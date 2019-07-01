Политика

11:40 01.07.2019

Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

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Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий надеется на поддержку в украинском парламенте инициативы о недопущении российских наблюдателей на выборах Верховной Рады Украины в составе делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

"Я считаю целесообразным, в случае если российская делегация будет восстановлена в правах в ПАСЕ, отозвать свое приглашение как председателя Верховной Рады Украины относительно участия наблюдателей в Украине. Если они будут пытаться через ПАСЕ направить в Украину российских наблюдателей, мы не можем позволить, чтобы наблюдатели от страны-агрессора определяли демократичность украинских выборов ", - сказал он на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп в понедельник в Киеве.

Спикер добавил, что рассчитывает на поддержку этой позиции со стороны профильного комитета Рады, и глав парламентских фракций.

Теги: #пасе #парубий #выборы
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