
Народный депутат Украины Николай Кучер – самовыдвиженец
Участник боевых действий на Донбассе Александр Грамарчук (позывной – Гром) – "Европейская солидарность"
|
Николай Кучер (БПП)
|
№18 (Винницкая обл.)
|
Народный депутат Руслан Демчак – самовыдвиженец
Народный депутат 4-го, 5-го созывов, президент и профессор Винницкого национального аграрного университета Григорий Калетник – самовыдвиженец
Заместитель директора в научно-исследовательском хозяйстве "Агрономическое" Павел Довгань – "Слуга народа"
|
Руслан Демчак (БПП)
|
№19 (Волынская обл.)
|
Народный депутат Игорь Гузь – самовыдвиженец
Предприниматель Назар Мысковец – "Слуга народа"
|
Игорь Гузь (фракция "Народный фронт")
|
№20 (Волынская обл.)
|
Народный депутат Сергей Мартыняк – самовыдвиженец
Депутат Волынского областного совета из фракции УКРОП, советник главы облсовета Вячеслав Рублев – "Слуга народа"
|
Сергей Мартыняк (группа "Воля народа")
|
№21 (Волынская обл.)
|
Народный депутат Степан Ивахив – самовыдвиженец
Военнослужащий Андрей Лев – "Слуга народа"
|
Степан Ивахив (группа "Воля народа")
|
№22 (Луцк)
|
Глава Волынского областного совета, члена партии УКРОП Игорь Палица – самовыдвиженец
Врач-флеболог Сергей Писачук – "Слуга народа"
|
Игорь Лапин (фракция "Народный фронт")
|
№23 (Волынская обл.)
|
Народный депутат, член партии УКРОП Ирина Констанкевич – самовыдвиженец
Глава жилищно-строительного кооператива "Рать" Максим Приймачук – "Слуга народа"
|
Ирина Констанкевич – внефракционная
|
№24 (Днепр)
|
Народный депутат Юрий Береза (фракция "Народный фронт") – самовыдвиженец
директор по корпоративным отношениям дирекции по корпоративным отношениям международной трубно-колесной компании (ТКК) "Интерпайп" Дмитрий Кисилевский – "Слуга народа"
|
Яков Безбах (внефракционный)
|
№25 (Днепр)
|
Блогер Максим Бужанский – "Слуга народа"
Народный депутат Максим Курячий – самовыдвиженец
|
Максим Курячий (заместитель главы фракции БПП)
|
№26 (Днепр)
|
Директор по развитию и SMM в ОДО "Днепрокоммунтранс" Кирилл Нестеренко – "Слуга народа"
|
Андрей Денисенко (внефракционный)
|
№27 (Днепр)
|
Предприниматель Вячеслав Медяник – "Слуга народа"
Народный депутат Татьяна Рычкова – "Европейская солидарность"
|
Татьяна Рычкова (БПП)
|
№28 (Днепр)
|
Народный депутат Иван Куличенко – самовыдвиженец
Волонтер, депутат Днепропетровского областного совета Юрий Мысягин – "Слуга народа"
|
Иван Куличенко (БПП)
|
№29 (Днепропетровская обл.)
|
Адвокат, член Днепропетровского областной коллегии адвокатов Сергей Демченко – "Слуга народа"
Фигурант уголовного дела по Трейд Коммодити Владимир Гарькавый – "Батькивщина"
|
Виталий Куприй (внефракционный)
|
№30 (Днепропетровская обл.)
|
Народный депутат, член партии УКРОП Александр Дубинин – самовыдвиженец
Директор организации "Всеукраинский благотворительный фонд "АТБ" Анна Личман – "Слуга народа"
|
Александр Дубинин (внефракционный)
|
№31 (Кривой Рог)
|
Директор по безопасности в ООО "Завод буровой техники "ДСД" Владимир Захарченко – "Слуга народа"
Народный депутат Константин Павлов – самовыдвиженец
|
Константин Павлов (фракция "Оппозиционный блок")
|
№32 (Кривой Рог)
|
Народный депутат Андрей Гальченко – самовыдвиженец
Доцент Киевского национального экономического университета им.Вадима Гетьмана Елена Криворучкина – "Слуга народа"
|
Андрей Гальченко (Оппозиционный блок)
|
№33 (Кривой Рог)
|
Актер в ООО "Квартал 95" Юрий Корявченков – "Слуга народа"
|
Константин Усов (БПП)
|
№34 (Днепропетровская обл.)
|
Народный депутат Олег Крышин – самовыдвиженец
Предприниматель, директор ЧП "Общественная журналистика" Дмитрий Черный – "Слуга народа"
|
Олег Крышин (Народный фронт)
|
№35 (Днепропетровская обл.)
|
Предприниматель, директор ООО "Альфа-Косметикс" Денис Герман – "Слуга народа"
Народный депутат Андрей Шипко – самовыдвиженец
Заместитель мэра Никополя Юрий Сокол – "Европейская солидарность"
|
Андрей Шипко (группа "Видродження")
|
№36 (Днепропетровская обл.)
|
Предприниматель Роман Каптелов – "Слуга народа"
Народный депутат Артур Мартовицкий – самовыдвиженец
|
Артур Мартовицкий (Оппозиционный блок)
|
№37 (Кривой Рог)
|
Директор сельскохозяйственного предприятия ООО "Криворожский старт" Игорь Фартушный – "Слуга народа"
Народный депутат Дмитрий Шпенов – самовыдвиженец
|
Дмитрий Шпенов (Оппозиционный блок)
|
№38 (Днепропетровская обл.)
|
Временно безработный депутат Днепропетровского областного совета из фракции УКРОП Владислав Бородин – "Слуга народа"
Народный депутат, экс-командир добровольческого батальона "Айдар" Сергей Мельничук – самовыдвиженец (в нынешний созыв парламента прошел по спискам "Радикальной партии Олега Ляшко")
Народный депутат Вадим Нестеренко – самовыдвиженец
|
Вадим Нестеренко (БПП)
|
№39 (Днепропетровская обл.)
|
Заместитель главы Днепропетровского облсовета по исполнительному аппарату – начальник управления экономики, бюджета и финансов Сергей Северин – "Слуга народа"
Глава Петропавловской районной госадминистрации Илона Савинская – "Оппозиционный блок"
|
Дмитрий Ярош (внефракционный)
|
№40 (Днепропетровская обл.)
|
Народный депутат, член партии УКРОП Валентин Дидыч – самовыдвиженец
Глава наблюдательного совета компании по оптовой торговле химическими продуктами ЧАО "ПРХ" Александр Трухин – "Слуга народа"
Заместитель главы Днепропетровской областной госадминистрации Олег Кужман – самовыдвиженец
Мэр Марганца Елена Жадько – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
|
Валентин Дидыч (внефракционный)
|
№45 (Донецкая обл.)
|
Директор ЧП "ЕЛКО" Георгий Кюрджиев – "Слуга народа"
Генеральный директор ЧАО "Авдеевский коксохимический завод" Муса Магомедов – "Оппозиционный блок"
Сестра народного депутата Надежды Савченко Вера Савченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"
|
Юхим Звягильский (Оппозиционный блок)
|
№46 (Донецкая обл.)
|
Народный депутат, избранный в парламент текущего созыва по спискам партии "Народный фронт" Константин Матейченко – самовыдвиженец
Специалист по маркетинговых технологиям, коммерческий директор ООО "Комекс Групп" Родион Вощанов – "Слуга народа"
|
Сергей Клюев (внефракционный)
|
№47 (Славянск, Донецкая обл.)
|
Мэр города Славянск Вадим Лях – "Оппозиционный блок"
Народный депутат, избранный в парламент текущего созыва по округу №53, член партии "Наш край" Олег Недава – самовыдвиженец
Доцент Национального университета государственной фискальной службы Украины Василий Патлачук – "Слуга народа"
Народный депутат Юрий Солод – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
|
Юрий Солод (Оппозиционный блок)
|
№48 (Краматорск, Донецкая обл.)
|
Предприниматель в сфере общественного питания, кандидат в 2015 году в Киевсовет от "Самопомичи" Евгений Васили – "Слуга народа"
Народный депутат Максим Ефимов – самовыдвиженец
Народный депутат нескольких предыдущих созывов Рады Валентин Зубов – самовыдвиженец
|
Максим Ефимов (БПП)
|
№49 (Донецкая обл.)
|
Экс-вице-премьер-министр, глава политсовета партии "Оппозиционный блок" Борис Колесников – "Оппозиционный блок"
Шоумен, в прошлом - КВНщик, креативный продюсер студии "Квартал 95" Сергей Сивохо – "Слуга народа"
Мэр города Дружковка Валерий Гнатенко – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
|
Денис Омельянович (Оппозиционный блок)
|
№50 (Донецкая обл.)
|
Мэр города Доброполье Андрей Аксенов – самовыдвиженец
Адвокат, руководитель проекта "Социальный правовой центр" Татьяна Романцова – "Слуга народа"
Мэр города Покровск Руслан Требушкин – "Оппозиционный блок"
|
Евгений Геллер (группа "Видродження")
|
№51 (пгт Зайцево, Донецкая обл.)
|
Народный депутат, прошедшая в Раду 8-го созыва по спискам "Батькивщины" Надежда Савченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"
Народный депутат, избранная в Раду 8-го созыва по спискам партии "Самопомич" Наталия Веселова – партия "Сила людей"
Глава военно-гражданской администрации поселка Зайцево Владимир Веселкин – самовыдвиженец
Предприниматель, организатор проектов школы "Оксфорд класс" Дмитрий Радченко – "Слуга народа"
Президент финансово-промышленной группы "ДМС" Андрей Алеша – "Оппозиционный платформа – За жизнь"
|
В 2014 году парламентские выборы в этом округе не проводились
|
№52 (Донецкая обл.)
|
Коммерческий директор ООО "Торговый дом "Торг Сити» Сергей Губа – "Слуга народа"
Директор Центра социально-психологической реабилитации детей города Торецк Валерия Корниенко – "Европейская солидарность"
Помощник народного депутата Надежды Савченко Татьяна Проторченко – "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"
Руководитель военно-гражданской администрации Торецка Ярослав Руденко – самовыдвиженец
|
Игорь Шкиря (Видродження)
|
№57 (Мариуполь, Донецкая обл.)
|
Народный депутат Вадим Новинский – "Оппозиционный блок"
Глава Талаковского поселкового совета Вячеслава Салгалова – "Слуга народа"
|
Сергей Матвиенков (Оппозиционный блок)
|
№58 (Мариуполь, Донецкая обл.)
|
Директор по региональному развитию ЧАО "Мариупольский металлургический комбинат имени Ильича" Сергей Магера – "Оппозиционный блок"
Предприниматель, директор ООО "Сайбер юнион" Виктор Романюк – "Слуга народа"
|
Сергей Тарута (внефракционный)
|
№59 (Марьинка, Донецкая обл.)
|
Народный депутат Сергей Сажко – самовыдвиженец
Юрист, замдиректора ООО "Укрхимпромторг" Наталия Цыбань – "Слуга народа"
Глава Марьинской районной государственной администрации Владимир Мороз – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
|
Сергей Сажко (Оппозиционный блок)
|
№60
|
Экс-главврач Волновахской центральной районной больницы Александр Безуглый – "Слуга народа".
Народный депутат Дмитрий Лубинец – самовыдвиженец
Генеральный продюсер телеканала "112.Украина" Артем Марчевский – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Глава наблюдательного совета банка "Капитал" Руслан Щербань – самовыдвиженец
|
Дмитрий Лубинец (внефракционный, долгое время входил в БПП)
|
№62 (Житомир)
|
Командир аэромобильного батальона 95-й отдельной аэромобильной бригады, Герой Украины Игорь Герасименко – "Слуга народа"
Народный депутат, фигурант уголовного дела в связи с добычей янтаря Борислав Розенблат – самовыдвиженец
Экс-глава Житомирской областной ОГА Игорь Гундич – самовыдвиженец
|
Борислав Розенблат (внефракционный)
|
№63 (Житомирская обл.)
|
Преподаватель Бердического педагогического колледжа Богдан Кицак – "Слуга народа"
Народный депутат Александр Ревега – самовыдвиженец
Гендиректор государственного предприятия "СЕТАМ" Виктор Вишнев – самовыдвиженец
|
Александр Ревега (БПП)
|
№64 (Житомирская обл.)
|
Народный депутат Владимир Арешонков – самовыдвиженец
Народный депутат из фракции "Народный фронт" Сергей Пашинский – самовыдвиженец
Учитель Коростенской общеобразовательной школы №9 Вячеслав Сигачев – "Слуга народа"
|
Владимир Арешонков (БПП)
|
№65 (Житомриска обл.)
|
Мэр города Новоград-Волынский Виктор Весельский – самовыдвиженец
Журналист телеканала "Эспрессо" Дмитрий Костьюк – "Слуга народа"
Народный депутат Владимир Литвин – самовыдвиженец
|
Владимир Литвин (внефракционный)
|
№66 (Житомирская обл.)
|
Народный депутат Павел Дзюблик – самовыдвиженец
Народный депутаты предыдущих созывов парламента Виталий Журавский – самовыдвиженец
Временно безработная член общественной образовательной организации "Свичадо" Татьяна Грищенко – "Слуга народа"
|
Павел Дзюбли ( Народный фронт)
|
№67 (Житомирская обл.)
|
Народный депутат Виктор Развадовский – самовыдвиженец
Предприниматель, глава организации "Международный благотворительный фонд братьев Кузьминых" Сергей Кузьминых – "Слуга народа"
|
Виктор Развадовский (Видродження)
|
№68 (Ужгород)
|
Народный депутат Роберт Горват – самовыдвиженец
Профессор Ужгородского национального университета Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам Радикальной партии Олега Ляшко Юрий Чижмарь – самовыдвиженец
Профессор Ужгородского национального университета Михаил Савчин – партия "Голос"
Менеджер в компании "Гроклин Карпаты" Александр Пекарь – "Слуга народа"
|
Роберт Горват (БПП)
|
№69 (Закарпатская обл.)
|
Народный депутат Виктор Балога – партия "Единый центр"
Член исполнительного комитета Лаливского сельского совета Мукачевского района Эдгар Токарь – "Слуга народа"
Менеджер в ТО "МКП Экскурсия" Александр Шершун – "Голос"
|
Виктор Балога (внефракционный)
|
№70 (Закарпатская обл.)
|
Народный депутат, избранный в Раду-8 по округу №73, Иван Балога – партия "Единый центр"
Невицкий сельский голова Михаил Лаба – "Слуга народа"
|
Михаил Ланьо (Видродження)
|
№71 (Закарпатская обл.)
|
Народный депутат, избранный в парламент по спискам партии «Народный фронт» Валерий Лунченко – самовыдвиженец
Директор Национального института сердечнососудистой хирургии им.Амосова в Киеве Василий Лазоришинец – самовыдвиженец
Предприниматель Сергей Грабар – "Слуга народа"
|
Павел Балога (внефракционный)
|
№72 (Закарпатская обл.)
|
Руководитель экспертной группы в Министерстве здравоохранения Александр Данилюк – "Голос"
Народный депутат Василий Петевка – самовыдвиженец
Временно безработный, в прошлом – преподаватель Закарпатского машиностроительного техникума Вадим Носа – "Слуга народа"
|
Василий Петевка (Воля народа)
|
№73 (Закарпатская обл.)
|
Народный депутат, избранный в нынешний парламент по округу №71, Павел Балога – "Единый центр"
Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам БПП, Василий Брензович – самовыдвиженец
Предприниматель Иван Маргитич – "Слуга народа"
Предприниматель Тарас Керечан – "Голос"
|
Иван Балога (внефракционный)
|
№74 (Запорожье)
|
Народный депутат Петр Сабашук – самовыдвиженец
директор спортивного комплекса ЧАО "Мотор Сич" Геннадий Касай – "Слуга народа"
Директор ООО "Эпицентр К" Александр Константинов – "Европейская солидарность"
Прокурор Генеральной прокуратуры Владислав Куценко – самовыдвиженец
|
Петр Сабашук (БПП)
|
№75 (Запорожье)
|
Народный депутаты предыдущего созыва Сергей Кальцев – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Руководитель отдела запорожской независимой телерадиокомпании "ТВ-5" Александр Савченко – "Голос"
Временно безработный, в прошлом работавший в финансовых учреждениях Роман Соха – "Слуга народа"
|
Игорь Артюшенко (БПП)
|
№76 (Запорожье)
|
Предприниматель, участник АТО Валерий Прозапас – "Европейская солидарность"
Заместитель мэра Запорожья Анатолий Пустоваров – "Оппозиционный блок"
Предприниматель Евгений Шевченко – "Слуга народа"
|
Николай Фролов (БПП)
|
№77 (Запорожье)
|
Народный депутат Вячеслав Богуслаев – самовыдвиженец
Фотограф Сергей Штепа – "Слуга народа"
|
Вячеслав Богуслаев (Воля народа)
|
№78 (Запорожская обл.)
|
Народный депутат Александр Пономарев – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Директор частного предприятия в сфере дистрибуции семян и средств защиты растений Виталий Боговин – "Слуга народа"
|
Александр Пономарев (Воля народа)
|
№79 (Запорожская обл.)
|
Народный депутат Владимир Бандуров – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
Управляющая адвокатским бюро Юлия Яцык – "Слуга народа"
Мэр города Днепрорудное Юрий Коробов – самовыдвиженец
|
Владимир Бандуров (Воля народа)
|
№80 (Запорожская обл.)
|
Народный депутат Евгений Балицкий – самовыдвиженец
Директор адвокатского объединения Дмитрий Гладкий – "Слуга народа"
Мэр города Мелитополь Сергей Минько – самовыдвиженец
|
Евгений Балицкий (Оппозиционный блок)
|
№81 (Запорожская обл.)
|
Народный депутат Сергей Валентиров – "Оппозиционная платформа – За жизнь"
PR-директор благотворительного фонда "Алкоголь Стоп" Павел Мельник – "Слуга народа"
|
Сергей Валентиров (БПП)
|
№82 (Запорожская обл.)
|
Народный депутат Вадим Кривохатько
Временно безработная юрист Марина Никитина – «Слуга народа»
Глава Запорожской районной государственной администрации Анатолий Васюк – самовыдвиженец
|
Вадим Кривохатько (внефракционный)
|
№83 (Ивано-Франковск)
|
Народный депутат, член партии УКРОП Александр Шевченко – самовыдвиженец
Актриса Ивано-Франковского национального академического драматического театра им.Франко Галина Баранкевич – "Голос"
Директор коммунального предприятия "Спортивный биатлонный комплекс" Поляницкого сельсовета, помощник нардепа Александра Шевченко Андрей Сторожук – "Слуга народа"
Секретарь Ивано-Франковского городского совета Оксана Савчук – ВО "Свобода"
|
Александр Шевченко (внефракционный)
|
№84 (Ивано-Франковская обл.)
|
Народный депутат Михаил Довбенко – "Европейская солидарность"
Предприниматель, общественный деятель Владимир Гергелюк – "Голос"
Спортсмен Роман Вирастюк – самовыдвиженец
Директор ФК "Карпаты" Владимир Магаль – самовыдвиженец
Частный нотариус Игорь Фрис – "Слуга народа"
Мэр города Тисменец Степан Сворак – самовыдвиженец
|
Михаил Довбенко (БПП)
|
№85 (Ивано-Франковская обл.)
|
Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик – самовыдвиженец
Народный депутат, член партии УКРОП Виктор Шевченко – самовыдвиженец
Преподаватель Прикарпатского национального университета имени Василия Стефаника Роман Кобыльник – "Голос"
Заместитель главы потребсоюза Ивано-Франковской области Эдуард Прощук – "Слуга народа"
|
Виктор Шевченко (внефракционный)
|
№86 (Ивано-Франковская обл.)
|
Народный депутат Анатолий Дырив – самовыдвиженец
Заместитель директора ООО "Константа сервис кэпитал" Андрей Кузь – "Голос"
Директор госпредприятия "Выгодское лесное хозяйство" Александр Матусевич – "Слуга народа"
|
Анатолий Дырив (Народный фронт)
|
№87 (Ивано-Франковская обл.)
|
Городской голова Надвирной Зиновий Андриевич – "Слуга народа"
Директор ООО "Ивано-Франкивськбудтранс" Владимир Тищенко – "Голос"
|
Юрий Деревянко (внефракционный)
|
№88 (Ивано-Франковская обл.)
|
Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам партии «Народный фронт» Андрей Иванчук – самовыдвиженец
Общественный активист, предприниматель Александр Аронец – ВО «Свобода»
Блогер Василь Крутчак – самовыдвиженец
Сельский голова Котыковки Иван Вережак – «Голос»
Экономист Андрей Шевченко – «Слуга народа»
|
Юрий Тимошенко (внефракционный, долгое время был членом фракции «Народный фронт»)
|
№89 (Ивано-Франковская обл.)
|
Народный депутат Юрий Соловей – партия УДАР
Заместитель главы Ивано-Франковского областного совета Сергей Бесараб – «Европейская солидарность»
Предприниматель Виталий Качкан – «Голос»
Журналист Роман Реведжук – самовыдвиженец
Предприниматель Владимир Тимофийчук – «Слуга народа»
|
Юрий Соловей (БПП)
|
№90 (Киевская обл.)
|
Народный депутат, прошедший в нынешний созыв парламента по спискам «Народного фронта» Хвича Мепарашвили – «Европейская солидарность»
Предприниматель в транспортной сфере Юрий Нестерчук – «Слуга народа»
Народный депутат предыдущих созывов Рады Юрий Бут – партия «Настоящие надежды»
Секретарь Белоцерковского горсовета Вадим Кошель – ВО «Свобода»
Заместитель мэра Белой Церкви Александр Поляруш – «Радикальная партия Олега Ляшко»
Заместитель гендиректора ООО «Укрбуд девелопмент» Мурад Магомедов - самовыдвиженец
|
Александр Марченко (внефракционный)
|
№91 (Киевская обл.)
|
Народный депутат Руслан Сольвар – самовыдвиженец
Директор строительной компании ООО «А.В.С.» Олег Дунда – «Слуга народа»
Мэр Фастова Михаил Нетяжук – самовыдвиженец
Помощник-консультант народного депутата Мустафы Найема Никита Лысенко – «Голос»
|
Руслан Сольвар (БПП)
|
№92 (Киевская обл.)
|
Народный депутат Виталий Гудзенко – самовывдиженец
Профессор Киевского национального университета им.Т.Шевченко Валерий Колюх – «Слуга народа»
|
Виталий Гудзенко (БПП)
|
№93 (Киевская обл.)
|
Народный депутат предыдущих созывов Василий Горбаль – самовыдвиженец
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Блока Петра Порошенко» Юлий Мамчур – самовыдвиженец
Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам «Народного фронта» Геннадий Кривошея – самовыдвиженец
Спортсменка Анна Ризатдинова – самовыдвиженка
Заместитель директора в ООО «Строительный комбинат «Прогресс» Анна Скороход – «Слуга народа»
|
Александр Онищенко (внефракционный), которому отказали в регистрации кандидатов в нардепы
|
№94 (Обухов, Киевская обл.)
|
Народный депутат Игорь Кононенко, прошедший в нынешний парламент по спискам БПП – самовыдвиженец
Ведущий на «1+1», блогер Александр Дубинский – «Слуга народа»
Народный депутат Виктор Романюк – самовыдвиженец
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам Радикально партии, Игорь Мосийчук – самовыдвиженец
В прошлом ведущий на «1+1» Олег Дейнека – самовыдвиженец
Адвокат, защищавший экс-майора Управления госохраны Украины Николая Мельниченко, Николай Недилько – "Рух новых сил Михаила Саакашвили"
|
Виктор Романюк (Народный фронт)
|
№95 (Ирпень, Киевская обл.)
|
Заместитель директора в строительной компании ООО «Сфера житлобуд» Александр Горобец – «Слуга народа»
Бывший мэр Ирпеня Владимир Карплюк – самовыдвиженец
Народный депутат, избранный в парламент по спискам «Самопомочи», сейчас – член фракции БПП, Андрей Немировский – самовыдвиженец
Народный депутат Михаил Гаврилюк – самовыдвиженец
Исполняющий обязанности главы Киевской облгосадминистрации Вячеслав Кучер – самовыдвиженец
|
Михаил Гаврилюк (Народный фронт)
|
№96 (Киевская обл.)
|
Народный депутат Ярослав Москаленко – самовыдвиженец
Журналист телеканала «1+1» Ольга Василевская-Смаглюк – «Слуга народа»
Поселковый голова Немишаева Сергей Замидра – «Голос»
Первый заместитель главы правления страховой компании «Брокбизнес» Андрей Горельцев – самовыдвиженец
|
Ярослав Москаленко (Воля народа)
|
№97 (Киевская обл.)
|
Народный депутат Павел Ризаненко – «Голос»
Директор охранной компании ЧП «Галид» Николай Галушко – «Слуга народа»
Мэр Березани Владимир Тимченко – Радикальная партия
|
Павел Ризаненко (БПП)
|
№98 (Киевская обл.)
|
Предприниматель, директор ООО «Граинт» Сергей Бунин – «Слуга народа»
Народный депутат Сергей Мищенко – самовыдвиженец
|
Сергей Мищенко (внефракционный)
|
№99 (Кировоградская обл.)
|
Народный депутат Константин Яринич – самовыдвиженец
Руководитель Кировоградского областного штаба кандидата в президента Владимира Зеленского Александр Дануца – «Слуга народа»
|
Константин ЯРинича (БПП)
|
№100 (Кировоградская обл.)
|
Народный депутат Станислав Березкин – самовыдвиженец
Директор ЧП «Тек Центр», специализирующейся на дорожных ремонтно-строительных работах, Игорь Мурдий – «Слуга народа»
|
Станислав Березкин (Видродження)
|
№101 (Кировгордаская обл.)
|
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта» Максим Поляков – самовыдвиженец
Адвокат Юрий Кузбит – «Слуга народа»
|
Махаил Поплавский (Воля народа)
|
№102 (Кировоградская обл.)
|
Народный депутат Олесь Довгий – самовыдвиженец
Адвокат, член экспертного совета Министерстве инфраструктуры Украины Артем Петрощук – «Слуга народа»
|
Олесь Довгий (Воля народа)
|
№103 (Кировоградская обл.)
|
Заместитель главы Кировоградской облгосадминистрации Сергей Коваленко – «Европейская солидарность»
Временно безработный IT-специалист Олег Воронько – «Слуга народа»
Гендиректор ООО «Агрофирма Пятихатская» Александр Поворознюк – самовыдвиженец
|
Анатолий Кзьменко (БПП)
|
№105 (Луганская обл.)
|
Директор фермерского хозяйства Сергей Кобзарь – «Слуга народа»
Президент ООО «Керамбуд» Сергей Медведчук – «Оппозиционная платформа – За жизнь»
Руководитель по устойчивому развитию ООО «ДТЭЕ ЭНЕРГО» Виктория Гриб – «Оппозиционный блок»
Заместитель главы Луганской облгосадминистрации Геннадий Иваненко – самовыдиженец
|
В 2014 году парламентские выборы в этом округе не проводились
|
№106 (Луганская обл.)
|
Экс-глава Луганской и Закарпатской облгосдаминистраций Геннадий Москаль – самовыдвиженец
Заместитель мэра Северодонецка Григорий Пригеба – Радикальная партия
Предприниматель Алексей Кузнецов – «Слуга народа»
|
Евгений Бакулин (внефракционный)
|
№107 (Луганская обл.)
|
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам Радикальной партии? Сергей Рыбалка – самовыдвиженец
И.о. гендиректора КП «Фармация Пивнич» Александр Сорокин – «Слуга народа»
Мэр Лисичанска Сергей Шилин – самовыдвиженец
Секретарь Лисичанского городского совета Эдуард Щеглаков – «Оппозиционная платформа – За жизнь»
|
Сергей Дунаев (внефракционный)
|
№112 (Луганская обл.)
|
Руководитель регионального подразделения компании «Евротрубпласт» Ярослав Мисинкевич – «Слуга народа»
Директор ООО «Научно-производственное предприятие «Заря» - «Оппозиционная платформа – За жизнь»
|
Юлий Иоффе (внефракционный)
|
№113 (Луганская обл.)
|
Народный депутат Виталий Курило – самовыдвиженец
Народный депутат предыдущего созыва, глава наблюдательного совета ООО «Пинта Креминский пивоваренный завод» Владимир Струк – самовыдвиженец
Глава Сватовского райсовета Вита Слипец – «Слуга народа»
Мэр Сватова Евгений Рыбалко – самовыдвиженец
|
Виталий Курило (БПП)
|
№114 (Луганская обл.)
|
Народный депутат, член партии «Наш край» Сергей Шахов – самовыдвиженец
Глава Новопсковской районной госадминистрации Людмила Латышева – «Европейская солидарность»
Предприниматель Максим Моисеев – «Слуга народа»
|
Сергей Шахов (Воля народа»
|
№115 (Львов)
|
Заместитель мэра Львова Андрей Москаленко – «Самопомич»
Глава общественной организации «Лучший Сыхов» Наталия Пипа – «Голос»
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта», Михаил Хмиль – самовыдвиженец
Адвокат Екатерина Шубка – «Слуга народа»
|
Дмитрий Добродомов (внефакционный)
|
№116 (Львов)
|
Народный депутат, избранный в нынешний созыв парламента по спискам «Народного фронта», Николай Княжицкий – «Европейская солидарность»
Народный депутат Ирина Подоляк – «Самопомич»
Нардеп предыдущего созыва Рады Ирина Фарион – ВО «Свобода»
Глава правления строительной корпорации «Риел групп» Ростислав Мельник – «Слуга народа»
Начальник управления в департаменте развития Львовского горсовета Марта Романяк – «Голос»
|
Ирина Подоляк (Самопомич)
|
№117 (Львов)
|
Народный депутат Оксана Юринец – самовыдвиженец
Генеральный директор АО «Троттола» Ярослав Рущишин – «Голос»
Народный депутат предыдущих созывов Тарас Стецькив – «Гражданская позиция»
Бывший и.о.министра обороны Украины Игорь Тенюх – ВО «Свобода»
Предприниматель Роман Фединяк – «Слуга народа»
Советник мэра Львова Андрей Шевцив – «Самопомич»
|
Оксана Юринец (БПП)
|
№118 (Львов)
|
Народный депутат Богдан Дубневич – самовыдвиженец
Футболист Артем Федецкий – «Слуга народа»
Замдиректора ЧП «Корбиз» Галина Васильченко – «Голос»
|
Богда Дубневич (БПП)
|
№119 (Львовская обл.)
|
Народный депутат Михаил Бондарь – «Европейская солидарность»
Основатель и директор предприятия по производству молочных продуктов Орест Кавецкий – «Слуга народа»
Народный депутат предыдущего созыва Ирина Сех – ВО «Свобода»
Директор ООО «Техника-Радехив» Олег Шиба – «Голос»
|
Михаил Бондарь (Народный фронт)
|
№120 (Львовская обл.)
|
Народный депутат Ярослав Дубневич – самовыдвиженец
Консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению Леся Голяк – «Слуга народа»
Предприниматель, волонтер, военный-доброволец Тарас Елейко – «Голос»
Народный депутат предыдущего созыва парламента Эдуард Леонов – ВО «Свобода»
|
Ярослав Дубневич (БПП)
|
№121 (Львовская обл.)
|
Заместитель министра здравоохранения Украины Роман Илык – самовыдвиженец
Народный депутат Богдан Маткивский – «Гражданская позиция»
Заместитель директора в строительной компании Орест Саламаха – «Слуга народа»
Предприниматель Дмитрий Огнев, отозванный партией «Голос», которая его выдвинули кандидатом
|
Богдан Маткивский (БПП)
|
№122 (Львовская обл.)
|
Народный депутат, избранный в Раду-8 по округу №211, Евгений Рыбчинский – «Батькивщина»
Директор ЧП «Комфортмистобуд» Виталий Андрейко – «Голос»
Мэр Яворова Павел Бакунец – «Самопомич»
Глава Яворовской районной госадминистрации Игорь Самардак – «Европейская солидарность»
Предприниматель Андрей Шумский – «Слуга народа»
|
Владимир Парасюк (внефракционный)
|
№123 (Львовская обл.)
|
Народный депутат, член партии УКРОП Тарас Батенко – самовыдвиженец
Секретарь-деловод в золочевской общеобразовательной школе, общественная активистка Наталия Квасецкая – «Слуга народа»
Глава фракции «Украинской галицкой партии» во Львовской горсовете Тарас Чолий – «Голос»
|
Тарас Батенко (внефракционный»
|
№124 (Львовская обл.)
|
Народный депутат Олег Мусий – «Гражданская позиция»
Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак – самовыдвиженец
Глава правления благотворительного фонда «Украинская галицкая фундация» Валентина Ведровская – «Голос»
Предприниматель, бизнес-тренер Юрий Камельчук – «Слуга народа»
|
Олег Мусий (внефракционный)
|
№125 (Львовская обл.)
|
Народный депутат Андрей Лопушанский – самовыдвиженец
Директор строительной компании Николай Яворский – «Слуга народа»
|
Андрей Лопушанский (БПП)
|
№126 (Львовская обл.)
|
Народный депутат Андрей Кит
Народный депутат предыдущего созыва Олег Канивец – «Гражданская позиция»
Предприниматель Владимир Гаврон – «Голос»
Доцент кафедры международных отношений Киевского национального университета культуры и искусств Владимир Наконечный – «Слуга народа»
|
Андрей Кит (БПП)
|
№127 (Николаев)
|
Народный депутат Борис Козырь – самовыдвиженец
Директор благотворительного фонда «Доверие Николаева», член партии «Оппозиционный блок» Игорь Дятлов – самовыдвиженец
Глава Федерации футбола Николаевской области Александр Пасичный – «Слуга народа»
|
Борис Козырь (БПП)
|
№128 (Николаев)
|
Народный депутат Артем Ильюк – самовыдвиженец
Исполняющий директор промышленного предприятия «Вибо-Транс» Александр Гайду – «Слуга народа»
Первый заместитель начальника ООО «Морской специализированный порт «Ника-Тера» Анатолий Дворник – «Оппозиционная платформа – За жизнь»
|
Артем Ильюк (Видродження)
|
№129 (Николаев)
|
Народный депутат Александр Жолобецкий – самовыдвиженец
Директор компании в сфере торговли автозапчастями ООО «Автомодерн» Игорь Копытин – «Слуга народа»
|
Александр Жолобецкий (БПП)
|
№130 (Николаевская обл.)
|
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта» Игорь Бриченко – самовывдиженец
Народный депутат Андрей Вадатурский – самовыдвиженец
Директор промышленного предприятия ООО «София-Гарант» Игорь Негулевский – «Слуга народа»
|
Андрей Вадатурский (БПП)
|
№131 (Николаевская обл.)
|
Народный депутат предыдущего созыва парламента Елена Бондаренко – «Оппозиционный блок»
Народный депутат Александр Ливик – самовыдвиженец
Гендиректор ООО «СмартАгри» Артем Черноморов – «Слуга народа»
|
Александр Ливик (БПП)
|
№132 (Николаевская обл.)
|
Советник гендиректора ЧАО «Санта Украина» Максим Дырдин – «Слуга народа»
Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Александр Кушнир – самовыдвиженец
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Народного фронта», Вадим Подберезняк – самовыдвиженец
|
Аркадий Корнацкий (внефракционный)
|
№133 (Одесса)
|
Директор компании «Агрофинтранс» Дмитрий Атерлей – «Голос»
Директор компании в сфере грузового морского транспорта Виктор Баранский – «Оппозиционная платформа – За жизнь»
Предприниматель, руководитель спортивного клуба Артем Дмитрук – «Слуга народа»
Директор компании в сфере инжиниринга, геологии и геодезии, член партии «Доверяй делам» Дмитрий Танцюра – самовыдвиженец
|
Эдуард Матвийчук (внефракционный)
|
№134 (Одесса)
|
Народный депутат Геннадий Чекита – самовыдвиженец
Экс-министр транспорта и связи, народный депутат одного из предыдущих созывов Евгений Червоненко – самовыдвиженец
Коммерческий директор компании по производству мясной продукции «Колнар» Наталия Богаченко – «Голос»
Директор ЧП «Редакция газеты «Придунайские вести» Олег Колев – «Слуга народа»
|
Геннадий Чекита (БПП)
|
№135 (Одесса)
|
Народный депутат Сергей Кивалов – самовыдвиженец
Совладелец сети ресторанов PIZZA&GRILL и ресторана SLOW PIGGY Алексей Леонов – «Слуга народа»
Директор ООО «Темная сторона силы» Дарт Вейдер
|
Сергей Кивалов (Оппозиционный блок)
|
№136 (Одесса)
|
Народный депутат Дмитрий Голубов – самовыдвиженец
Предприниматель, глава правления благотворительной организации Александр Горенюк – «Слуга народа»
|
Дмитрий ГОлубов (БПП)
|
№137 (Одесская обл.)
|
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам партии БПП, Алексей Гончаренко – самовыдвиженец
Народный депутат, президент ФК «Черноморец» Леонид Климов – самовыдвиженец
Адвокат Александр Муконин – «Слуга народа»
|
Леонид Климов (Видродження)
|
№138 (Одесская обл.)
|
Народный депутат Иван Фурсин – самовыдвиженец
Основатель компании по оптовой торговле мясом и мясными продуктами Степан Чернявский – «Слуга народа»
|
Иан урсин (Воля народа)
|
№139 (Одесская обл.)
|
Члена наблюдательного совета компании «Камбио-Инвест» Игорь Васильковский – «Слуга народа»
Народный депутат Александр Пресман – самовыдвиженец
|
Александр Пресман (Видродження)
|
№140 (Одесская обл.)
|
Народный депутат Василий Гуляев – самовыдвиженец
Заместитель главы Одесской облгосадминистрации Сергей Колебошин – «Слуга народа»
|
Василий Гуляев (Видродження)
|
№141 (Одесская обл.)
|
Народный депутат Виталий Барвиненко – самовыдвиженец
Мэр города Белгород-Днестровский Алла Гинак – самовыдвиженка
Адвокат Александр Ткаченко – «Слуга народа»
|
Виталий Барвиненко (Видродження)
|
№142 (Одесская обл.)
|
Мэр Болграда Сергей Димитриев – «Оппозиционная платформа – За жизнь»
Народный депутат Антон Киссе – самовыдвиженец
Гендиректор строительной компании «Жилстройсервис-2»Руслан Плохой – «Слуга народа»
|
Антон Киссе (Видродження)
|
№143 (Одесская обл.)
|
Глава Одесского областного совета Анатолий Урбанский – самовыдвиженец
Директор ООО «НТК Метрополия», работал в исполнительной дирекции «Киевэнерго», был замначальник НЭК «Укрэнерго» Виктор Курте – «Слуга народа»
|
Александр Урбанский (БПП)
|
№144 (Полтава)
|
Народный депутат Сергей Каплин – самовыдвиженец
Бывший мэр Полтавы Александр Мамай – самовыдвиженец
Предприниматель, директор сети аттракционов Дмитрий Налетов – «Слуга народа»
|
Сергей Каплин (внефракционный)
|
№145 (Полтавская обл.)
|
Предприниматель Андрей Боблях – «Слуга народа»
Народный депутат Юрий Бублик – самовыдвиженец
|
Юрий Бублик (внефракционный)
|
№146 (полтавская обл.)
|
Заместитель генерального директора ЧАО «АктоКрАЗ» Геннадий Музыка – самовыдвиженец
Заместитель мэра Кременчук Владимир Пелипенко – «Европейская солидарность»
Директор ООО «Интерсейл» Оксана Пиддубна – самовыдвиженка
Адвокат, представитель ЗеКоманды на президентских выборах в Полтавской области Феликс Урин – «Слуга народа»
Народный депутат Юрий Шаповалов – самовыдвиженец
|
Юрий Шаповалов (Видродження)
|
№147 (Полтавская обл.)
|
Народный депутат Олег Кулинич – самовыдвиженец Журналист, блогер Сергей Дудник – «Слуга народа»
Народный депутат, избранный в нынешний парламент по спискам «Самопомочи», Павел Кишкар – партия «Народный рух Украины»
|
Олег Кулинич (Видродження)
|
№148 (Полтавская обл.)
|
Адвокат Алексей Баганец – «Батькивщина»
Народный депутат Константин Ищейкин – самовыдвиженец
Предприниматель, журналист Анастасия Ляшенко – «Слуга народа»
|
Константин Ищейкин (БПП)
|
№149 (полтавская обл.)
|
Народный депутат, прошедший в Раду-8 по спискам «Радикальной партии», Артем Витко – самовыдвиженец
Директор дорожно-строительной компании «Полтавабудсервис плюс» Константин Касай – «Слуга народа»
Народный депутат Андрей Река – самовыдвиженец
|
Андрей Река (Народный фронт)
|
№150 (Полтавская обл.)
|
Народный депутат Константин Жеваго – самовыдвиженец
Замначальника отдела управления проектами и программами в ГП «ProZorro.Продажи» Алексей Мовчан – «Слуга народа»
|
Константин Жеваго (внефракционный)
|
№151 (Полтавская обл.)
|
Директор коммунального предприятия «Муниципальная варта», участник АТО Максим Березин – «Слуга народа»
Народный депутат Руслан Богдан – ВО «Батькивщина»
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам «Самопомочи», Виктор Кривенко – самовыдвиженец
|
Руслан Богдан (Батькивщина)
|
№152 (Ровно)
|
Глава правления и сооснователь ОО «Платформа взаимодействия «ПРОСТИР» Александр Ковальчук – «Слуга народа»
Экс-глава Ровенской областной госадминистрации Алексей Муляренко – самовыдвиженец
Народны депутат Олег Осуховский – ВО «Свобода»
|
Олег Осуховский (внефракционный )
|
№153 (Ровно)
|
Народный депутат Юрий Вознюк – самовыдвиженец
Юрист в компании по комплексному обслуживанию объектов Роман Иванисов – «Слуга народа»
|
Юрий Вознюк (Народный фронт)
|
№154 (Ровенская обл.)
|
Предприниматель Александр Аликсийчук – «Слуга народа»
Народный депутат Александр Дехтярчук – самовыдвиженец
Народный депутат, избранны в нынешний парламент по спискам ВО «Батькивщина», Игорь Луценко – ВО «Батькивщина»
|
Александр Дехтярчук (БПП)
|
№155 (Ровенская обл.)
|
Народный депутат Виктория Войцицкая – «Голос»
Предприниматель Владимир Рашовский – «Слуга народа»
Народный депутат Василий Яницкий – самовыдвиженец
|
Василий Яницкий (БПП)
|
№156 (Ровенская обл.)
|
Глава Ровенского облсовета Александр Данильчук – самовыдвиженец
И.о. директора ГП «Зирненский спиртовый завод» Сергей Литвиненко – «Слуга народа»
Предприниматель Андрей Пехотин – «Голос»
|
Сергей Евтушок (Батькивщина)
|
№157 (Сумы)
|
Первый заместитель мэра Сум Владимир Войтенко – ВО «Батькивщина»
Заместитель мэра Ольга Волошина – самовыдвиженка
Народный депутат Олег Медуница – самовыдвиженец
Директор начальной специализированной школы Татьяна Рябуха – «Слуга народа»
|
Олег Медуница (Народный фронт)
|
№158 (Сумская обл.)
|
Заместитель главы Сумской ОГА Вадим Акперов – «Европейская солидарность»
Предприниматель, IT-специалист Игорь Васильев – «Слуга народа»
Заместитель гендиректора группы компаний «Укрлендфарминг» Василий Лобода – ВО «Батькивщина»
Народный депутат Александр Сугоняко – самовыдвиженец
|
Александр Сугоняко (БПП)
|
№159 (Сумская обл.)
|
Народный депутат Андрей Деркач – самовыдвиженец
Мэр Глухова Мишель Терещенко – «Самопомич»
Работавший ранее замдиректора в ООО «Свит-Буд ЛТД» Дмитрий Шевченко – «Слуга народа»
|
Андрей Деркач (внефракционный)
|
№160 (Сумская обл.)
|
Народный депутат Игорь Молоток – самовыдвиженец
Сотрудник Сумского государственного педагогического университета им.А.Макаренко Татьяна Сахнюк – «Слуга народа»
|
Игорь Молоток (Воля народа)
|
№161 (Сумская обл.)
|
Предприниматель Валентин Бондаренко – «Голос»
Директор ООО «Агрохим-Партнер» Максим Гузенко – «Слуга народа»
Директор ООО «Ромныптахоспилка» Дмитрий Кирюхин – «Сила и честь»
Мэр Бурина Виктор Ладуха – «Батькивщина»
|
Николай Лаврик (БПП)
|
№162 (Сумская обл.)
|
Мэр города Тростянец Юрий Бова – «Сила людей»
Менеджер по сбыту и поставкам, бывший КВНщик Николай Задорожний – «Слуга народа»
|
Владислав Бухарев (Батькивщина)
|
№163 (Тернополь)
|
Экс-глава Тернопольской ОГА Степан Барна – «Европейская солидарность»
Заместитель мэра Тернополя Леонид Бицюра – «Свобода»
Заместитель гендиректора ЧАО «Птахофабрика Тернопольская» Андрей Богданец – «Слуга народа»
Народный депутат Тарас Пастух – «Самопомич»
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам БПП, Игорь Побер – партия УДАР Виталия Кличко
Предприниматель Максим Черкашин – «Голос»
|
Тарас Пастух (Самопомич)
|
№164 (Тернопольская обл.)
|
Предприниматель, основатель ОО «Информационное агентство «Терминово», волонтер Игорь Васылив – «Слуга народа»
Народный депутат Михаил Головко – «Свобода»
Вита Салко – «Голос»
|
Михаил Головко (внефракционный)
|
№165 (Тернопольская обл.)
|
Замглавы Колодненской объединенной территориальной громады Владимир Кисилевич – «Слуга народа»
Директор благотворительного фонда «Агрохолдинг «Мрия» Василий Мартюк – «Голос»
Народный депутат Тарас Юрик – «Европейская солидарность»
|
Тарас Юрик (БПП)
|
№166 (Тернопольская обл.)
|
Олег Витвицкий – «Голос»
Народный депутат Николай Люшняк – самовыдвиженец
Руководитель регионального подразделения ООО «Агробизнес» Игорь Сопель – «Слуга народа»
|
Николай Люшняк (БПП)
|
№167 (Тернопольская обл.)
|
Народный депутат Олег Барна – «Европейская солидарность»
Директор учебно-консалтинговой компании, глава регионального совета предпринимателей при Тернопольской ОГА член Совета предпринимателей при Кабинете Министров Украины Владимир Гевко – «Слуга народа»
Мэр города Залищики Алла Квач – «Голос»
Мэр г.Чорткова Владимир Шматько – «Сила людей»
|
Олег Барна (БПП)
|
№168 (Харьков)
|
Депутат Харьковского горсовета, предприниматель Анна Мезенцев – «Слуга народа»
Народный депутат Валерий Писаренко – самовыдвиженец
Экс-вице-премьер-министр Владимир Семиноженко – самовыдвиженец
|
Валерий Писаренко (Видродження)
|
№169 (Харьков)
|
Народный депутат, избранный в Раду-8 по спискам БПП, Александр Грановский – самовыдвиженец
Народный депутат Александр Кирш – самовыдвиженец
Предприниматель Александр Куницкий – «Слуга народа»
|
Александр Кирш (Народный фронт)
|
№170 (Харьков)
|
Профессор Харьковского государственного университета питания и торговли Андрей Одарченко – «Слуга народа»
Народный депутат Дмитрий Святаш – «Оппозиционная платформа – За жизнь»
|
Дмитрий Святаш (Видродження)
|
№171 (Харьков)
|
Сотрудник Государственной архитектурно-строительной инспекции в Харьковской области Виктория Кинзбурская – «Слуга народа»
Директор в ПАО «Завод Пивденкабель» Владимир Золотарев – «Оппозиционный блок»
Предприниматель Сергей Кушнарев – самовыдвиженец
|
Виталий Хомутынник (Видродження)
|
№172 (Харьков)
|
Ветеран военной службы Юрий Здебский – «Слуга народа»
Народный депутат Владимир Мысык – самовыдвиженец
|
Владимир Мысык (Видродження)
|
№173 (Харьков)
|
Проректор Харьковского национального университета внутренних дел Александр Бакумов – «Слуга народа»
Народный депутат Анатолий Денисенко – самовыдвиженец
|
Анатолий Денисенко (внефракционный)
|
№174 (Харьков)
|
Доцент Национального юридического университета им.Ярослава Мудрого Виктория Алексейчук – «Слуга народа»
Народный депутат, член партии «Наш край» Александр Фельдман – самовыдвиженец
|
Александр Фельдман (Воля народа)
|
№175 (Харьковская обл.)
|
Народный депутат Владимир Кацуба – «Оппозиционный блок»
Профессор Харьковского государственного университета питания и торговли Евгений Пивоваров – «Слуга народа»
|
Владимир Кацуба (Видродження)
|
№176 (Харьковская обл.)
|
Глава правления АО «Харьковгаз» Дмитрий Новицкий «оппозиционная платформа – За жизнь»
Предприниматель, президент благотворительного фонда «Слободской край» Александр Счисленок – «Слуга народа»
Народный депутат Дмитрий Шенцев – «Оппозиционный блок»
|
Дмитрий Шенцев (Оппозиционный блок)
|
№177 (Харьковская обл.)
|
Директор строительной компании «Градострой» Дмитрий Любота – «Слуга народа»
Народный депутат Виктор Остапчук – «Оппозиционный блок»
|
Виктор Остапчук (Видродження)
|
№178 (Харьковская обл.)
|
Народный депутат Дмитрий Добкин – «Оппозиционный блок»
Глава Балаклийского районного совета Александр Литвинов – «Слуга народа»
|
Дмитрий Добкин (Оппозиционный блок)
|
№179 (Харьковская обл.)
|
Народный депутат Анатолий Гиршфельд – самовыдвиженец
Адвокат Алексей Кучер – «Слуга народа»
Глава Харьковского областного совета Сергей Чернов – «оппозиционный блок»
|
Анатолий Гиршфельд (Воля народа)
|
№180 (Харьковская обл.)
|
Народный депутат Александр Биловол – самовыдвиженец
Директор компании в сфере управления недвижимостью Алексей Красов – «Слуга народа»
Директор по проблемной задолженности , газораспределительным система и розничному газоснабжению «Группы Нафтогаз» в НАК «Нафтогаз» Олег Диденко – самовыдвиженец
|
Александр Биловол (Видродження)
|
№181 (Харьковская обл.)
|
Заместитель мэра города Мерефа Дмитрий Микиша – «Слуга народа»
Директор ООО «Спецмонтаж» Валерия Мураева – самовыдвиженка
|
Вгений Мураев (Внефракционный)
|
№182 (Херсон)
|
Директор юридической фирмы, преподаватель в Херсонском государственном аграрном университете Павел Павлиш – «Слуга народа»
Народный депутат Александр Спиваковский – самовыдвиженец
Предприниматель Павел Билецкий – «Голос»
|
Александр Спиваковский (БПП)
|
№183 (Херсон)
|
Главный врач областной больницы восстановительного лечения Виктория Вагнер – «Слуга народа»
Народный депутат Юрий Одарченко – «Батькивщина»
|
Юрий Одарченко (Батькивщина)
|
№184 (Херсонская обл.)
|
Народный депутат Иван Винник – самовыдвиженец
Директор аграрного предприятия Данил Репилевский – «Слуга народа»
|
Иван Винник (БПП)
|
№185 (Херсонская обл.)
|
Глава Генической райгосадминистрации Александр Воробьев – самовыдвиженец
Директор по производству на аграрном предприятии «Агропроект-Юг» Владимир Иванов – «Слуга народа»
Народный депутат Сергей Хлань – самовыдвиженец
|
Сергей Хлань (БПП)
|
№186 (Херсонская обл.)
|
Народный депутат Федор Негой – самовыдвиженец
Основатель и директор аграрного предприятия «ЛК-Агро» Алексей Ковалев – «Слуга народа»
Экс-заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рищук – самовыдвиженец
|
Федор Негой (БПП)
|
№187 (Хмельницкий)
|
Директор ООО «Компания «Инвол» Алина Коваль – «Голос»
Народный депутат Сергей Мельник – самовыдвиженец
Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян – партия «Сила и честь»
Основатель и глава общественной организации «Европейский научно-исследовательский институт права», брат представителя президента Украины в Верховной, юрист Раде Николай Стефанчук – «Слуга народа»
|
Сергей Мельник (БПП)
|
№188 (Хмельницкий)
|
Предприниматель Артур Кокаревич – «Голос»
Народный депутат Сергей Лабазюк – самовыдвиженец
Главврач Хмельницкого областного госпиталя ветеранов войны Оксана Бочкарева – «Слуга народа»
|
Сергей Лабазюк (Воля народа)
|
№189 (Хмельницкая обл.)
|
Народный депутат Андрей Шинькович – самовыдвиженец
Заместитель гендиректор ООО «Эпицентр К» Борис Артари-Колумб – самовыдвиженец. Кроме того, в округе баллотируется других менеджеров компании «Эпицентр К»
Адвокат Елена Копанчук – «Слуга народа»
|
Андрей Шинькович (БПП)
|
№190 (Хмельницкая обл.)
|
Заместитель главы правления благотворительного фонда «КОЛО», бывший замдиректора государственного предприятия «Национальный проект «Частый город» Алексей Жмеренецкий – «Слуга народа»
Народный депутат, сооснователь компании «Перша приватна броварня» Роман Мацола – самовыдвиженец
|
Роман Мацола (БПП)
|
№191 (Хмельницкая обл.)
|
Предприниматель Виктор Артеменко – «Голос»
Народный депутат Виктор Бондар – самовыдвиженец
Адвокат, предприниматель Марина Потапова – «Слуга народа»
|
Виктор Бондарь (Видродження)
|
№192 (Хмельницкая обл.)
|
Народный депутат, владелец компании «Эпицентр К» Александр Герега – самовыдвиженец
Директор коммунального учреждения «Центр культуры и досуга» Василь Гуменюк – «Слуга народа»
|
Александр Герега (внефракционный)
|
№193 (Хмельницкая обл)
|
Народный депутат Владимир Мельниченко – самовыдвиженец
Директор в ООО «М-Енд-С» Игорь Марчук – «Слуга народа»
|
Владимир Мельниченко (БПП)
|
№194 (Черкассы)
|
Заместитель мэра Черкасс Людмила Бордунос – «Самопомич»
Предприниматель Виктор Евпак – «Голос»
Ректор Восточноевропейского университета экономики и менеджмента Любовь Шпак – «Слуга народа»
|
Олег Петренко (БПП)
|
№195 (Черкассы)
|
Коммерческий директор ООО «Берег-2007», активист Олег Арсенюк – «Слуга народа»
Предприниматель Владимир Друмашко – «Голос»
|
Владимир Зубик (Видродження)
|
№196 (Черкасская обл.)
|
Народный депутат Геннадий Бобов – самовыдвиженец
Пресс-секретарь президента Украины Виктора Ющенко, руководитель социальных программ ПАО «Мироновский хлебопродукт» Ирина Ванникова – самовыдвиженка
Директор компании «Статус Групп» Андрей Стрихарский – «Слуга народа»
|
Геннадий Бобов (Видродження)
|
№197 (Черкасская обл.)
|
Народный депутат Владислав Голуб – самовыдвиженец
Телеведущий, ведущий «Евровидения 2017» Алесандр Скичко – «Слуга народа»
|
Владислав Голуб (внефракционный)
|
№198 (Черкасская обл.)
|
Начальник отдела на коммунальном предприятии «ВодГео» Наталия Дяченко – «Слуга народа»
Народный депутат предыдущих созывов Юрий Кармазин – самовыдвиженец
Народный депутат Сергей Рудык – самовыдвиженец
|
Сергей Рудык (БПП)
|
№199 (Черкасская обл.)
|
Народный депутат Светлана Залищук – самовыдвиженка
Предприниматель Сергей Нагорняк – «Слуга народа»
Народный депутат Валентин Ничипоренко – самовыдвиженец
|
Валентин Ничипоренко (внефракционный)
|
№200 (Черкасская обл.)
|
Адвокат Елена Воронцова – «Слуга народа»
Народный депутат Антон Яценко – самовыдвиженец
|
Антон Яценко (Видродження)
|
№201 (Черновцы)
|
Народный депутат Оксана Продан – самовыдвиженка
Народный депутат Николай Федорук – самовыдвиженец
Учитель начальных классов Черновицкой гимназии Елена Лис – «Слуга народа»
|
Николай Федорук (Народный фронт)
|
№202 (Черновицкая обл.)
|
Начальник отдела в управлении гражданской защиты населения Черновицкой облгосадминистрации, общественный деятель Максим Заремский – «Слуга народа»
Народный депутат Иван Рыбак – самовыдвиженец
|
Иван Рыбак (БПП)
|
№203 (Черновицкая обл.)
|
Отец певицы Алины Гросу Михаил Гросу – самовыдвиженец
Директор Черновицкого областного центра физического здоровья населения «Спорт для всех» Георгий Мазурашу – «Слуга народа»
Народный депутат предыдущих созывов Иван Попеску – самовыдвиженец
Народный депутат Григорий Тимиш – самовыдвиженец
|
Григорий Тимиш (БПП)
|
№204 (Черновицкая обл.)
|
Адвокат Валерий Божик – «Слуга народа»
Народный депутат, глава фракции «Народный фронт, Максим Бурбак – самовыдвиженец
|
Максим Бурбак (Народный фронт)
|
№205 (Чернигов)
|
Директор строительной компании Олег Семинский – «Слуга народа»
Директор строительной компании «СВ надежный партнер» Светлана Живенко – «Оппозиционный блок»
Региональный менеджер АО «Райффайзен банк Аваль» Василий Кулида – «Оппозиционная платформа – за жизнь»
|
Сергей Березенко (БПП)
|
№206 (Чернигов)
|
Народный депутат Максим Микитась – самовыдвиженец (написал заявление об отказе баллотироваться)
Предприниматель Антон Поляков – «Слуга народа»
|
Максим Микитась (Воля народа)
|
№207 (Черниговская обл.)
|
Народный депутат Анатолий Евлахов – самовыдвиженец
Предприниматель в сфере рекламно-информационных услуг Максим Зуев – «Слуга народа»
Глава правления АО «Черниговгаз» Алла Яровая – самовыдвиженка
|
Анатолий Евлахов (БПП)
|
№208 (Черниговская обл.)
|
Народный депутат Валерий Давыденко – самовыдвиженец
Предприниматель-аграрий Антон Панченко – «Слуга народа»
Гендиректор «Коммерческий центр «Афито» Анатолий Усенко – «Голос»
|
Валерий Давыденко (БПП)
|
№209 (Черниговская обл.)
|
Гендиректор «Черниговского медицинского центра современной онкологии», член правления ассоциации онкологов Украины Валерий Зуб – «Слуга народа»
Народный депутат Александр Кодола – самовыдвиженец
|
Александр Кодола (Народный фронт)
|
№210 (Черниговская обл.)
|
Народный депутат Олег Дмитренко – самовыдвиженец
Предприниматель Дмитрий Пахомов – «Слуга народа»
|
Олег Дмитренко (БПП)
|
№211 (Киев)
|
Заместитель мэра Киева, секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив – "Европейская солидарность"
Общественный активист Александр Юрченко – "Слуга народа"
Одиозный общественный активисты Всеволод Филимоненко – самовыдвиженец
|
Евгений Рыбчинский (Батькивщина)
|
№212 (Киев)
|
Сын лидера гражданской позиции Анатолия Гриценко Алексей Гриценко – "Гражданская позиция"
Депутат Киевского горсовета, бизнесмен Сергей Гусовский – самовыдвиженец
Нардеп предыдущего созыва, член ВО "Свобода" Игорь Мирошниченко – самовыдвиженец
Завотделения анестезиологии медицинского центра "Борис", врач-анестезиолог Максим Перебыйнис – "Слуга народа"
Народный депутат Виталий Сташук – самовыдвиженец
|
Виталий Сташук (Народный фронт)
|
№213 (Киев)
|
Народный депутат Борислав Береза – самовыдвиженец
Врач Артем Дубнов – "Слуга народа"
Заместитель мэра Киева Анна Старостенко – "Европейская солидарность"
|
Борислав Береза (внефракционный)
|
№214 (Киев)
|
Народный депутат Виктор Чумак – самовыдвиженец
Журналист и ведущий на телеканале "1+1" Сергей Швец – "Слуга народа"
|
Виктор Чумак (внефракционный)
|
№215 (Киев)
|
Народный депутат Андрей Ильенко – ВО "Свобода"
Заместитель гендиректора ГП "Прозорро" Андрей Кузьменко – "Голос"
Дипломат, глава правления благотворительного фонда "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко – "Слуга народа"
|
Андрей Ильенко (внефракционный)
|
№216 (Киев)
|
Эксперт научно-экспертного совета Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Леся Забуранна – "Слуга народа"
Народный депутат Александр Супруненко – самовыдвиженец
Общественный деятель Андрей Юсов – "Гражданская позиция"
|
Александр Супруненко (Воля народа)
|
№217 (Киев)
|
Инспектор Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны Украины и Генерального штаба Вооруженных Сил Украина Марьяна Безугла – "Слуга народа"
|
Андрей Билецкий (внефракционный)
|
№218 (Киев)
|
Общественный деятель, который занимается проектами в сфере архитектуры и градопланирования Дмитрий Гурин – "Слуга народа"
Директор благотворительной организации "Фонд Александра Третьякова" Виктория Муха – самовыдвиженка
|
Владимир Арьев (БПП)
|
№219 (Киев)
|
Ресторатор, телеведущий Николай Тищенко – "Слуга народа"
Народный депутат Александр Третьяков – самовыдвиженец
|
Александр Третьяков (БПП)
|
№220 (Киев)
|
Народный депутат Сергей Лещенко – самовыдвиженец
Заместитель главы Киевской городской государственной администрации Валентин Модрыевский – УДАР
Глава директората технического регулирования в строительстве Министерства регионального развития, строительство и жилищно-коммунального хозяйства Украины, общественная деятель Анна Бондарь – "Слуга народа"
|
Вячеслав Константиновский (внефракционный)
|
№221 (Киев)
|
Экс-вице-премьер-министр Украины Роман Бессмертный – самовыдвиженец
Народный депутат Леонид Емец – "Голос"
Политтехнолог, продюсер ООО "Люмпен продакшн" Владимир Петров – самовыдвиженец
Директор коммунального предприятия "Инженерный центр" Михаил Терентьев – "Европейская солидарность"
Глава общественной организации "Диджитал образование" Анна Пуртова – "Слуга народа"
|
Леонид Емец (Народный фронт)
|
№222 (Киев)
|
Народный депутат Дмитрий Андриевский – самовыдвиженец
Художественный руководитель студии "Мамахохотала" Роман Грищук – "Слуга народа"
|
Дмитрий Андриевский (БПП)
|
№223 (Киев)
|
Директор и глава наблюдательного совета Гданской судостроительной верфи (Польша) Людмила Буймистер – "Слуга народа"
Народный депутат Юрий Левченко – ВО "Свобода"
Экс-мэр Киева Александр Омельченко – партия "Еднисть"
Народный депутат Виктория Пташник – "Голос"
|
Юрий Левченко (внефрацкионный)