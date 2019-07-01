Политика

14:44 01.07.2019

Предложенная РФ процедура возвращения украинских моряков неприемлема для Украины – Богдан

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Предложенная РФ процедура возвращения украинских моряков неприемлема для Украины – Богдан

 Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан подчеркивает, что процедура возвращения плененных украинских моряков, которую предлагала Российская Федерация, не является приемлемой для Украины, но в процессе переговоров стороны могут найти компромисс без ущерба для интересов украинского государства, сообщает пресс-служба президента Украины.

"Крым – это Украина, мы боремся за возвращение Крыма под нашу юрисдикцию. Кроме процедуры, которую предлагает Российская Федерация, которая не является приемлемой для Украины, существуют другие процедуры. В переговорном процессе можно достичь компромисса и вернуть наших граждан в Украину", - подчеркнул он, комментируя направление президентом Зеленским письма премьер-министру Владимиру Гройсману о рассмотрении вопроса привлечения к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина.

Это связано с тем, что Климкин не проинформировал президента о ноте МИД РФ от 25 июня, которая касалась освобождения украинских моряков, и ответе на нее украинской стороны.

Теги: #моряки #богдан #климкин #мид
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