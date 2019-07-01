Политика

14:37 01.07.2019

Тимошенко рассказала, как Зеленскому защитить ГТС

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Тимошенко рассказала, как Зеленскому защитить ГТС

У президента Украины Владимира Зеленского сегодня есть возможность сделать две вещи, необходимые для прекращения кражи стратегической собственности Украины – газотранспортной системы (ГТС), сказала лидер партии "Батькивщина" и одноименной парламентской фракции Юлия Тимошенко, комментируя решение Счетной палаты принять к рассмотрению и начать проверку документов о доведении до банкротства ГТС.

Как сообщает в понедельник пресс-служба "Батькивщины", во-первых, главе государства надо наложить вето на два постановления правительства премьера Гройсмана, на базе которых забирают ГТС у государства. Во-вторых, президент может определить как внеочередной законопроект о запрете манипуляций с собственностью на ГТС, который внесли Тимошенко и ее команда.

"Это не шутки. У Украины забирают ее собственность стоимостью 300 млрд евро, которая приносит в бюджет ежегодно почти $3 млрд доходов. И новый президент и новый парламент должны защитить эту стратегическую собственность", - подытожила политик.

Как сообщалось, 25 июня Счетная палата приняла к рассмотрению депутатское обращение Тимошенко о необходимости проверить, кто доводит украинскую газотранспортную систему до банкротства с целью лишения Украины ценной стратегической собственности.

Теги: #гтс #тимошенко
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