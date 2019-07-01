Зеленский назначил Дмитрия Нескоромного замглавы СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский своем указом назначил Дмитрия Нескоромного заместителем руководителя Службы безопасности Украины.

"Назначить Нескоромного Дмитрия Анатольевича заместителем председателя Службы безопасности Украины", - говорится в тексте указа № 473/2019, обнародованном на сайте президента в понедельник.

По данным из открытых источников, Нескоромный до февраля 2017 года работал на должности замначальника главного управления "К" СБУ.

Помимо этого своими указами №474/2019 и №475/2019 Зеленский назначил Александра Бондарука начальником Управления СБУ во Львовской области, и Ивана Рудницкого начальником Управления СБУ в Закарпатской области.