Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, считает посол Франции

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон считает, что украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) должна и в дальнейшем отыгрывать свою положительную роль в работе организации, несмотря на возвращение делегации России.

"Мы, конечно, приняли во внимание ту реакцию, с которой выступила украинская делегация в ПАСЕ. Со своей стороны, я бы хотела, чтобы эта делегация и в дальнейшем отыгрывала своей работой положительную роль в этой организации", - сказала она в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В частности, по ее словам, украинская делегация является одной из самых активных, что актуально как для представителей украинского парламента, так и для представителей правительства, которые работают на уровне Комитета министров Совета Европы.

"То есть, в целом, украинская делегация работает очень мощно, и Украина может гордиться своими представителями в Совете Европы", - добавила Дюмон.

При этом посол понимает наличие вопросов в украинском обществе относительно решения, которое открыло путь возвращению России в ПАСЕ.

"Мы, конечно, понимаем те вопросы, которые возникают в Украине в связи с, как это подается, возвращением России в Совет Европы. Но посмотрим на всю эту ситуацию с другой стороны. Принятые решения никоим образом не облегчают ситуацию для России с точки зрения ее взаимодействия с Советом Европы, в частности с Европейским судом по правам человека, и с ее собственными гражданами, которые смогут подавать иски против России в этот институт. Именно этот аспект был подтвержден и усилен принятым решением", - отметила дипломат.

Дипломат заверила, что санкционная политика в рамках ЕС остается в силе.

"Я считаю тот факт, что почти в те же даты состоялось продолжение санкций, снимает любые подозрения и показывает, что наоборот – санкционная политика остается в силе, и таких опасений быть не должно", - добавила Дюмон.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".