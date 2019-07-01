Политика

12:20 01.07.2019

У Зеленского есть острое политическое чутье, которого требует руководитель – посол Франции

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У Зеленского есть острое политическое чутье, которого требует руководитель – посол Франции

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон не считает президента Украины Владимира Зеленского политически неопытным, и отмечает наличие у него обостренного политического чутья.

"Я видела президента Зеленского на многочисленных встречах, в том числе высокого уровня, и не разделяю идеи о его политической неопытности. У меня не сложилось впечатление о нем как о политически неопытном человеке", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Дюмон также отметила наличие у президента Зеленского политического чутья.

"Достичь того уровня, которого он достиг, и находиться там, где он сейчас, невозможно без обостренного политического чутья. Возможно, политика и не была его специальностью, но это не отменяет наличия у него политического чутья, которого и требует руководитель", - выразила мнение французский дипломат.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #посол #франция #дюмон #зеленский
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