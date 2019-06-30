Политика

11:15 30.06.2019

Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

1 мин читать

США и КНДР сформируют группы переговорщиков, которые в ближайшие недели определят, могут ли стороны продвинуться в решении спорных вопросов, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Они будут работать, чтобы за две-три недели определить, можем ли мы чего-то добиться", - сказал он журналистам после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Речь идет о больших вопросах. Все это сложно, но не настолько, насколько может показаться", - добавил Трамп.

Американские СМИ отмечают, что, таким образом, существенного прорыва на встрече не произошло.

Встреча двух лидеров продлилась около часа, что значительно больше, чем предполагалось.

Теги: #сша #планы #кндр #контакты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:18 30.06.2019
Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

Трамп и Ким Чен Ын проводят встречу в демилитаризованной зоне

06:38 30.06.2019
Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле

Трамп с оптимизмом смотрит на перспективы переговоров с КНР по торговле

23:14 29.06.2019
Эсминец ВМС США вошел в Черное море, идет к Одессе для участия в учениях

Эсминец ВМС США вошел в Черное море, идет к Одессе для участия в учениях

14:30 29.06.2019
В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

В Черное море направляется ракетный эсминец ВМС США

12:02 29.06.2019
Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

Трамп не будет вводить санкции против Турции за покупку С-400

11:27 29.06.2019
Трамп всерьез рассматривает возможность визита в РФ по приглашению Путина

Трамп всерьез рассматривает возможность визита в РФ по приглашению Путина

10:50 29.06.2019
Меркель и Путин договорились о сохранении "Нормандского формата"

Меркель и Путин договорились о сохранении "Нормандского формата"

10:29 29.06.2019
Трамп в ходе бесед сделал тему украинских моряков одной из приоритетных, решения по этому вопросу пока нет

Трамп в ходе бесед сделал тему украинских моряков одной из приоритетных, решения по этому вопросу пока нет

10:02 29.06.2019
Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

Китайский лидер заявил о необходимости вести торговые переговоры с США на равных условиях

09:13 29.06.2019
Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Южной Кореи

Трамп заявил о готовности встретиться с Ким Чен Ыном на границе КНДР и Южной Кореи

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

На выборах в Раду зарегистрировано 88 кандидатов по списку "Руха новых сил Саакашвили" и 9 – в округах

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборах - "ОПОРА"

У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

Вакарчук призвал своих сторонников становиться наблюдателями от партии "Голос" на парламентских выборах

Россия не предлагала Украине освободить захваченных украинских моряков, это "предложение" было оскорблением

ПОСЛЕДНЕЕ

В воскресенье пройдут выборы в 66 тергромадах

Суд отклонил апелляцию нардепа Парасюка к ЦИК об отказе регистрировать его кандидатом на выборах в Раду

Внеочередной саммит ЕС попытается определить кандидатов на ключевые посты в Евросоюзе

На выборах в Раду зарегистрировано 88 кандидатов по списку "Руха новых сил Саакашвили" и 9 – в округах

ЦИК зарегистрировала кандидатов от партии "Рух новых сил" Саакашвили на выборах - "ОПОРА"

Климкин опроверг информацию о договоренности Европы и РФ об обмене ее возвращения в ПАСЕ на освобождение украинских моряков

Верховный суд окончательно отклонил требование отменить решение ЦИК о регистрации Бойка кандидатом в депутаты

У Зеленского призывают пользователей соцсети предложить свои кандидатуры на пост главы Николаевской области

После перехода в оппозицию руководство Демпартии Молдовы подало в отставку

Вакарчук призвал своих сторонников становиться наблюдателями от партии "Голос" на парламентских выборах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА