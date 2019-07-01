Профильный комитет рекомендует Раде приостановить участие украинской делегации в работе ПАСЕ

Парламентский комитет по иностранным делам рекомендует Верховной Раде Украины приостановить участие постоянной делегации в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) до получения выводов Венецианской комиссии.

"Мы предлагаем прекратить работу украинской делегации в ПАСЕ до выводов Венецианской комиссии и рекомендовать не возобновлять работу до выполнения самых принципиальных моментов, которые были во всех резолюциях, принятых ПАСЕ за последние пять лет", - сказал председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на заседании комитета в понедельник в Киеве.

Нардеп пояснил, что РФ должна без всяких условий освободить украинских военных моряков, захваченных в плен РФ, и политических заключённых, находящихся на территориях России, оккупированных Крыму и Донбассе.

Арьев отметил, что РФ также должна обеспечить права крымских татар.

Комитет также обратился к председателю Верховной Рады Украины Андрею Парубию с просьбой отозвать приглашение для наблюдателей ПАСЕ на досрочные парламентские выборы в Украине 21 июля.

По словам руководителя комитета Анны Гопко,РФ должна выполнить семь резолюций.