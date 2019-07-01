Зеленский направил Гройсману письмо о привлечении к дисциплинарной ответственности Климкина - Богдан

Президент Украины Владимир Зеленский направил премьер-министру Владимиру Гройсману письмо о рассмотрении вопроса о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павел Климкин, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Богдан.

Как сообщил Богдан, такое решение Зеленский принял в связи с тем, что МИД не проинформировал главу государства о ноте министерства иностранных дел Российской Федерации от 25 июня, касающейся освобождения пленных украинских моряков, и ноту-ответ с украинской стороны.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павел Климкин, о результатах которого проинформировать", - говорится в письме главы государства.

Богдан напомнил, что, согласно 102-й и 106-й статей Конституции Украины, президент отвечает за международное направление и определяет внешнюю политику Украины, а согласно положению о МИД, министр иностранных дел обязан докладывать главе государства о событиях вроде ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации по 24 моряков.

Он также сообщил, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, президент повторно направил в парламент представление об увольнении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы.

"Сейчас некоторые министры, Верховная Рада ведут политическую деятельность, а не защищают интересы Украины и наших граждан. Поэтому мы сегодня будем обращаться в парламент по смене кадров и назначению тех, которым доверяет президент, а также о привлечении к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел за те действия, которые прямо противоречат действующему законодательству", - подытожил Богдан.

Как сообщалось, Климкин 17 мая заявил, что написал заявление о своей отставке с поста главы МИД. Дипломат сообщил, что заранее проинформировал Зеленского о своем намерении.

30 мая президент Украины внес в Верховную Раду проекты представлений об увольнении министра иностранных дел Климкина, министра обороны Степана Полторака и главы СБУ Василия Грицака. 31 мая Климкин обратится к депутатам Верховной Рады за поддержкой своего заявления об отставке с поста министра иностранных дел.

Однако 6 июня Верховная Рада отказала президенту Зеленскому в увольнении Климкина, Полторака и Грицака. Вечером того же дня представитель президента Украины в парламенте Руслан Стефанчук выразил убеждение, что Зеленский на следующей неделе вновь внесет представления на увольнения Климкина, Полторака и Грицака, а также генерального прокурора Украины Юрия Луценко.

11 июня в Верховной Раде был зарегистрирован проект постановления (№10382) о назначении Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

Кроме того, в Верховную Раду поступил повторно инициированный Зеленским проект постановления об увольнении Павла Климкина с должности главы МИД Украины.

Зеленский своим указом №317/2019 от 22 мая 2019 года назначил украинского дипломата, постоянного представителя Украины в НАТО Пристайко заместителем главы АП.

12 июня Климкин вновь обратился к народным депутатам с просьбой проголосовать за его отставку с должности. "Дубль №2. Искренне прошу депутатов поддержать мою просьбу об отставке. как говорят, очень благодарен. Заранее", - написал он в аккаунте в Твиттер.

Комитет по иностранным делам Верховной Рады рассмотри представление на увольнение Павла Климкина с должности министра иностранных дел Украины 9 июля.

"Мы приняли сейчас решение – во вторник в 12.00 собрать комитет, чтобы одобрить (проект постановления об уволь6нении Климкина – ИФ)", - сказала председатель комитета Анна Гопко журналистам в понедельник в Киеве.

Она также сообщила, что на заседание комитета будет приглашен Вадим Пристайко, кандидатуру которого на должность главы МИД предлагает парламенту президент Украины Владимир Зеленского.