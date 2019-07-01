Омеляна исключили из состава украинской делегации в Канаду

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил об исключении его кандидатуры из состава делегации Украины в Канаду.

"Приятно" было узнать, что Офис президента Украины решил вычеркнуть меня из списка украинской делегации в Канаду. Надеюсь, не из SkyUp Airlines. Хорошо, что хоть и с истерикой, но в США отпустили", - написал министр на странице в Facebook.

Он также сообщил, что по итогам рабочей поездки в Штаты ожидаются "хорошие новости" в сфере железной дороги, морских портов, почты, дорожного строительства, а также отдельно от Эксимбанка США.

В своем посте в Facebook Омелян также обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому относительно его встречи с украинской диаспорой в Канаде.

"Остановите инициативу продажи приглашений на мероприятия с Вами. Понимаю, что денег хочется, но билеты от $100 до $1000 - это гитарный перебор. Президентская деятельность – не концерт. Участники конференции в Торонто шокированы, мягко говоря", - написал министр инфраструктуры.

Ранее в Мининфраструктуры сообщили, что в рамках рабочей поездки в США Омелян встречался с руководством Почтовой Службы. На встрече обсуждалась возможность привлечепия в Украину Amazon, разработав прямое решение по доставке.

В частности, Омелян предложил американской стороне рассмотреть возможность разработки и подписания соглашения между "Укрпоштой" и Почтовой службой США, которое обеспечило бы специальные тарифы и гарантированный сервис для игроков электронной коммерции США, которые будут поставлять свои товары в Украину.

Как сообщалось, с 1 по 3 июля президент Украины Владимир Зеленский находится в Канаде с рабочим визитом. Примет участие в работе международной конференции по поддержке реформ в Украине.