Зеленский встретится с Волкером 2 июля в Торонто

Президент Украины Владимир Зеленский 2 июля в Торонто проведет встречу со Специальным представителем США по вопросам Украины Куртом Волкером.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", встреча состоится во второй половине дня 2 июля.

Кроме того, в рамках визита в Канаду на 2 июля у Зеленского запланирован рабочий завтрак с министром иностранных дел Канады Христей Фриланд, встреча с руководством Всемирного конгресса украинцев и Конгресса украинцев Канады, встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, подписание украинско-канадских двусторонних документов, участие в Конференции по вопросам реформ в Украине.

2 июля Зеленский с супругой Еленой возложат также цветы к Мемориалу Голодомора.

3 июля Зеленский встретится с представителями канадского бизнеса, группой дружбы с Украиной в парламенте Канады.

В понедельник днем в пресс-службе президента Украины сообщили, что Зеленский уже отбыл в Канаду.