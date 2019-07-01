Политика

11:58 01.07.2019

Посол Франции: можно приветствовать любые меры, которые смогут напомнить жителям оккупированных территорий, что они являются частью Украины

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Посол Франции: можно приветствовать любые меры, которые смогут напомнить жителям оккупированных территорий, что они являются частью Украины

Любые меры, которые смогут напомнить жителям временно оккупированных территорий, что они являются неотъемлемой частью Украины, в частности, снятие экономической блокады, можно будет только приветствовать, считает посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Мне кажется, важно глобально подходить к анализу комплекса мероприятий, которые могут быть приняты для облегчения условий жизни населения. Любые меры, которые смогут напомнить жителям временно оккупированных территорий, что они является неотъемлемой частью Украины, можно будет только приветствовать", - сказала посол в интервью агентству "Интерфакс-Украина", говоря об отношении к идее снятия экономической блокады оккупированных территорий.

Комментируя перспективы разблокирования работы Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске после возможного снятия экономической блокады, Дюмон отметила: "Я не знаю, стоит ли говорить лишь об одном конкретном шаге. Я считаю, что именно общий подход, совокупность различных компонентов позволит продвинуться вперед".

Она также добавила, что президент Украины Владимир Зеленский во время визита во Францию 17 июня имел возможность представить своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону идеи по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Украинский президент на самом деле был конкретным и представил ряд довольно четких идей, которые вызвали интерес со стороны президента Макрона", - проинформировала дипломат.

Дюмон также напомнила, что в вопросе урегулирования конфликта не все в руках Украины.

"Не стоит забывать, что Украина не должна и не способна сама урегулировать этот конфликт. Поэтому, когда спрашивают о том, что может сделать Украина, я говорю, что не надо забывать – не все в ее руках, и необходимо, чтобы с другой стороны Россия проявляла готовность и желание к определенным шагам и изменениям своей нынешней позиции", - резюмировала французский дипломат.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #оос #дюмон #донбасс
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