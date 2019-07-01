Политика

10:58 01.07.2019

После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

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После возвращения РФ в ПАСЕ может возникнуть "эффект домино", когда другие санкции тоже будут отменены и Украина останется один на один с агрессором

 Решение Парламентской ассамблеи Совета Европы снять санкции с российской делегации без выполнения страной-агрессором резолюций ПАСЕ - это крайне опасный прецедент, который может запустить цепную реакцию отмены санкций, которые применили против России международные партнеры Украины, заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Почему ситуация, сложившаяся в ПАСЕ, так важна? Санкции - это единственная мотивация для России как страны-агрессора. Если она хотела вернуться в Совет Европы, снять санкции Европейского Союза, снять санкции "Большой семерки", "Большой двадцатки", - она должна выполнить условия, зафиксированные в "Минских соглашениях". Она должна отпустить украинских моряков, она должна отпустить заложников, вывести свои войска с нашей территории, она должна забрать оружие с нашей территории. Сегодня, когда санкции сняты, а Россию запустили в ПАСЕ - есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран-членов Совета Европы, а дальше может быть "эффект домино", и поэтому я советую всем очень серьезно к этому относиться", - предостерег Порошенко в эфире телеканала "Украина".

Он также отметил риска того, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом легитимизации аннексии Крыма.

"Это - первый шаг, когда вопрос Украины решается за спиной Украины. Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить", - убежден лидер "Евросолидарности".

Он отметил мощную работу украинской делегации в ПАСЕ: "Они сражались как "9 рота", но остались без дипломатической поддержки со стороны руководства государства".

Порошенко также рассказал, что ему по президентской каденции неоднократно приходилось решать сложные вопросы, в том числе и в Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Я так делал: накануне голосования мы обзванивали основных партнеров. И когда сегодня говорят, что якобы этот вопрос был решен заранее, полгода назад или три месяца назад - я встречался и в Париже с президентом Макроном, и в Берлине с канцлером Германии, и со многими другими руководителями государств - как встречи, так и телефонные разговоры - никто никогда не поднял даже вопрос о том, что санкции могут быть сняты. Если бы это произошло - нужно было немедленно выносить этот вопрос в публичную плоскость, надо было обеспечивать поддержку в том числе и внутри политических сил этих государств для того, чтобы не допустить принятия такого рискованного для Украины решения", - подчеркнул Порошенко.

Теги: #пасе #порошенко
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