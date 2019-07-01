Политика

11:06 01.07.2019

Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

1 мин читать
Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

Парламентский комитет по иностранным делам рекомендует Верховной Раде Украины приостановить участие постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - сказал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на заседании комитета в понедельник в Киеве.

Нардеп пояснил, что РФ должна без всяких условий освободить украинских военных моряков, захваченных в плен РФ, и политических заключённых, находящихся на территориях России, оккупированных Крыму и Донбассе.

Арьев отметил, что РФ также должна обеспечить права крымских татар.

Комитет также обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

По словам руководителя комитета Анны Гопко,РФ должна выполнить семь резолюций.

Теги: #пасе #рада #выборы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:41 01.07.2019
Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

11:40 01.07.2019
Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

11:39 01.07.2019
В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

11:38 01.07.2019
В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

В Командовании ООС напомнили о порядке допуска кандидатов в нардепы Украины в воинские части для агитации

11:30 01.07.2019
Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, считает посол Франции

Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, считает посол Франции

11:06 01.07.2019
Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ и просит Парубия отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ и просит Парубия отозвать приглашение наблюдателям ПАСЕ на выборы

10:59 01.07.2019
После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

10:58 01.07.2019
После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

15:05 30.06.2019
Партия Саакашвили выдвинула защищавшего экс-майора Мельниченко адвоката Недилько по округу №94 "Кононенко-Дубинского"

Партия Саакашвили выдвинула защищавшего экс-майора Мельниченко адвоката Недилько по округу №94 "Кононенко-Дубинского"

10:20 30.06.2019
ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

ЦИК рассмотрит очередность размещения политических сил в бюллетене

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Парубий: мы не можем допустить участия российских наблюдателей на выборах в Раду, санкционированного ПАСЕ

Украинская делегация должна и дальше работать в ПАСЕ, несмотря на возвращение делегации РФ, считает посол Франции

На выборах в Раду зарегистрировано 88 кандидатов по списку "Руха новых сил Саакашвили" и 9 – в округах

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборах - "ОПОРА"

У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

ПОСЛЕДНЕЕ

Между Макроном и Зеленским установились доверительные отношения – посол

Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле

Суд отклонил апелляцию нардепа Парасюка к ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на выборах в Раду

Внеочередной саммит ЕС попытается определить кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе

На выборах в Раду зарегистрировано 88 кандидатов по списку "Руха новых сил Саакашвили" и 9 – в округах

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборах - "ОПОРА"

Климкин опроверг информацию о договоренности Европы и РФ об обмене ее возвращения в ПАСЕ на освобождение украинских моряков

Верховный суд окончательно отклонил требование отменить решение ЦИК о регистрации Бойка кандидатом в депутаты

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА