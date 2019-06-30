Переговорщики США и КНДР в ближайшие недели определят, можно ли добиться прогресса

США и КНДР сформируют группы переговорщиков, которые в ближайшие недели определят, могут ли стороны продвинуться в решении спорных вопросов, заявил в воскресенье американский президент Дональд Трамп.

"Они будут работать, чтобы за две-три недели определить, можем ли мы чего-то добиться", - сказал он журналистам после встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

"Речь идет о больших вопросах. Все это сложно, но не настолько, насколько может показаться", - добавил Трамп.

Американские СМИ отмечают, что, таким образом, существенного прорыва на встрече не произошло.

Встреча двух лидеров продлилась около часа, что значительно больше, чем предполагалось.