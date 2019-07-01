Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения – посол

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон имеют доверительные отношения, сообщила посол Франции в Украине Изабель Дюмон.

"Наши президенты самом деле хорошо поладили. Я уже дважды имела возможность видеть ту "химию", которая между ними есть на межличностном уровне", - сказала Дюмон в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Посол выразила мнение, что тот факт, что Макрон принял Зеленского еще 12 апреля - до избрания на президентский пост - был для него очень важен.

"Собственно это и стало фундаментом для доверительных отношений, которые я могу наблюдать между ними", - рассказала Дюмон.

Она отметила, что визит Зеленского в Париж 17 июня действительно прошел очень хорошо.

"Не знаю, стоит ли сравнивать наших двух президентов, каждый из них прошел свой путь. Но, на мой взгляд, они оба являются несколько нетипичными фигурами в политической среде своих стран. Они оба также чрезвычайно динамичными людьми, которые стремятся очень быстро ввести изменения, которые внесут позитивную эволюцию к положению вещей и развития их государств", - рассказала Дюмон.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".